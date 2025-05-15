Прогресу у війні між РФ та Україною не буде, поки я не зустрінуся з Путіним, - Трамп
Лідер США Дональд Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Про це він сказав журналістам на борту літака перед посадкою в Дубаї, передає Цензор.НЕТ.
Трамп переконаний, що до його зустрічі з Путіним жодних зрушень у відносинах між Росією та Україною не буде.
"Нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемось", - сказав він.
Трамп також заявив, що не розчарований рівнем російської делегації на переговорах з Україною в Туреччині, бо "нічого про неї не знає".
раніше таких хитросраких навіть на поріг не пускали а зараз, ондечко - президентом став.
Обох *****!
Україна сама себе захистить!