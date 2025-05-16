Американські представники братимуть участь у переговорах між Україною та РФ, - Рубіо

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що він не буде присутній на переговорах РФ та України в Стамбулі сьогодні, 16 травня. Проте на переговорах будуть присутні американські представники.

про це він сказав під час брифінгу в Туреччині.

"Сподіваюся, ці переговори відбуватимуться між Україною і Росією за участі наших турецьких партнерів, а також представника чи представників нашої сторони на відповідному рівні. Я так чи інакше мав бути тут на засіданні НАТО. Але ми приїхали, бо отримали інформацію про можливу пряму зустріч росіян і українців. План спочатку був саме такий. Ви всі чули те ж саме. Але цього не сталось. А якщо й відбудеться, то не на тому рівні, на який ми розраховували. Хотів би помилитися", – сказав він.

Нагадаємо, раніше лідер США Дональд Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.