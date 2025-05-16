Рубіо прибув до Стамбулу, де сьогодні відбудуться переговори України та РФ, - Le Monde
Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Стамбулу, де сьогодні відбудуться переговори України та РФ, а також тристороння зустріч США, Туреччини та України.
Про це пише Le Monde, передає Цензор.НЕТ.
"Рубіо не братиме участі в переговорах між Москвою та Києвом, але очікується, що американці проведуть окремі зустрічі з українцями та турками з одного боку, та з росіянами з іншого", - зазначає видання.
Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що тристороння зустріч Туреччини, Росії та України відбудеться о 12:30 за київським часом.
Не більше . З такими "керманичами" , велике питання , що буде ( чи буде взагалі ) з США під завершення каденції рижого
фактично, коли рубіо піде, на його місце прийде мерзота, що ще більше ненавидите Україну.
Поки що ,як " мерзота " веде себе Рижий , про ботоксного не будемо , то твар, яка давно повинна звикнути до землі ,як казав Кличко свого часу.