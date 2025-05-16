УКР
Новини переговори з РФ
Зустріч між представниками України, Росії та Туреччини заплановано на 12:30, - Anadolu

Коли відбудуться переговори у Туреччині

Тристороння зустріч Туреччини, Росії та України відбудеться о 12:30 за київським часом.

Про це пише турецьке видання Anadolu, передає Цензор.НЕТ.

Так, о 10:45 (за київським часом) відбудеться тристороння зустріч Туреччина-США-Україна.

А о 12:30 - тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна.

Коли відбудуться переговори у Туреччині

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Стамбул Туреччина переговори з Росією
Топ коментарі
+7
Турки повинні подякувати, що не постраждала славнозвісна мечеть Султанахмет (Блакитна мечеть), як свого часу собор Нотр-Дам де Парі після зустрічі зеленського з Трампом. Можливо, Трамп про щось знав, тому й не приїхав до Стамбулу.
16.05.2025 10:01 Відповісти
+6
https://youtu.be/oL-9UvdGflg?t=48 А слабо так само кацапів перестріляти, як це колись зробив свідомий турок?
16.05.2025 09:26 Відповісти
+6
Павло Розенко-ХРОНОЛОГІЯ «ПОТУЖНОСТІ»
📍ніяких переговорів з росією 👇
📍переговори лише після кордонів 91👇
📍переговори лише після кордонів 22👇
📍переговори лише після перемирʼя👇
📍переговори лише з путіним без жодних передумов👇
📍переговори з шістками путіна без жодних передумов
Що далі?
16.05.2025 09:54 Відповісти
https://youtu.be/oL-9UvdGflg?t=48 А слабо так само кацапів перестріляти, як це колись зробив свідомий турок?
16.05.2025 09:26 Відповісти
у прямому ефірі!
мединського катувати довго та з пристрастю.
16.05.2025 09:37 Відповісти
16.05.2025 09:27 Відповісти
Черговий порожняк, (в уши лохам сцить.)
16.05.2025 09:32 Відповісти
дарма моряка з о.Зміїний до складу делегації не включили
по-нормальному, він мав би взагалі її очолити
16.05.2025 09:35 Відповісти
Прикордонника
16.05.2025 10:01 Відповісти
Забагато уваги до цього фуфлошапіто.
16.05.2025 09:37 Відповісти
Голос вулиць🇺🇦🏴‍☠️
@golos_vylutsb
·
17 год
❗️20 хвилин тому стався землетрус у Туреччині: магнітуда - 5,2. Підземні поштовхи відчувалися й у столиці - Анкарі, прямо під час візиту Зеленського, - TRTHaber.
16.05.2025 09:40 Відповісти
Тыльки вчора написав - як в воду дивився
Амандрапапупа

Ердоган завбачливий політик і привів свій МНС в повну бойову готовність, бо пам'ятає візити цього бідоносця до городу Парижу, коли згорів собор Нотр-Дам де Парі. Та й медицина вже піднята по тривозі бо не хочеться до Аллаха слідом за султаном Оману Кабус бен аль-Саїдом.

https://tsn.ua/svit/pomer-sultan-omanu-kabus-ben-al-sayid-1472517.html

https://tsn.ua/svit/pomer-sultan-omanu-kabus-ben-al-sayid-1472517.html

15.05.2025 12:36 Відповісти Видалити 10
16.05.2025 11:29 Відповісти
16.05.2025 09:40 Відповісти
16.05.2025 09:54 Відповісти
Амбулаторне ( стаціонарне) лікування у нарколога?
16.05.2025 10:03 Відповісти
Кота за "фаберже"!
16.05.2025 10:11 Відповісти
 
 