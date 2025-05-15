Зеленского не пригласили на саммит НАТО, чтобы угодить Трампу, - Euractiv
Президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала полномасштабного вторжения РФ не пригласили для участия в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что большинство европейских лидеров ждали встречи на саммите с Зеленским. Однако их желание угодить Трампу и "обеспечить улыбку американского лидера на фотографиях", вероятно, оказалось важнее.
В повестке дня саммита пока только одна сессия, которая будет включать обсуждение только между представителями 32 стран-членов НАТО. По словам одного из источников, Белый дом выразил сомнения относительно того, стоит ли выделять отдельный пункт повестки дня для Украины.
Два человека сказали, что цель этого саммита - продемонстрировать единство внутри альянса. Вовлечение Украины может создать напряженность, особенно с Трампом, который настаивает на переговорах с Россией и выступает против членства Украины в НАТО в ближайшем будущем.
Один из источников заверил, что Украина присоединится "в той или иной форме". Вероятно, киевская делегация будет приглашена на общественные мероприятия вокруг саммита на том же уровне, что и другие партнеры Альянса, включая неформальный ужин лидеров. На эти мероприятия обычно приглашают постоянных гостей из Австралии, Боснии и Герцеговины, Японии и Южной Кореи.
Euractiv отмечает, что за три года полномасштабной войны Киев постоянно присутствовал на саммитах НАТО. В 2022-м в Мадриде Киев принял участие виртуально, в Вильнюсе 2023-го и в Вашингтоне 2024 года Зеленский присутствовал лично. В прошлом году встреча лидеров также включала заседание в формате совета НАТО-Украина.
Напомним, саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге. Ранее СМИ сообщили, что США не поддерживают идею приглашения президента Владимира Зеленского на саммит.
Генсек НАТО Рютте заявил, что пока не решили, кого из партнеров приглашать на саммит Альянса. А глава МИД Нидерландов Велдкамп отметил, что именно глава Альянса будет решать, приглашать ли президента Владимира Зеленского на саммит в Гааге.
Кинули Україну, тобто кожного з нас з вами включно.
Хоча тоді і масованих ракетних обстрілів України не було
Але лохи повірили, що гірше не буде
"У звіті, поданому французькому парламенту, зазначено суму, отриману від продажу озброєнь. У період із 2015 по 2020 рік росіяни заплатили французьким збройовим компаніям 152 мільйони євро.
"Тепловізійні камери Catherine FC французької компанії Thales використовувалися під час конфлікту на Донбасі у 2014 році. Тепер, через 8 років, французька техніка знову підтримує росіян у вторгненні в Україну. Є навіть звинувачення у тому, що російські танки мали висококласні тепловізійні камери та використали їх під час атаки на атомну електростанцію у Запоріжжі. Крім того, обладнання пішло на танки Т-80 та Т-90, які також зараз використовуються в Україні.
Це тільки стосовно Франції - повна стаття: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/frantsuzki_teplovizori_na_tankah_agresora_nevzhe_znovu-6473.html
Тому і падають на голови ракети і шахеди
Тому території здаються ,а не звільняються
Так буває коли ворога зустрічаєш з ваЗЕліном і шашликами ,а не з Порохом і зброєю
Антинародний.
Сором страшний.
Посмігка Трампа буле ше ширшою на фото якщо Рюте запросить *****. Чекаю вже і цього кроку в суцільному багні і крові
Чекали щоби що?
зе!скоморох це, розважальна частина фуршету.
не встиг. зе!чмо тільки тільки прилетів.
Воно ніби й смішно було, якби то стільки смертей і стільки бід нам не коштувало...
Богдан з бакановим і Гогішвіллі з Разумковим, можуть підтвердити….
тим більше ***** готує такий на найближчі дні
Между тем, представитель альянса НАТО подтвердил приглашение украинской делегации на саммит НАТО в Гааге 24 июня.
(А. и Б. Стругацкие, "Трудно быть богом")
скільки ж українців гине через рішучу сцикливість цилявізованого Заходу..