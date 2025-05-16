Тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини стартували у Стамбулі. ВIДЕО
Україна, Сполучені Штати та Туреччина розпочали у Стамбулі тристоронні переговори делегацій.
Про це повідомила пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що тристороння зустріч Туреччини, Росії та України відбудеться о 12:30 за київським часом.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ви з глузду з'їхали... Цей балаган не можна називати переговорами!
Кримінальні невігласи зібралися, щоб створити вигляд прагнення миру. Нічо там вирішуватись не буде!
На Стамбулі2022 ще були два брати Подоляки - наш Михайло та його брат Володимир , полковник ФСБ Росармії , але минулого року мацковський брат чомусь раптом сконав ... мабуть ФСБ зачистило, бо забагато знав про той Стамбул2022 і міг щось бовкнути.
україну представляють падли і прєдатєлі, на чолі з зе!гнідою та єрмачиною.