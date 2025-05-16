УКР
Новини Переговори у Туреччині
США на переговорах у Стамбулі представлятиме директор із планування політики Майкл Ентон

Хто буде на переговорах у Туреччині від США

Сполучені Штати на переговорах у Стамбулі представлятиме директор з політичного планування Держдепу Майкл Ентон.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив речник Держдепартаменту.

Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що тристороння зустріч Туреччини, Росії та України відбудеться о 12:30 за київським часом.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Також читайте: Рубіо прибув до Стамбулу, де сьогодні відбудуться переговори України та РФ, - Le Monde

Топ коментарі
+6
шо так високо?
вже б рядову секретарку з держдепу відправили на перемовини
показати весь коментар
16.05.2025 10:27 Відповісти
+3
ну знайшли того хто погодився штані протирати на марних перемовинах, могли просто з посольства якогось секретаря прислати..
показати весь коментар
16.05.2025 10:39 Відповісти
+3
Для довбой@ба мєдінскага це занадто поважний пан.
показати весь коментар
16.05.2025 10:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
шо так високо?
вже б рядову секретарку з держдепу відправили на перемовини
показати весь коментар
16.05.2025 10:27 Відповісти
Уже не дворник, но еще не стрелочник
показати весь коментар
16.05.2025 10:43 Відповісти
якби ярмак був би справжнім завгоспом - відправили б його
показати весь коментар
16.05.2025 10:28 Відповісти
цікаво, чому не виконується це розпорядження

https://www.president.gov.ua/documents/142025-rp-54129
показати весь коментар
16.05.2025 10:53 Відповісти
Директор з планування політики - це не він підказує Трампу його дії?
показати весь коментар
16.05.2025 10:29 Відповісти
ну знайшли того хто погодився штані протирати на марних перемовинах, могли просто з посольства якогось секретаря прислати..
показати весь коментар
16.05.2025 10:39 Відповісти
Для довбой@ба мєдінскага це занадто поважний пан.
показати весь коментар
16.05.2025 10:39 Відповісти
Пацани тусують кайфують літають, а Україна стікає кровʼю вже 12й рік
показати весь коментар
16.05.2025 10:52 Відповісти
якщо серед членів української делегації є хоч одна притомна людина - нехай запитає у турків чи може Байрактар збивати шахеди

бо Ф-16 скоро кончаться

показати весь коментар
16.05.2025 10:55 Відповісти
було б непогано, щоб ти закрило свій спермоприймач

якщо вже навіть лінуєшся гуглоперекладачем користуватися

я не зобов'язаний свинособачу розуміти
показати весь коментар
16.05.2025 11:01 Відповісти
Ух Ти ж плять.....Ця американська курка .не варту мабуть уваги навіть "рашистських кротів" з ОП
показати весь коментар
16.05.2025 11:08 Відповісти
такий самий ніхто у США як представники рашки на переговорах
показати весь коментар
16.05.2025 12:25 Відповісти
 
 