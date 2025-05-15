Прогресу у війні між РФ та Україною не буде, поки я не зустрінуся з Путіним, - Трамп

Лідер США Дональд Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він сказав журналістам на борту літака перед посадкою в Дубаї, передає Цензор.НЕТ.

Трамп переконаний, що до його зустрічі з Путіним жодних зрушень у відносинах між Росією та Україною не буде.

"Нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемось", - сказав він.

Трамп також заявив, що не розчарований рівнем російської делегації на переговорах з Україною в Туреччині, бо "нічого про неї не знає".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мій пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочинати їх, - Трамп