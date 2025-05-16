Рубио прибыл в Стамбул, где сегодня состоятся переговоры Украины и РФ, - Le Monde
Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул, где сегодня состоятся переговоры Украины и РФ, а также трехсторонняя встреча США, Турции и Украины.
Об этом пишет Le Monde, передает Цензор.НЕТ.
"Рубио не будет участвовать в переговорах между Москвой и Киевом, но ожидается, что американцы проведут отдельные встречи с украинцами и турками с одной стороны, и с россиянами с другой", - отмечает издание.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что трехсторонняя встреча Турции, России и Украины состоится в 12:30 по киевскому времени.
Не більше . З такими "керманичами" , велике питання , що буде ( чи буде взагалі ) з США під завершення каденції рижого
фактично, коли рубіо піде, на його місце прийде мерзота, що ще більше ненавидите Україну.
Поки що ,як " мерзота " веде себе Рижий , про ботоксного не будемо , то твар, яка давно повинна звикнути до землі ,як казав Кличко свого часу.