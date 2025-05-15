РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9479 посетителей онлайн
Новости Саммит НАТО в Гааге
837 12

Вопрос участия Зеленского в саммите НАТО будет решать Рютте, - глава МИД Нидерландов Велдкамп

Будет ли Зеленский на саммите НАТО. Решать будет Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте будет решать, приглашать ли президента Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я буду очень рад принять Президента Зеленского и украинскую делегацию в Гааге. Но решение о приглашениях принимаю не я как страна-хозяин. Это генеральный секретарь НАТО будет решать. Но для меня он (Зеленский. - Ред.) всегда будет желанным гостем в Гааге", - сказал он.

Читайте также: Зеленский хотел отказаться от переговоров с РФ в Стамбуле, но США и Европа убедили его, - WP

По словам Велдкампа, неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО "является шагом к саммиту НАТО, который состоится в конце июня в Гааге, в Нидерландах. И, конечно, как представитель страны-хозяйки я очень рад принимать этот очень важный саммит. Считаю, что это будет один из важнейших саммитов НАТО в новейшей истории Альянса".

Министр отметил, что Украина хочет мира, а Россия медлит.

"Путин медлит, когда речь идет о мире в Украине. Для меня очевидно, что Украина готова обсуждать прекращение огня, готова говорить о мире - несмотря на всю сложность ситуации. Президент Зеленский готов приехать для переговоров. Но Путин медлит и не появляется", - добавил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение по переговорам с РФ примут после встречи Зеленского с Эрдоганом, - СМИ

Ранее СМИ сообщили, что США не поддерживают идею приглашения президента Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится 24 июня в Гааге.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пока не решили, кого из партнеров приглашать на саммит Альянса.

Читайте: Украина будет в приоритетах июньского саммита НАТО в Гааге, - глава Представительства Альянса Тернер

Автор: 

Зеленский Владимир (21661) НАТО (10256) Нидерланды (1632) саммит (1231)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Я пам'ятаю, як на початку президенства Зеленського його запрошували на саміт НАТО, а він всіх іх послав і не поїхав, а потім разом із зеленою ботвою волали "НАТО, закрий небо"!
показать весь комментарий
15.05.2025 11:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп сказав шо не хоче бачити Зелю в Гаазі
показать весь комментарий
15.05.2025 11:47 Ответить
Вирішуватиме трампло, а не шавки на подтанцовках.
показать весь комментарий
15.05.2025 11:47 Ответить
После звонка Трампа, у Рютте может случиться "швидка настя" и вопрос будет решен!
показать весь комментарий
15.05.2025 11:48 Ответить
рютте!
а, чого ти, відразу, почав перелякано озиратися? типу, це не тебе назвали?
терміново, потайки, пиши смс рудому фріку. питай, що робити?
показать весь комментарий
15.05.2025 11:48 Ответить
Якби Рютте мав якісь незалежні повноваження то гадаю він запросив би, тож подивимося що буде...
показать весь комментарий
15.05.2025 11:49 Ответить
Не пускають Зеленського в цирк....
показать весь комментарий
15.05.2025 11:51 Ответить
Я пам'ятаю, як на початку президенства Зеленського його запрошували на саміт НАТО, а він всіх іх послав і не поїхав, а потім разом із зеленою ботвою волали "НАТО, закрий небо"!
показать весь комментарий
15.05.2025 11:57 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 11:57 Ответить
Рютте -- никто, всё решают штаты.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:25 Ответить
 
 