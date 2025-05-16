Рубио прибыл в Стамбул, где сегодня состоятся переговоры Украины и РФ, - Le Monde

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул, где сегодня состоятся переговоры Украины и РФ, а также трехсторонняя встреча США, Турции и Украины.

Об этом пишет Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

"Рубио не будет участвовать в переговорах между Москвой и Киевом, но ожидается, что американцы проведут отдельные встречи с украинцами и турками с одной стороны, и с россиянами с другой", - отмечает издание.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что трехсторонняя встреча Турции, России и Украины состоится в 12:30 по киевскому времени.

Читайте: Американские представители будут участвовать в переговорах между Украиной и РФ, - Рубио