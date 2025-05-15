УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7588 відвідувачів онлайн
Новини Пропаганда РФ Переговори у Туреччині
8 712 20

Пропагандистські росЗМІ отримали з Кремля методичку, як висвітлювати переговори з Україною в Стамбулі

Пропагандистські росЗМІ отримали з Кремля методичку про переговори у Стамбулі

Провладні російські ЗМІ отримали від кремлівського диктатора Володимира Путіна методичку про те, як потрібно писати про мирні переговори з Україною в Стамбулі 16 травня.

Про це пише видання "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наявність у делегації помічника Путіна Володимира Мединського рекомендують пояснювати тим, що він керував делегацією парламентерів у Стамбулі 2022 року, тож "логічним є його продовження роботи".

Також пропагандистам радять зазначити, що під час формування делегації на Путіна не вплинули "ні слова Дональда Трампа, ні заяви Зеленського", які вимагають 30-денного припинення вогню, інакше обіцяють посилити санкції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Туреччини Фідан зустрінеться з російською делегацією сьогодні ввечері, - ЗМІ

Водночас про позицію, яку російська делегація має донести до української сторони, у методичці нічого не повідомляється. Припущень про можливий перебіг переговорів і порад щодо того, як висвітлювати їхні результати, у ній також немає.

При цьому автори пропонують провладним ЗМІ розповісти, що зараз "переговори проходять на гірших для України умовах", ніж три роки тому. У чому полягає погіршення умов, у методичці не пояснюється.

Кремль також радить лояльній Кремлю пресі готувати аудиторію до провалу зустрічі: у тексті методички йдеться про "новий пакет санкцій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прорив задля миру в Україні можливий лише після прямої зустрічі Трампа і Путіна, - Рубіо

Автори тексту рекомендують розповідати росіянам, що нові санкції "не завдадуть шкоди розвитку країни", Росія "успішно справляється з викликами будь-яких санкцій", а бюджет країни "зроблено з їх урахуванням".

Окремо згадуються санкції на торгівлю енергоресурсами, які нібито не впливають на стан "енергокомплексу, який стабільно розвивається".

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ розглядає переговори з Україною як продовження "перерваних перемовин" у 2022 році, - Мединський

Автор: 

перемовини (3066) пропаганда (2850) росія (67271) Стамбул (243)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Рубио:
- завтра я встречусь с украинской делегацией,
- кто-то от нас встретится с российской, но не я, так как россия прислала делегацию низкого уровня, (брезгують )
- хотел бы ошибиться, но не думаю, что на переговорах будет прорыв,
- необходимо постоянное прекращение огня,
показати весь коментар
15.05.2025 22:30 Відповісти
+7
Там так...така в них русская норма...:
показати весь коментар
15.05.2025 22:40 Відповісти
+4
на чому вони у кремлі зараз сидять, що їх так штирить?
показати весь коментар
15.05.2025 22:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рубио:
- завтра я встречусь с украинской делегацией,
- кто-то от нас встретится с российской, но не я, так как россия прислала делегацию низкого уровня, (брезгують )
- хотел бы ошибиться, но не думаю, что на переговорах будет прорыв,
- необходимо постоянное прекращение огня,
показати весь коментар
15.05.2025 22:30 Відповісти
Можно ссылку на это заявление с выделенным текстом?
показати весь коментар
16.05.2025 05:46 Відповісти
Щось пішло не так в немитих, бо зосередилися на гібридній війні?
І солов"їне гу@но зляпало нову передачку мозгомийку для дітлахів 5-6 рочків!
Назвало " пісочниця" - уявляєте цей орвеловський сюр?
показати весь коментар
15.05.2025 22:33 Відповісти
Там так...така в них русская норма...:
показати весь коментар
15.05.2025 22:40 Відповісти
пізно отримали - бубсель вже в Албанії
показати весь коментар
15.05.2025 22:37 Відповісти
на чому вони у кремлі зараз сидять, що їх так штирить?
показати весь коментар
15.05.2025 22:38 Відповісти
Раньше они были на колумбийском коксе (их даже ловили что дипломаты везли), потом походу пересели на афганистанский герыч, а сейчас по их заявлениям они на крокодил подсели 😁🤔
показати весь коментар
15.05.2025 23:15 Відповісти
На пляшках Друже, на пляшках! Причому з ще часів івана грізного!
показати весь коментар
16.05.2025 04:33 Відповісти
рубік - лети в зад...
показати весь коментар
15.05.2025 22:39 Відповісти
За телемарафон переживаю
показати весь коментар
15.05.2025 22:51 Відповісти
донін stile - це хаос!
як там було? - більше трешу ми тут проєздом...
показати весь коментар
15.05.2025 22:53 Відповісти
Кілька "тез" із цієї методички я вже бачив тут на форумі.
показати весь коментар
15.05.2025 23:23 Відповісти
До таких зустрічей треба ретельно готуватися, це не " пацанам стрєлку назначіть"- хочу щоб тот був і тот, а ...не прийшли , тоді і мені нема чого робити. Це рашкє дає можливість висувати надалі ще гірші умови. Думати треба перед тим як казати, ну це якщо не навмисно це було зроблено.
показати весь коментар
15.05.2025 23:44 Відповісти
Я не прихильник Зелі, але тут він правильно вчинив, бо по суті: він щоб там не було президент України - найбільш обговорюваної та впливової Держави у світі, змилостився над якимось міжнародним злочинцем, який нелегітимно керує нелегітимною недодержавою терористом, приїхав на переговори, а те опущене (правда зі зрозумілих причин, бо звідти поїхав би в Україну а потім туди де проводитиметься спецтрибунал, можливо і на наших територіях чи на деокупованих, типу символічно) звісно не пртїзджає! Фінал: карти на руках(як ******** казати рудочубака) України змінилися зі стріт-флешу на роялфлеш!
показати весь коментар
16.05.2025 04:46 Відповісти
Це страшне....
показати весь коментар
15.05.2025 23:59 Відповісти
Кацапські змі щодня отримують якісь методички, в чому тут новина?
показати весь коментар
16.05.2025 07:23 Відповісти
 
 