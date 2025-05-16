УКР
Рубіо прибув до Стамбулу, де сьогодні відбудуться переговори України та РФ, - Le Monde

Переговори в Туреччині. Рубіо прибув до Стамбулу

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Стамбулу, де сьогодні відбудуться переговори України та РФ, а також тристороння зустріч США, Туреччини та України.

Про це пише Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

"Рубіо не братиме участі в переговорах між Москвою та Києвом, але очікується, що американці проведуть окремі зустрічі з українцями та турками з одного боку, та з росіянами з іншого", - зазначає видання.

Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що тристороння зустріч Туреччини, Росії та України відбудеться о 12:30 за київським часом.

Читайте: Американські представники братимуть участь у переговорах між Україною та РФ, - Рубіо

Рубіо такий же клован рижого , як і Венс , теліпайли ротом .

Не більше . З такими "керманичами" , велике питання , що буде ( чи буде взагалі ) з США під завершення каденції рижого
16.05.2025 10:07 Відповісти
рубіо та уолц (звільнений) - це єдині компетентні люди в команді трампа.

фактично, коли рубіо піде, на його місце прийде мерзота, що ще більше ненавидите Україну.
16.05.2025 10:53 Відповісти
Як казав Лобановський колись , портібно казати " на мою думку " , а не константувати , як істину.

Поки що ,як " мерзота " веде себе Рижий , про ботоксного не будемо , то твар, яка давно повинна звикнути до землі ,як казав Кличко свого часу.
16.05.2025 11:43 Відповісти
 
 