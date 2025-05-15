РУС
Зеленского не пригласили на саммит НАТО, чтобы угодить Трампу, - Euractiv

Трамп не хочет видеть Зеленского на саммите НАТО

Президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала полномасштабного вторжения РФ не пригласили для участия в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что большинство европейских лидеров ждали встречи на саммите с Зеленским. Однако их желание угодить Трампу и "обеспечить улыбку американского лидера на фотографиях", вероятно, оказалось важнее.

В повестке дня саммита пока только одна сессия, которая будет включать обсуждение только между представителями 32 стран-членов НАТО. По словам одного из источников, Белый дом выразил сомнения относительно того, стоит ли выделять отдельный пункт повестки дня для Украины.

Два человека сказали, что цель этого саммита - продемонстрировать единство внутри альянса. Вовлечение Украины может создать напряженность, особенно с Трампом, который настаивает на переговорах с Россией и выступает против членства Украины в НАТО в ближайшем будущем.

Один из источников заверил, что Украина присоединится "в той или иной форме". Вероятно, киевская делегация будет приглашена на общественные мероприятия вокруг саммита на том же уровне, что и другие партнеры Альянса, включая неформальный ужин лидеров. На эти мероприятия обычно приглашают постоянных гостей из Австралии, Боснии и Герцеговины, Японии и Южной Кореи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не поддерживают участие Зеленского в саммите НАТО в Гааге, - ANSA

Euractiv отмечает, что за три года полномасштабной войны Киев постоянно присутствовал на саммитах НАТО. В 2022-м в Мадриде Киев принял участие виртуально, в Вильнюсе 2023-го и в Вашингтоне 2024 года Зеленский присутствовал лично. В прошлом году встреча лидеров также включала заседание в формате совета НАТО-Украина.

Напомним, саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге. Ранее СМИ сообщили, что США не поддерживают идею приглашения президента Владимира Зеленского на саммит.

Генсек НАТО Рютте заявил, что пока не решили, кого из партнеров приглашать на саммит Альянса. А глава МИД Нидерландов Велдкамп отметил, что именно глава Альянса будет решать, приглашать ли президента Владимира Зеленского на саммит в Гааге.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет в приоритетах июньского саммита НАТО в Гааге, - глава Представительства Альянса Тернер

+31
Коментар дурний безмежно.
Кинули Україну, тобто кожного з нас з вами включно.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:48 Ответить
+18
Зеленський це не Україна, не меліть дурниць ...
показать весь комментарий
15.05.2025 12:50 Ответить
+16
Нема Зеленського - нема України. Хм, десь я це вже чув ,але про пуйла
показать весь комментарий
15.05.2025 12:50 Ответить
найвеличнішого кинули! ну як це так.....
показать весь комментарий
15.05.2025 12:43 Ответить
Коментар дурний безмежно.
Кинули Україну, тобто кожного з нас з вами включно.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:48 Ответить
Зеленський це не Україна, не меліть дурниць ...
показать весь комментарий
15.05.2025 12:50 Ответить
Звісно не Україна він лише її президент. Десь так і путін говорить, що він воює не з українським народом, а владою.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:54 Ответить
Дурню не пишіть. Чомусь при іншому президенті такого не було.
Хоча тоді і масованих ракетних обстрілів України не було
Але лохи повірили, що гірше не буде
показать весь комментарий
15.05.2025 13:14 Ответить
Якого такого не було? Не було окупації території чи бойових дій? Чи коли особисто до когось не прилітає ракета чи снаряд - то і війни немає? А можливо на той час у нього не було достатньо сил для війни? Пойцікавтесь коли путін значно збільшив витрати на армію та фактично переозброїв її, якраз коли отримав тліючий конфлікт після 2014-15 року.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:55 Ответить
на що що він там преозброїв
показать весь комментарий
15.05.2025 14:58 Ответить
Кудись же вони витратили майже трильйон доларів за вісім років, навіть з урахуванням вкрадених грошей це не мала сума.
"У звіті, поданому французькому парламенту, зазначено суму, отриману від продажу озброєнь. У період із 2015 по 2020 рік росіяни заплатили французьким збройовим компаніям 152 мільйони євро.

"Тепловізійні камери Catherine FC французької компанії Thales використовувалися під час конфлікту на Донбасі у 2014 році. Тепер, через 8 років, французька техніка знову підтримує росіян у вторгненні в Україну. Є навіть звинувачення у тому, що російські танки мали висококласні тепловізійні камери та використали їх під час атаки на атомну електростанцію у Запоріжжі. Крім того, обладнання пішло на танки Т-80 та Т-90, які також зараз використовуються в Україні.

Це тільки стосовно Франції - повна стаття: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/frantsuzki_teplovizori_na_tankah_agresora_nevzhe_znovu-6473.html
показать весь комментарий
15.05.2025 15:45 Ответить
Ви праві. Але саме там вирішується доля озброєння для України, або не вирішується взагалі
показать весь комментарий
15.05.2025 13:03 Ответить
Обіцяних того року 7 Петріотів вже передали, чи треба ще 2 роки почекати, як у тій приказці говориться...
показать весь комментарий
15.05.2025 13:31 Ответить
Дресс кодом не вышел.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:06 Ответить
Нема Зеленського - нема України. Хм, десь я це вже чув ,але про пуйла
показать весь комментарий
15.05.2025 12:50 Ответить
Дурня
показать весь комментарий
15.05.2025 13:05 Ответить
Так нащо ти її написав, Зе-скотику ?
показать весь комментарий
15.05.2025 13:13 Ответить
з вас коментатор як з зеленського президент
показать весь комментарий
15.05.2025 12:51 Ответить
доведеш свої брехні?
показать весь комментарий
15.05.2025 13:06 Ответить
А хто зараз такий Порошенко щоб він їхав, якщо зеленого не бажають, то тут зовсім пошлють
показать весь комментарий
15.05.2025 13:11 Ответить
а хто такий "козирний" ???
показать весь комментарий
15.05.2025 14:43 Ответить
Головне,що на словах«непохитна підтримка»...
показать весь комментарий
15.05.2025 13:03 Ответить
Тут маємо погодитись-іншого офіційного уособлення представництва України ми не маємо,його "фейли" лягають на всю країну тож радіти їм можна лише від невігластва й обмеженості! І байдуже на персону!
показать весь комментарий
15.05.2025 13:15 Ответить
Бісстижі зовсім
показать весь комментарий
15.05.2025 12:51 Ответить
нігодяї.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:52 Ответить
Украіну кинули кацапи , США та уряд з Майдану ше у 2014 році .
показать весь комментарий
15.05.2025 12:56 Ответить
не переймайтесь за минуле, зараз уряд в Україні анти майданівський.ось за це і переймайтесь
показать весь комментарий
15.05.2025 13:01 Ответить
а коли уряд в Україні був Майданівським?
показать весь комментарий
15.05.2025 13:02 Ответить
з 2014 по 2019
показать весь комментарий
15.05.2025 13:05 Ответить
Не народ ,а охлос. Нажаль його виявилося більше ніж народу. Так само ,як і в США у 2024
Тому і падають на голови ракети і шахеди
Тому території здаються ,а не звільняються
Так буває коли ворога зустрічаєш з ваЗЕліном і шашликами ,а не з Порохом і зброєю
показать весь комментарий
15.05.2025 13:17 Ответить
мабудь судову реформу майданывський уряд провів ? (призедент назначив генпрокурором свого кума) розслідував хто розстріляв небесну сотню? або обьявив воєнний стан в державі коли РФ окупувала Крим та Донбас.? бачив вічно бухого хетьмана ************ своїми культяпами та розмазуючого соплі та сльози.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:32 Ответить
все,в чому звинувачуєш Петра "зепоцріот " обіцяв на Євангелії виправити і.в тому числі і закінчити війну....Іди на кладовища перерахуй його "досягнення",а ще добав поруйновану інфраструктуру,більше 20% окупованої України ."куєва хмара ,вдів,калік і сиріт" ,десяток мільйонів біженців і т.д ...Хіба Порох був президентом при підготовленому до рашистської окупації,"папірєдніком" українського Криму...щось Ви дядьку свистите,а може свідомо брешете
показать весь комментарий
15.05.2025 17:23 Ответить
скажи чому твій бох ( не пишу їого іммя бо цей продажний сайт заблокує мене на наділю) за 5 років не провів судову реформу , яка б змінила всі відносини в Україні між владою та суспільством? поставив хронічного алкаша свого кума генпрокурором . чому не був обїявлений воєний стан ? я тобі скажу чому бо сивочолому та йго банді хотілося грошенят , та торгувати з кацастаном. так шо твій сладко жопий нічим не відрізняється від сьогодняшніх діячів
показать весь комментарий
15.05.2025 18:10 Ответить
Ти мабуть "яєць резніка"переївся і нажерся вина на Півдні ,за розмінування Чонгару.та щей за Запоріжську щось "хряпнув"..."сьогоднішні діячі" Ти все правильно написав???
показать весь комментарий
15.05.2025 20:55 Ответить
Уряд не антимайданівський.
Антинародний.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:04 Ответить
З такою виводом згоден
показать весь комментарий
15.05.2025 13:14 Ответить
Не пощастило Гітлеру, що президентом США був видатний державний діяч, мудра Людина- Ф.Д.Рузвельт.! А був би мажоронарцисомародероторгаш з підібраною ним такою ж свитою, то промиротворили б для Рейху територію по Уральські гори, а заплатили б їм більше, то і миротворили б аж до Владивостока?! А за надану вже порядними і мудрими політичними діячами допомогу, обідрали б до нитки, загнали б в рабство, пустили б по Світу голими, босими і простоволосими з латаними торбами...?! У деяких "гендлярів-політиканів" ні честі, ні совісті , ні віри в Бога , одна нажива, гешефт, вони служать Мамоні?! Так це чи не так??!
показать весь комментарий
16.05.2025 08:51 Ответить
"Зеленського не запросили на саміт НАТО, щоб догодити Трампу і Путіну" Джерело: https://censor.net/ua/n3552368
показать весь комментарий
15.05.2025 12:44 Ответить
рейтинг зеленського буде сягати 174% !
показать весь комментарий
15.05.2025 12:45 Ответить
до червня ще дожити треба ! до червня трумп може поїхати в дурку , померти , або отримати ще раз в вухо .
показать весь комментарий
15.05.2025 12:45 Ответить
Падлюча угодливість щанапастить весь світ.
Сором страшний.
Посмігка Трампа буле ше ширшою на фото якщо Рюте запросить *****. Чекаю вже і цього кроку в суцільному багні і крові
показать весь комментарий
15.05.2025 12:47 Ответить
"...більшість європейських лідерів чекали на зустріч на саміті із Зеленським". Джерело: https://censor.net/ua/n3552368

Чекали щоби що?
показать весь комментарий
15.05.2025 12:48 Ответить
Щоб у черговий раз обговорити умови капітуляції.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:54 Ответить
що б поржати!
зе!скоморох це, розважальна частина фуршету.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:58 Ответить
Так, хто сьогодні ще об Найвеличнішого ноги не витирав?
показать весь комментарий
15.05.2025 12:48 Ответить
ердоган.
не встиг. зе!чмо тільки тільки прилетів.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:59 Ответить
Ну все гідрант потужній буде мітати і кричати що то всьо парашенка ну і Байден. Бо пачіму ми не в нати ?
показать весь комментарий
15.05.2025 12:49 Ответить
руда дупа така смачна!
показать весь комментарий
15.05.2025 12:51 Ответить
Зустрілись два "найвеличніших" цапи ... не зійшлись.
Воно ніби й смішно було, якби то стільки смертей і стільки бід нам не коштувало...
показать весь комментарий
15.05.2025 12:53 Ответить
Мені б(а може- й всій Україні) вистачило б фрази "Ми розуміємо, що війну з путіською расєєю веде вся Україна, а гідран... презЕдент- лише обраний на 5 років". Хтось з високих європейців промовить це кінець кінцем?
показать весь комментарий
15.05.2025 12:57 Ответить
Знову Вові провели снікерсом по губах 😆🤡
показать весь комментарий
15.05.2025 13:04 Ответить
Пам'ятають в НАТО, про злив зеленським ОСОБИСТО, спецОперації проти вагнерівців, прямо ***** і Оманські зустрічі з «московитами» на лижах!!
Богдан з бакановим і Гогішвіллі з Разумковим, можуть підтвердити….
показать весь комментарий
15.05.2025 13:04 Ответить
Один хрєн наш нацлідер в минулі рази демонстративно ігнорував всі запрошення на самміти НАТО. По факту нічого не змінилося.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:05 Ответить
Янелох патужный.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:08 Ответить
З нинешнім рівнем нашої дипломатії нас навіть в союз асенизаторів не приймуть.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:14 Ответить
Сумно, що спочатку ординський вождь шантажував Європу, а тепер долучився інший з країни, від якої цього ніхто не очікував. Складається враження, що ці двоє, охоплені манією величі, збираються поділити між собою сфери впливу.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:09 Ответить
Але як бойовим досвідом то давайте приїжджайте діліться. Аж цілий центр відкрили.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:11 Ответить
Не стільки трампу догодили, як *****
показать весь комментарий
15.05.2025 13:12 Ответить
Як вони сс*ть путіна.... Що єуропа, що Трамп... Жодної незалежності і власної гідності
показать весь комментарий
15.05.2025 13:13 Ответить
Як воно з Канади гавкать?
показать весь комментарий
15.05.2025 13:28 Ответить
може воно навіть не з Канади, а просто лінивий гівн@московит з московії, який навіть українською не користується щоб хоч трохи прикинутись "своїм", просто накидує в загал своє гівн@московитське лайно, хоче "вазвєлічітца" над українцями, через накидання пустопорожнього лайна.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:22 Ответить
Дайте йому відпочити від ваших безтолкових самітів... трошки побуде в Києві під обстрілами .
тим більше ***** готує такий на найближчі дні
показать весь комментарий
15.05.2025 13:19 Ответить
Ні, ну це повний кабздець... А хто їм членом на роялі збацає? Темні люди. А як же без Верховного Говнокомандувача?
показать весь комментарий
15.05.2025 13:19 Ответить
Нехай їде і стукає в двері. Запросили чи ні
показать весь комментарий
15.05.2025 13:21 Ответить
Ни кому не известная, лживая порно помойка Euractiv, сообщила, что неведомые источники сообщили агентству ANSA, что США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге 24 июня.
Между тем, представитель альянса НАТО подтвердил приглашение украинской делегации на саммит НАТО в Гааге 24 июня.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:21 Ответить
Так а зачем там Зеленский нужен? Пусть едет кто то компетентный, Зеленский сам перед войной игнорировал самит НАТО. Да и вообще кто такой тот Зеленский?
показать весь комментарий
15.05.2025 13:22 Ответить
Цікаве відео від Бобиренка https://www.youtube.com/watch?v=OvyMhv4AeZU про останні рейтинги зеленського від двох соціологічних компаній, які не збігаються в показниках. Центр Разумкова на минулому тижні показав падіння рейтингу зеленського, а КМІС через два дні після цього публікує ніби то ріст його рейтингу. Сам Бобиренко фаховий соціолог, політичний консультант, який в 2015 вирахував що наступним президентом буде зеленський, коли про це навіть ніхто й не думав. Ось його стаття на УП від грудня 2015 року "Чому наступним президентом стане Зеленський" https://www.pravda.com.ua/columns/2015/12/15/7092575/
показать весь комментарий
15.05.2025 13:26 Ответить
трохи геть дурнувато европейці роблять бо американська армія не воюватиме за европу а українська вже воює.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:26 Ответить
- Возьмите, например, вот это место, благородные доны: дабы вонючие мужики… А? Какая мысль!

(А. и Б. Стругацкие, "Трудно быть богом")
показать весь комментарий
15.05.2025 13:30 Ответить
І шо, угода про корисні копалини не допомогла? Хм, хто ж знав що так станеться.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:35 Ответить
"Что и требовалось доказать". Давно потрібно зняти рожеві окуляри з приводу НАТО і партнерів. Вони нас зіллють, як тільки стане вибір: команда збоку США (Трампа) або допомога Україні.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:47 Ответить
так ще до Трампа - Штати, Німеччина, Словаччина, Угорщина, а може і ще пару країн прямим текстом казали, що ні в яке НАТО Україну ніколи не візьмуть (причому повторювали це регулярно, бо схоже що не доходило). Навіть до 2014 перспективи вступу в НАТО були практично нульові. Нащо всі ці новини?
показать весь комментарий
15.05.2025 14:03 Ответить
Ще Ющ в своєму інтерв'ю уже коли не був президентом, сказав що про якісь кроки до вступу з ним навіть ніхто не хотів розмовляти.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:09 Ответить
ніякого нато як і ЄС не буде доки триває ця війна і нам робити на тому саміті нічого, по факту і те нато вже на ладан дихає....
показать весь комментарий
15.05.2025 13:57 Ответить
Нато як структура досить ще життєдайна, інакше б ***..ло чи китай на них напали а не на слабшу країну. Просто ніхто не бачить вигоди, від вступу України до Нато, а одні проблеми, тому це питання вони будуть обходити стороною. Та і взагалі поки у нас корумпована держава, а збоку такий сусід, чекати змін вектору не варто.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:14 Ответить
ПРАВИЛЬНО-Зеленського не запросили на саміт НАТО, щоб догодити РАШИСТСЬКОМУ КУЙЛУ І ЙОГО АМЕРИКАНСЬКОМУ СРА..ОЛИЗУ "ТРАМПОНУ-КРАСНОВУ"
показать весь комментарий
15.05.2025 14:40 Ответить
Трумп - тупий подєльник терориста ***** і жахливо, що Європа у цьому випадку - трумпівські угоднікі...
скільки ж українців гине через рішучу сцикливість цилявізованого Заходу..
показать весь комментарий
15.05.2025 15:12 Ответить
Зеленського не запросили на саміт НАТО щоб не логодити Трампу, а просто мародлерам і корупціонерам не місце за одним столом з порядними і чесними європейцями.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:59 Ответить
Жертва агресії не матиме права голосу, бо Європа обісцялася і догоджає трампу.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:32 Ответить
 
 