Американские представители примут участие в переговорах между Украиной и РФ, - Рубио

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что он не будет присутствовать на переговорах РФ и Украины в Стамбуле сегодня, 16 мая. Однако на переговорах будут присутствовать американские представители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время брифинга в Турции.

"Надеюсь, эти переговоры будут проходить между Украиной и Россией при участии наших турецких партнеров, а также представителя или представителей нашей стороны на соответствующем уровне. Я так или иначе должен был быть здесь на заседании НАТО. Но мы приехали, потому что получили информацию о возможной прямой встрече россиян и украинцев. План изначально был именно такой. Вы все слышали то же самое. Но этого не произошло. А если и произойдет, то не на том уровне, на который мы рассчитывали. Хотел бы ошибиться", - сказал он.

Напомним, ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что не будет никаких сдвигов в мирных переговорах по войне РФ против Украины, пока он не встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.