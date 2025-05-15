Вопрос участия Зеленского в саммите НАТО будет решать Рютте, - глава МИД Нидерландов Велдкамп

Генсек НАТО Марк Рютте будет решать, приглашать ли президента Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я буду очень рад принять Президента Зеленского и украинскую делегацию в Гааге. Но решение о приглашениях принимаю не я как страна-хозяин. Это генеральный секретарь НАТО будет решать. Но для меня он (Зеленский. - Ред.) всегда будет желанным гостем в Гааге", - сказал он.

По словам Велдкампа, неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО "является шагом к саммиту НАТО, который состоится в конце июня в Гааге, в Нидерландах. И, конечно, как представитель страны-хозяйки я очень рад принимать этот очень важный саммит. Считаю, что это будет один из важнейших саммитов НАТО в новейшей истории Альянса".

Министр отметил, что Украина хочет мира, а Россия медлит.

"Путин медлит, когда речь идет о мире в Украине. Для меня очевидно, что Украина готова обсуждать прекращение огня, готова говорить о мире - несмотря на всю сложность ситуации. Президент Зеленский готов приехать для переговоров. Но Путин медлит и не появляется", - добавил глава МИД.

Ранее СМИ сообщили, что США не поддерживают идею приглашения президента Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится 24 июня в Гааге.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пока не решили, кого из партнеров приглашать на саммит Альянса.

