Переговоры Украины и РФ в Стамбуле состоятся 16 мая, - росСМИ

Переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Переговоры РФ и Украины стартуют в Стамбуле 16 мая", - пишут росСМИ.

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

