УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14094 відвідувача онлайн
Новини Переговори у Туреччині
5 245 27

Тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини стартували у Стамбулі. ВIДЕО

Україна, Сполучені Штати та Туреччина розпочали у Стамбулі тристоронні переговори делегацій.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що тристороння зустріч Туреччини, Росії та України відбудеться о 12:30 за київським часом.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Читайте: США на переговорах у Стамбулі представлятиме директор із планування політики Майкл Ентон

Автор: 

США (24096) Туреччина (3667)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
На ролику видно Сибігу,Рубіо,Єрмака.Що Єрмак там робить,яка роль завгоспа,по суті директора сараю президента? Не дуже за багато йому довіряє ЗЕленський?Чує моє серце,що до добра не доведе.По-друге,Сибіга і Мединський - різні в категоріях "важковиків".
показати весь коментар
16.05.2025 11:29 Відповісти
+5
показати весь коментар
16.05.2025 10:58 Відповісти
+4
В списку делегації для переговорів єрмак відсутній А тут він в першому ряду. Це що, чергова брехня чи самозахват єрмака?
показати весь коментар
16.05.2025 12:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.05.2025 10:58 Відповісти
Розкажіть нам вкотре як справжній герой України Зеленський, принизив путіна і як весь світ зрозумів яке воно *****...
показати весь коментар
16.05.2025 11:44 Відповісти
Україна, Сполучені Штати та Туреччина розпочали у Стамбулі тристоронні переговори делегацій. аде рашисти???
показати весь коментар
16.05.2025 11:05 Відповісти
Вони о 12.30: Туреччина Україна мордор
показати весь коментар
16.05.2025 11:09 Відповісти
Похоже что-то пропустил, там часом война с Турцией не началась? Все равно победа дипломатии...
показати весь коментар
16.05.2025 11:12 Відповісти
І здогадайтесь з першого разу хто кому буде вказівки давати. Інакше сенсу цієї зустрічі нема.
показати весь коментар
16.05.2025 11:17 Відповісти
Як переговори!?
Ви з глузду з'їхали... Цей балаган не можна називати переговорами!
Кримінальні невігласи зібралися, щоб створити вигляд прагнення миру. Нічо там вирішуватись не буде!
показати весь коментар
16.05.2025 11:27 Відповісти
На ролику видно Сибігу,Рубіо,Єрмака.Що Єрмак там робить,яка роль завгоспа,по суті директора сараю президента? Не дуже за багато йому довіряє ЗЕленський?Чує моє серце,що до добра не доведе.По-друге,Сибіга і Мединський - різні в категоріях "важковиків".
показати весь коментар
16.05.2025 11:29 Відповісти
Це називається - країна псевдодемократії і псевдореспубліка. Хто що хоче - те й робить!? Всі негідники, які управляли цією державаю (Крачук, Кучма, Янукович, Порошенко, Зеленський) сприяли тому, щоб в країні нівелювалося поняття верховенства права! Ну і "патріотичний" український "нарід", в основній своїй масі, робить все, щоб на нашиих теренах не існувало правової держави, а царювало невігластво, анархія, і безлад!!!
показати весь коментар
16.05.2025 11:43 Відповісти
І тіко ти у білому пальто )
показати весь коментар
16.05.2025 12:35 Відповісти
Без Верховного Резидента Єрмака неможна вести перемовини ... він завжди , навіть в Україні, на зв'язку зі своїм батьком у Мацкві, колишнім співробітником ГРУ Росармії.

На Стамбулі2022 ще були два брати Подоляки - наш Михайло та його брат Володимир , полковник ФСБ Росармії , але минулого року мацковський брат чомусь раптом сконав ... мабуть ФСБ зачистило, бо забагато знав про той Стамбул2022 і міг щось бовкнути.
показати весь коментар
16.05.2025 12:25 Відповісти
НА Х І Б А !?!?!
показати весь коментар
16.05.2025 11:34 Відповісти
з цього роя не буде *****
показати весь коментар
16.05.2025 11:50 Відповісти
натягують рейтинг яневтік-ятуту
показати весь коментар
16.05.2025 12:59 Відповісти
А хто там черед "наших" українець? Може, с'їбіга? Бо там перемовини татар-маланців-хзкого з кимзнахз. А мудрий нарід потужно довіряє маланським сталевим яйцям
показати весь коментар
16.05.2025 11:51 Відповісти
Ніякі це не переговори. Розпочався насправді фарс з метою російської сторони затягувати час та демонструвати ніби своє 'прагнення до миру' та з метою української сторони це продемонструвати. Які там можуть бути домовленості в принципі, якщо росіяни приїхали просувати ідіотську угоду 2022-го року, а наша делегація -- обговорювати технічні деталі гіпотетичного 30-денного перемир'я (саме про це свідчить персональний склад обох делегацій), тобто ми їм про Хому, а вони нам про Ярему?
показати весь коментар
16.05.2025 12:00 Відповісти
В списку делегації для переговорів єрмак відсутній А тут він в першому ряду. Це що, чергова брехня чи самозахват єрмака?
показати весь коментар
16.05.2025 12:03 Відповісти
Как Близнецы, Весы и Водолей пытались договориться… (Дмитро Корнійчук)
показати весь коментар
16.05.2025 12:19 Відповісти
російська делегація проти присутності представників США на прямих переговорах РФ з Україною, представник Туреччини після привітання має покинути прямі переговори,
показати весь коментар
16.05.2025 12:20 Відповісти
****** єрмачило, воно там якого ***?
показати весь коментар
16.05.2025 12:27 Відповісти
Я вибачаюсь. Наскільки пам'ятаю, у 2022 році приЗЕдент казав, що хто почне з москалями перемовини, той падло і прєдатель. Щось змінилося?
показати весь коментар
16.05.2025 12:29 Відповісти
нічого!
україну представляють падли і прєдатєлі, на чолі з зе!гнідою та єрмачиною.
показати весь коментар
16.05.2025 13:10 Відповісти
Крым делят?
показати весь коментар
16.05.2025 12:42 Відповісти
а наші таки крупніши - і вищі і товщі!
показати весь коментар
16.05.2025 12:53 Відповісти
то, все від нервів.
показати весь коментар
16.05.2025 13:15 Відповісти
ясна річ, піклуються бо...
показати весь коментар
16.05.2025 13:24 Відповісти
 
 