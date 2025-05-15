Пропагандистские росСМИ получили из Кремля методичку, как освещать переговоры с Украиной в Стамбуле

Провластные российские СМИ получили от кремлевского диктатора Владимира Путина методичку о том, как нужно писать о мирных переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая.

Об этом пишет издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что наличие в делегации помощника Путина Владимира Мединского рекомендуют объяснять тем, что он руководил делегацией переговорщиков в Стамбуле 2022 года, поэтому "логичным является его продолжение работы".

Также пропагандистам советуют отметить, что при формировании делегации на Путина не повлияли "ни слова Дональда Трампа, ни заявления Зеленского", которые требуют 30-дневного прекращения огня, иначе обещают усилить санкции.

В то же время о позиции, которую российская делегация должна донести до украинской стороны, в методичке ничего не сообщается. Предположений о возможном ходе переговоров и советов относительно того, как освещать их результаты, в ней также нет.

При этом авторы предлагают провластным СМИ рассказать, что сейчас "переговоры проходят на худших для Украины условиях", чем три года назад. В чем заключается ухудшение условий, в методичке не объясняется.

Кремль также советует лояльной Кремлю прессе готовить аудиторию к провалу встречи: в тексте методички говорится о "новом пакете санкций".

Авторы текста рекомендуют рассказывать россиянам, что новые санкции "не нанесут ущерб развитию страны", Россия "успешно справляется с вызовами любых санкций", а бюджет страны "сделан с их учетом".

Отдельно упоминаются санкции на торговлю энергоресурсами, которые якобы не влияют на состояние "энергокомплекса, который стабильно развивается".

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

