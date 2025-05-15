2 111 10
Переговоры Украины и РФ в Стамбуле состоятся 16 мая, - росСМИ
Переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
"Переговоры РФ и Украины стартуют в Стамбуле 16 мая", - пишут росСМИ.
Переговоры в Турции
Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.
Президент Зеленский прибыл в Анкару.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
Топ комментарии
+3 Володимир Омельянов
показать весь комментарий15.05.2025 20:25 Ответить Ссылка
+3 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий15.05.2025 20:29 Ответить Ссылка
+3 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий15.05.2025 20:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"на переговорах денацифікації та інша хрєнь...
другий раунд переговорів відбудеться в Брестській області...."
що за хрєнь ?????
виявилась закладка в гуглі від березня 2022
знову те ж саме завтра будуть ганять:
Дежавю-2
рибунацифікацію гроші ?
"скучно, дєвочкі"
В.В.Пуйло
.
всім нудно, але що робити ?
.