РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14868 посетителей онлайн
Новости Переговоры в Турции
3 387 11

Американские представители примут участие в переговорах между Украиной и РФ, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио поговорил с Йоганном Вадефулем

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что он не будет присутствовать на переговорах РФ и Украины в Стамбуле сегодня, 16 мая. Однако на переговорах будут присутствовать американские представители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время брифинга в Турции.

"Надеюсь, эти переговоры будут проходить между Украиной и Россией при участии наших турецких партнеров, а также представителя или представителей нашей стороны на соответствующем уровне. Я так или иначе должен был быть здесь на заседании НАТО. Но мы приехали, потому что получили информацию о возможной прямой встрече россиян и украинцев. План изначально был именно такой. Вы все слышали то же самое. Но этого не произошло. А если и произойдет, то не на том уровне, на который мы рассчитывали. Хотел бы ошибиться", - сказал он.

Напомним, ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что не будет никаких сдвигов в мирных переговорах по войне РФ против Украины, пока он не встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Автор: 

россия (96929) Турция (3532) Украина (45087) Рубио Марко (272)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
цікаво, кого пришлють американі на перемовини з російськими ноунеймами під головуванням глави саюза пісатєлєй расії.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:10 Ответить
+4
А представники ЄС де? Шо це за х.....ня?!
показать весь комментарий
16.05.2025 10:19 Ответить
+3
1-хто запрошував цих затичок в кожну дірку?
2- ще одна команда на підтримку кацапії?
показать весь комментарий
16.05.2025 06:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
1-хто запрошував цих затичок в кожну дірку?
2- ще одна команда на підтримку кацапії?
показать весь комментарий
16.05.2025 06:40 Ответить
Знову Пуйло поссав прямо в морду Трампу. "Божа роса!"- задоволено сказав Трамп.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:56 Ответить
Ну, то таке... Пісділ (peace deal)...
показать весь комментарий
16.05.2025 06:47 Ответить
цікаво, кого пришлють американі на перемовини з російськими ноунеймами під головуванням глави саюза пісатєлєй расії.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:10 Ответить
Спостерігача.
Хай новини читають, а то не так зрозуміють
показать весь комментарий
16.05.2025 09:24 Ответить
Про що можуть бути перемовини, якщо рашка порушила всі двосторонні й міжнародні угоди й не збирається до них повертатись, а вимагає від України змінити Конституцію й відмовитись від територій, державної мови, безпеки і т. п. При цьому навіть як би ми на таке пішли, то далі так само рашка може порушити й нові угоди, бо вона ніколи не дотримується ніяких угод. То про що домовлятися? Ну хіба, що провести обмін полонених та повернути вкрадених дітей. Ще може бути якесь незрозуміле перемир'я й заморозка на якийсь час. Якби Трампон не був під х%йлом, то зараз можна було б економічно придушити московський рейх, ввівши ембарго на торгівлю з державою-терористом. Але історія з Гітлером, якого виростила сама Європа так нічому й не навчила - меркелі виростили путлера та не збираються остаточно вирішувати цю проблему.
показать весь комментарий
16.05.2025 09:31 Ответить
А представники ЄС де? Шо це за х.....ня?!
показать весь комментарий
16.05.2025 10:19 Ответить
Війна триває в Європі. Без представників Німеччини, Франції, Британії та Польщі - це перемовини між гру гш рф та агентами фсб на користь кремля!
показать весь комментарий
16.05.2025 11:29 Ответить
Там буде двоє проти одного. Вгадайте хто на кого буде тиснути? Хто там буде ні в зуб ногою?
показать весь комментарий
16.05.2025 11:30 Ответить
так и до минска 3 скатимся....
показать весь комментарий
16.05.2025 12:50 Ответить
 
 