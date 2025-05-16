Зустріч між представниками України, Росії та Туреччини заплановано на 12:30, - Anadolu
Тристороння зустріч Туреччини, Росії та України відбудеться о 12:30 за київським часом.
Про це пише турецьке видання Anadolu, передає Цензор.НЕТ.
Так, о 10:45 (за київським часом) відбудеться тристороння зустріч Туреччина-США-Україна.
А о 12:30 - тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мединського катувати довго та з пристрастю.
по-нормальному, він мав би взагалі її очолити
@golos_vylutsb
·
17 год
❗️20 хвилин тому стався землетрус у Туреччині: магнітуда - 5,2. Підземні поштовхи відчувалися й у столиці - Анкарі, прямо під час візиту Зеленського, - TRTHaber.
Амандрапапупа
Ердоган завбачливий політик і привів свій МНС в повну бойову готовність, бо пам'ятає візити цього бідоносця до городу Парижу, коли згорів собор Нотр-Дам де Парі. Та й медицина вже піднята по тривозі бо не хочеться до Аллаха слідом за султаном Оману Кабус бен аль-Саїдом.
https://tsn.ua/svit/pomer-sultan-omanu-kabus-ben-al-sayid-1472517.html
https://tsn.ua/svit/pomer-sultan-omanu-kabus-ben-al-sayid-1472517.html
15.05.2025 12:36 Відповісти Видалити 10
📍ніяких переговорів з росією 👇
📍переговори лише після кордонів 91👇
📍переговори лише після кордонів 22👇
📍переговори лише після перемирʼя👇
📍переговори лише з путіним без жодних передумов👇
📍переговори з шістками путіна без жодних передумов
Що далі?