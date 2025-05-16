Зустріч між представниками України, Росії та Туреччини заплановано на 12:30, - Anadolu

Тристороння зустріч Туреччини, Росії та України відбудеться о 12:30 за київським часом.

Про це пише турецьке видання Anadolu, передає Цензор.НЕТ.

Так, о 10:45 (за київським часом) відбудеться тристороння зустріч Туреччина-США-Україна.

А о 12:30 - тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна.

Читайте: Американські представники братимуть участь у переговорах між Україною та РФ, - Рубіо

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Також читайте: Пропагандистські росЗМІ отримали з Кремля методичку, як висвітлювати переговори з Україною в Стамбулі