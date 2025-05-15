Пропагандистські росЗМІ отримали з Кремля методичку, як висвітлювати переговори з Україною в Стамбулі
Провладні російські ЗМІ отримали від кремлівського диктатора Володимира Путіна методичку про те, як потрібно писати про мирні переговори з Україною в Стамбулі 16 травня.
Про це пише видання "Медуза", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що наявність у делегації помічника Путіна Володимира Мединського рекомендують пояснювати тим, що він керував делегацією парламентерів у Стамбулі 2022 року, тож "логічним є його продовження роботи".
Також пропагандистам радять зазначити, що під час формування делегації на Путіна не вплинули "ні слова Дональда Трампа, ні заяви Зеленського", які вимагають 30-денного припинення вогню, інакше обіцяють посилити санкції.
Водночас про позицію, яку російська делегація має донести до української сторони, у методичці нічого не повідомляється. Припущень про можливий перебіг переговорів і порад щодо того, як висвітлювати їхні результати, у ній також немає.
При цьому автори пропонують провладним ЗМІ розповісти, що зараз "переговори проходять на гірших для України умовах", ніж три роки тому. У чому полягає погіршення умов, у методичці не пояснюється.
Кремль також радить лояльній Кремлю пресі готувати аудиторію до провалу зустрічі: у тексті методички йдеться про "новий пакет санкцій".
Автори тексту рекомендують розповідати росіянам, що нові санкції "не завдадуть шкоди розвитку країни", Росія "успішно справляється з викликами будь-яких санкцій", а бюджет країни "зроблено з їх урахуванням".
Окремо згадуються санкції на торгівлю енергоресурсами, які нібито не впливають на стан "енергокомплексу, який стабільно розвивається".
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- завтра я встречусь с украинской делегацией,
- кто-то от нас встретится с российской, но не я, так как россия прислала делегацию низкого уровня, (брезгують )
- хотел бы ошибиться, но не думаю, что на переговорах будет прорыв,
- необходимо постоянное прекращение огня,
І солов"їне гу@но зляпало нову передачку мозгомийку для дітлахів 5-6 рочків!
Назвало " пісочниця" - уявляєте цей орвеловський сюр?
як там було? - більше трешу ми тут проєздом...