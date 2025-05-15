Зеленского не пригласили на саммит НАТО, чтобы угодить Трампу, - Euractiv

Президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала полномасштабного вторжения РФ не пригласили для участия в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.

Издание отмечает, что большинство европейских лидеров ждали встречи на саммите с Зеленским. Однако их желание угодить Трампу и "обеспечить улыбку американского лидера на фотографиях", вероятно, оказалось важнее.

В повестке дня саммита пока только одна сессия, которая будет включать обсуждение только между представителями 32 стран-членов НАТО. По словам одного из источников, Белый дом выразил сомнения относительно того, стоит ли выделять отдельный пункт повестки дня для Украины.

Два человека сказали, что цель этого саммита - продемонстрировать единство внутри альянса. Вовлечение Украины может создать напряженность, особенно с Трампом, который настаивает на переговорах с Россией и выступает против членства Украины в НАТО в ближайшем будущем.

Один из источников заверил, что Украина присоединится "в той или иной форме". Вероятно, киевская делегация будет приглашена на общественные мероприятия вокруг саммита на том же уровне, что и другие партнеры Альянса, включая неформальный ужин лидеров. На эти мероприятия обычно приглашают постоянных гостей из Австралии, Боснии и Герцеговины, Японии и Южной Кореи.

Euractiv отмечает, что за три года полномасштабной войны Киев постоянно присутствовал на саммитах НАТО. В 2022-м в Мадриде Киев принял участие виртуально, в Вильнюсе 2023-го и в Вашингтоне 2024 года Зеленский присутствовал лично. В прошлом году встреча лидеров также включала заседание в формате совета НАТО-Украина.

Напомним, саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге. Ранее СМИ сообщили, что США не поддерживают идею приглашения президента Владимира Зеленского на саммит.

Генсек НАТО Рютте заявил, что пока не решили, кого из партнеров приглашать на саммит Альянса. А глава МИД Нидерландов Велдкамп отметил, что именно глава Альянса будет решать, приглашать ли президента Владимира Зеленского на саммит в Гааге.

