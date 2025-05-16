Встреча между представителями Украины, России и Турции запланирована на 12:30, - Anadolu

Трехсторонняя встреча Турции, России и Украины состоится в 12:30 по киевскому времени.

Об этом пишет турецкое издание Anadolu, передает Цензор.НЕТ.

Так, в 10:45 (по киевскому времени) состоится трехсторонняя встреча Турция-США-Украина.

А в 12:30 - трехсторонняя встреча Турция-Россия-Украина.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

