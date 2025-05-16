УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13201 відвідувач онлайн
Новини Переговори у Туреччині
3 387 11

Американські представники братимуть участь у переговорах між Україною та РФ, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з Йоганном Вадефулем

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що він не буде присутній на переговорах РФ та України в Стамбулі сьогодні, 16 травня. Проте на переговорах будуть присутні американські представники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час брифінгу в Туреччині.

"Сподіваюся, ці переговори відбуватимуться між Україною і Росією за участі наших турецьких партнерів, а також представника чи представників нашої сторони на відповідному рівні. Я так чи інакше мав бути тут на засіданні НАТО. Але ми приїхали, бо отримали інформацію про можливу пряму зустріч росіян і українців. План спочатку був саме такий. Ви всі чули те ж саме. Але цього не сталось. А якщо й відбудеться, то не на тому рівні, на який ми розраховували. Хотів би помилитися", – сказав він.

Нагадаємо, раніше лідер США Дональд Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Автор: 

росія (67271) Туреччина (3667) Україна (6054) Рубіо Марко (278)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
цікаво, кого пришлють американі на перемовини з російськими ноунеймами під головуванням глави саюза пісатєлєй расії.
показати весь коментар
16.05.2025 07:10 Відповісти
+4
А представники ЄС де? Шо це за х.....ня?!
показати весь коментар
16.05.2025 10:19 Відповісти
+3
1-хто запрошував цих затичок в кожну дірку?
2- ще одна команда на підтримку кацапії?
показати весь коментар
16.05.2025 06:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1-хто запрошував цих затичок в кожну дірку?
2- ще одна команда на підтримку кацапії?
показати весь коментар
16.05.2025 06:40 Відповісти
Знову Пуйло поссав прямо в морду Трампу. "Божа роса!"- задоволено сказав Трамп.
показати весь коментар
16.05.2025 13:56 Відповісти
Ну, то таке... Пісділ (peace deal)...
показати весь коментар
16.05.2025 06:47 Відповісти
цікаво, кого пришлють американі на перемовини з російськими ноунеймами під головуванням глави саюза пісатєлєй расії.
показати весь коментар
16.05.2025 07:10 Відповісти
Спостерігача.
Хай новини читають, а то не так зрозуміють
показати весь коментар
16.05.2025 09:24 Відповісти
Про що можуть бути перемовини, якщо рашка порушила всі двосторонні й міжнародні угоди й не збирається до них повертатись, а вимагає від України змінити Конституцію й відмовитись від територій, державної мови, безпеки і т. п. При цьому навіть як би ми на таке пішли, то далі так само рашка може порушити й нові угоди, бо вона ніколи не дотримується ніяких угод. То про що домовлятися? Ну хіба, що провести обмін полонених та повернути вкрадених дітей. Ще може бути якесь незрозуміле перемир'я й заморозка на якийсь час. Якби Трампон не був під х%йлом, то зараз можна було б економічно придушити московський рейх, ввівши ембарго на торгівлю з державою-терористом. Але історія з Гітлером, якого виростила сама Європа так нічому й не навчила - меркелі виростили путлера та не збираються остаточно вирішувати цю проблему.
показати весь коментар
16.05.2025 09:31 Відповісти
А представники ЄС де? Шо це за х.....ня?!
показати весь коментар
16.05.2025 10:19 Відповісти
Війна триває в Європі. Без представників Німеччини, Франції, Британії та Польщі - це перемовини між гру гш рф та агентами фсб на користь кремля!
показати весь коментар
16.05.2025 11:29 Відповісти
Там буде двоє проти одного. Вгадайте хто на кого буде тиснути? Хто там буде ні в зуб ногою?
показати весь коментар
16.05.2025 11:30 Відповісти
так и до минска 3 скатимся....
показати весь коментар
16.05.2025 12:50 Відповісти
 
 