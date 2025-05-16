Рубіо прибув до Стамбулу, де сьогодні відбудуться переговори України та РФ, - Le Monde

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Стамбулу, де сьогодні відбудуться переговори України та РФ, а також тристороння зустріч США, Туреччини та України.

Про це пише Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

"Рубіо не братиме участі в переговорах між Москвою та Києвом, але очікується, що американці проведуть окремі зустрічі з українцями та турками з одного боку, та з росіянами з іншого", - зазначає видання.

Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що тристороння зустріч Туреччини, Росії та України відбудеться о 12:30 за київським часом.

Читайте: Американські представники братимуть участь у переговорах між Україною та РФ, - Рубіо