Рубио прибыл в Стамбул, где сегодня состоятся переговоры Украины и РФ, - Le Monde

Переговоры в Турции. Рубио прибыл в Стамбул

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул, где сегодня состоятся переговоры Украины и РФ, а также трехсторонняя встреча США, Турции и Украины.

Об этом пишет Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

"Рубио не будет участвовать в переговорах между Москвой и Киевом, но ожидается, что американцы проведут отдельные встречи с украинцами и турками с одной стороны, и с россиянами с другой", - отмечает издание.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что трехсторонняя встреча Турции, России и Украины состоится в 12:30 по киевскому времени.

Читайте: Американские представители будут участвовать в переговорах между Украиной и РФ, - Рубио

Рубіо такий же клован рижого , як і Венс , теліпайли ротом .

Не більше . З такими "керманичами" , велике питання , що буде ( чи буде взагалі ) з США під завершення каденції рижого
16.05.2025 10:07 Ответить
рубіо та уолц (звільнений) - це єдині компетентні люди в команді трампа.

фактично, коли рубіо піде, на його місце прийде мерзота, що ще більше ненавидите Україну.
16.05.2025 10:53 Ответить
Як казав Лобановський колись , портібно казати " на мою думку " , а не константувати , як істину.

Поки що ,як " мерзота " веде себе Рижий , про ботоксного не будемо , то твар, яка давно повинна звикнути до землі ,як казав Кличко свого часу.
16.05.2025 11:43 Ответить
 
 