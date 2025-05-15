УКР
Прогресу у війні між РФ та Україною не буде, поки я не зустрінуся з Путіним, - Трамп

Трамп хоче зустрітися з Путіним для миру в Україні

Лідер США Дональд Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він сказав журналістам на борту літака перед посадкою в Дубаї, передає Цензор.НЕТ.

Трамп переконаний, що до його зустрічі з Путіним жодних зрушень у відносинах між Росією та Україною не буде.

"Нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемось", - сказав він. 

Трамп також заявив, що не розчарований рівнем російської делегації на переговорах з Україною в Туреччині, бо "нічого про неї не знає".

+46
15.05.2025 15:24
15.05.2025 15:24 Відповісти
+40
****** рижий
15.05.2025 15:18
15.05.2025 15:18 Відповісти
+40
Я Я Я Я Я. Я. Я Я Я Я Я Я Я Я най най най най най......божевільний нарцис якого цілували в жопу 80 років. Абсолютний неадекват
15.05.2025 15:19
15.05.2025 15:19 Відповісти
чувак хоче одночасно на два прутня всістися - і примазатися щоб приписати собі можливу заморозку і дистанціюватися що не дуже то і хотілося.
раніше таких хитросраких навіть на поріг не пускали а зараз, ондечко - президентом став.
15.05.2025 16:22
15.05.2025 16:22 Відповісти
Він забув добавити: і не поцілую пітуна в дупу.
15.05.2025 16:22
15.05.2025 16:22 Відповісти
Не допоможе ні зустріч Трампа з Путіним, ні зустріч Папи Римського з ним. Допоможе лише електросамокат, який поряд з Путіним зірветься. А так, поки Путін поки і війна. Хіба до Трампа ще не дійшло?
15.05.2025 16:25
15.05.2025 16:25 Відповісти
Здається Трамп знову налаштований затянуть санкції (до зустрічі з хйлом), а після зустрічі то вже мало імовіно, скоріше навпаки санкції накладе на Україну
15.05.2025 16:27
15.05.2025 16:27 Відповісти
Дурень думкою багатіє
16.05.2025 14:31
16.05.2025 14:31 Відповісти
Заява Трампа: "Поки я особисто не відсмокчу у Пукіна, прогресу не буде"...
15.05.2025 16:27
15.05.2025 16:27 Відповісти
Давай рудий ,путя тобі вже казочку про печенєгів приготував,
15.05.2025 16:27
15.05.2025 16:27 Відповісти
Трампон, мацкальские проститутки снова ждут тебя и обоссут тебя с новой силой.
15.05.2025 17:31
15.05.2025 17:31 Відповісти
Костюм медсестры купи….
15.05.2025 18:38
15.05.2025 18:38 Відповісти
процес психічного розладу та деградації крокує семимильними кроками....
15.05.2025 18:54
15.05.2025 18:54 Відповісти
Трапм полетит на встречу к хозяину в кремль? Во дела.... Я. .... ВСЕ будет УКРАИНА!
15.05.2025 19:40
15.05.2025 19:40 Відповісти
Одне - *****, друге - риже мурло, але одне й інше ділять Україну!
Обох *****!
Україна сама себе захистить!
15.05.2025 23:28
15.05.2025 23:28 Відповісти
Тренуй язик, потвора руда
16.05.2025 00:59
16.05.2025 00:59 Відповісти
Який Трамп "кончений"! Американці ви через свій інфантилізм втрачаєте США.
16.05.2025 02:02
16.05.2025 02:02 Відповісти
Поки плєшиве ***** не повисне на шибениці нічого не зміниться.
16.05.2025 05:43
16.05.2025 05:43 Відповісти
З терористом не зустрічаються, терориста знищують.
16.05.2025 07:51
16.05.2025 07:51 Відповісти
Три тупі істоти, які не повинні були ніколи народжуватися. путін, трамп, зеленський.
16.05.2025 07:59
16.05.2025 07:59 Відповісти
ти №1👈
16.05.2025 11:22
16.05.2025 11:22 Відповісти
Якщо місце зустрічі буде на концерті кобзона то є шанс закінчення війни.
16.05.2025 08:42
16.05.2025 08:42 Відповісти
Ідіот.
16.05.2025 09:35
16.05.2025 09:35 Відповісти
Тоді навіщо Доні кілька днів тому вимагав від України, негайно погодитись на переговри з росіянами?
16.05.2025 10:05
16.05.2025 10:05 Відповісти
Це ж здається в червні-липні має закінчуватися байденівське залізяччя, так ото й тягнуть час. Нічого ж не посилюють, не зміцнюють і так далі. Американці вже не знають як тої України спекатися, а вона лізе й лізе в очі.
16.05.2025 10:09
16.05.2025 10:09 Відповісти
поки я не зустрінуся з Путіним, - Трамп . І хто кого поцілує у стару дупу, навітьдумати не треба. А після цього власноручно, як прописано у підручниках, трампон напише ***** агентурне повідомлення,- класика жанру.
16.05.2025 10:20
16.05.2025 10:20 Відповісти
..серйозно? Так якого хера ти тоді усім голову морочиш, підар!!!! Зустрічайся- правитель всєя Землі)))
16.05.2025 10:24
16.05.2025 10:24 Відповісти
доні, як ти всіх заїбав вже!!
16.05.2025 10:25
16.05.2025 10:25 Відповісти
і це тільки 100 з хвостиком днів пройшло!!!!! Не досидить воно до кінця терміну а досидить до імпічменту.
16.05.2025 10:27
16.05.2025 10:27 Відповісти
Доні, нам насрати на той "прогрес" ! Ти тільки сонце кожен день підіймай, і ввечері ховай ! Ми усі не можемо одного зрозуміти - як ми раніше жили без тебе ?!! Ти тільки довго -довго живи, щоб вспів "паднять с калєн" Америку ! Щоб усі американці відчули як вони щасливо зажили при тобі ! Поховають тебе в мавзолеї, понаставлять пам"ятників і бюстів в кожному селі, а в кожного фермера, далекобійника і навіть бомжа буде вісіти твій портрет !!!
16.05.2025 10:30
16.05.2025 10:30 Відповісти
16.05.2025 11:53
16.05.2025 11:53 Відповісти
Все йде до того, що стрілець, який поцілить рудому між вух, буде бачити в хрестику прицілу російського агента Краснова, а не президента США.
16.05.2025 12:08
16.05.2025 12:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 