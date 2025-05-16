Встреча между представителями Украины, России и Турции запланирована на 12:30, - Anadolu
Трехсторонняя встреча Турции, России и Украины состоится в 12:30 по киевскому времени.
Об этом пишет турецкое издание Anadolu, передает Цензор.НЕТ.
Так, в 10:45 (по киевскому времени) состоится трехсторонняя встреча Турция-США-Украина.
А в 12:30 - трехсторонняя встреча Турция-Россия-Украина.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
мединського катувати довго та з пристрастю.
по-нормальному, він мав би взагалі її очолити
@golos_vylutsb
·
17 год
❗️20 хвилин тому стався землетрус у Туреччині: магнітуда - 5,2. Підземні поштовхи відчувалися й у столиці - Анкарі, прямо під час візиту Зеленського, - TRTHaber.
Амандрапапупа
Ердоган завбачливий політик і привів свій МНС в повну бойову готовність, бо пам'ятає візити цього бідоносця до городу Парижу, коли згорів собор Нотр-Дам де Парі. Та й медицина вже піднята по тривозі бо не хочеться до Аллаха слідом за султаном Оману Кабус бен аль-Саїдом.
15.05.2025 12:36
📍ніяких переговорів з росією 👇
📍переговори лише після кордонів 91👇
📍переговори лише після кордонів 22👇
📍переговори лише після перемирʼя👇
📍переговори лише з путіним без жодних передумов👇
📍переговори з шістками путіна без жодних передумов
Що далі?