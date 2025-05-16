РУС
переговоры с РФ
Встреча между представителями Украины, России и Турции запланирована на 12:30, - Anadolu

Трехсторонняя встреча Турции, России и Украины состоится в 12:30 по киевскому времени.

Об этом пишет турецкое издание Anadolu, передает Цензор.НЕТ.

Так, в 10:45 (по киевскому времени) состоится трехсторонняя встреча Турция-США-Украина.

А в 12:30 - трехсторонняя встреча Турция-Россия-Украина.

Читайте: Американские представители примут участвие в переговорах между Украиной и РФ, - Рубио

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Также читайте: Пропагандистские росСМИ получили из Кремля методичку, как освещать переговоры с Украиной в Стамбуле

Автор: 

Стамбул (277) Турция (3532) переговоры с Россией (1292)
Топ комментарии
+7
Турки повинні подякувати, що не постраждала славнозвісна мечеть Султанахмет (Блакитна мечеть), як свого часу собор Нотр-Дам де Парі після зустрічі зеленського з Трампом. Можливо, Трамп про щось знав, тому й не приїхав до Стамбулу.
16.05.2025 10:01 Ответить
+6
https://youtu.be/oL-9UvdGflg?t=48 А слабо так само кацапів перестріляти, як це колись зробив свідомий турок?
16.05.2025 09:26 Ответить
+6
Павло Розенко-ХРОНОЛОГІЯ «ПОТУЖНОСТІ»
📍ніяких переговорів з росією 👇
📍переговори лише після кордонів 91👇
📍переговори лише після кордонів 22👇
📍переговори лише після перемирʼя👇
📍переговори лише з путіним без жодних передумов👇
📍переговори з шістками путіна без жодних передумов
Що далі?
16.05.2025 09:54 Ответить
https://youtu.be/oL-9UvdGflg?t=48 А слабо так само кацапів перестріляти, як це колись зробив свідомий турок?
16.05.2025 09:26 Ответить
у прямому ефірі!
мединського катувати довго та з пристрастю.
16.05.2025 09:37 Ответить
16.05.2025 09:27 Ответить
Черговий порожняк, (в уши лохам сцить.)
16.05.2025 09:32 Ответить
дарма моряка з о.Зміїний до складу делегації не включили
по-нормальному, він мав би взагалі її очолити
16.05.2025 09:35 Ответить
Прикордонника
16.05.2025 10:01 Ответить
Забагато уваги до цього фуфлошапіто.
16.05.2025 09:37 Ответить
Голос вулиць🇺🇦🏴‍☠️
@golos_vylutsb
·
17 год
❗️20 хвилин тому стався землетрус у Туреччині: магнітуда - 5,2. Підземні поштовхи відчувалися й у столиці - Анкарі, прямо під час візиту Зеленського, - TRTHaber.
16.05.2025 09:40 Ответить
Турки повинні подякувати, що не постраждала славнозвісна мечеть Султанахмет (Блакитна мечеть), як свого часу собор Нотр-Дам де Парі після зустрічі зеленського з Трампом. Можливо, Трамп про щось знав, тому й не приїхав до Стамбулу.
16.05.2025 10:01 Ответить
Тыльки вчора написав - як в воду дивився
Амандрапапупа

Ердоган завбачливий політик і привів свій МНС в повну бойову готовність, бо пам'ятає візити цього бідоносця до городу Парижу, коли згорів собор Нотр-Дам де Парі. Та й медицина вже піднята по тривозі бо не хочеться до Аллаха слідом за султаном Оману Кабус бен аль-Саїдом.

https://tsn.ua/svit/pomer-sultan-omanu-kabus-ben-al-sayid-1472517.html

https://tsn.ua/svit/pomer-sultan-omanu-kabus-ben-al-sayid-1472517.html

15.05.2025 12:36 Відповісти Видалити 10
16.05.2025 11:29 Ответить
16.05.2025 09:40 Ответить
Павло Розенко-ХРОНОЛОГІЯ «ПОТУЖНОСТІ»
📍ніяких переговорів з росією 👇
📍переговори лише після кордонів 91👇
📍переговори лише після кордонів 22👇
📍переговори лише після перемирʼя👇
📍переговори лише з путіним без жодних передумов👇
📍переговори з шістками путіна без жодних передумов
Що далі?
16.05.2025 09:54 Ответить
Амбулаторне ( стаціонарне) лікування у нарколога?
16.05.2025 10:03 Ответить
Кота за "фаберже"!
16.05.2025 10:11 Ответить
 
 