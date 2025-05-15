Вопрос участия Зеленского в саммите НАТО будет решать Рютте, - глава МИД Нидерландов Велдкамп
Генсек НАТО Марк Рютте будет решать, приглашать ли президента Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.
Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я буду очень рад принять Президента Зеленского и украинскую делегацию в Гааге. Но решение о приглашениях принимаю не я как страна-хозяин. Это генеральный секретарь НАТО будет решать. Но для меня он (Зеленский. - Ред.) всегда будет желанным гостем в Гааге", - сказал он.
По словам Велдкампа, неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО "является шагом к саммиту НАТО, который состоится в конце июня в Гааге, в Нидерландах. И, конечно, как представитель страны-хозяйки я очень рад принимать этот очень важный саммит. Считаю, что это будет один из важнейших саммитов НАТО в новейшей истории Альянса".
Министр отметил, что Украина хочет мира, а Россия медлит.
"Путин медлит, когда речь идет о мире в Украине. Для меня очевидно, что Украина готова обсуждать прекращение огня, готова говорить о мире - несмотря на всю сложность ситуации. Президент Зеленский готов приехать для переговоров. Но Путин медлит и не появляется", - добавил глава МИД.
Ранее СМИ сообщили, что США не поддерживают идею приглашения президента Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится 24 июня в Гааге.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пока не решили, кого из партнеров приглашать на саммит Альянса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а, чого ти, відразу, почав перелякано озиратися? типу, це не тебе назвали?
терміново, потайки, пиши смс рудому фріку. питай, що робити?