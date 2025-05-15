РУС
Новости Переговоры в Турции
Переговоры Украины и РФ в Стамбуле состоятся 16 мая, - росСМИ

переговоры в Турции

Переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Переговоры РФ и Украины стартуют в Стамбуле 16 мая", - пишут росСМИ.

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

Читайте также: Зеленский: С Трампом не координировал визит в Турцию и переговоры с РФ

Топ комментарии
+3
Про що говорити ворог вимагає капітуляції ,наша делегація припиненя вогню ? навіщо цей цирк ?
15.05.2025 20:25 Ответить
+3
+3
15.05.2025 20:31 Ответить
шо, опять ? (c)
15.05.2025 20:23 Ответить
15.05.2025 20:29 Ответить
I'll be Back !
15.05.2025 20:23 Ответить
знову за рибу нацифікацію гроші ?

"скучно, дєвочкі"
В.В.Пуйло

.
15.05.2025 20:24 Ответить
Про що говорити ворог вимагає капітуляції ,наша делегація припиненя вогню ? навіщо цей цирк ?
15.05.2025 20:25 Ответить
Шоу трампа маст гоу

всім нудно, але що робити ?

.
15.05.2025 20:31 Ответить
Якщо мені моя пам'ять не зраджує з тарганами, то у 2022-му на "перемовинах" були і мединський, і Умєров. Дубль 2?
15.05.2025 20:41 Ответить
Всі політики наші не наші,європейські,американські ,рашинські. балаболи і проститути.Які можуть переговори якщо вогонь не припинений.Якщо раша требує переговори потім припинення вогню. Тоді де санкції?Трамп призивав переговорів Зеленського з пуйлом.Те відмовляється.Знову,де санкції.Вжк повинні бути якісь дії відносно болота і бункерного.
15.05.2025 20:50 Ответить
боюсь, не с этим трампом...(((
15.05.2025 20:53 Ответить
Не можна з ними зустрічатися. Бо все буде працювати проти нас. Невже не розуміють?
15.05.2025 20:58 Ответить
 
 