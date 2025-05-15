РУС
Пропагандистские росСМИ получили из Кремля методичку, как освещать переговоры с Украиной в Стамбуле

Пропагандистские росСМИ получили из Кремля методичку о переговорах в Стамбуле

Провластные российские СМИ получили от кремлевского диктатора Владимира Путина методичку о том, как нужно писать о мирных переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая.

Об этом пишет издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что наличие в делегации помощника Путина Владимира Мединского рекомендуют объяснять тем, что он руководил делегацией переговорщиков в Стамбуле 2022 года, поэтому "логичным является его продолжение работы".

Также пропагандистам советуют отметить, что при формировании делегации на Путина не повлияли "ни слова Дональда Трампа, ни заявления Зеленского", которые требуют 30-дневного прекращения огня, иначе обещают усилить санкции.

В то же время о позиции, которую российская делегация должна донести до украинской стороны, в методичке ничего не сообщается. Предположений о возможном ходе переговоров и советов относительно того, как освещать их результаты, в ней также нет.

При этом авторы предлагают провластным СМИ рассказать, что сейчас "переговоры проходят на худших для Украины условиях", чем три года назад. В чем заключается ухудшение условий, в методичке не объясняется.

Кремль также советует лояльной Кремлю прессе готовить аудиторию к провалу встречи: в тексте методички говорится о "новом пакете санкций".

Авторы текста рекомендуют рассказывать россиянам, что новые санкции "не нанесут ущерб развитию страны", Россия "успешно справляется с вызовами любых санкций", а бюджет страны "сделан с их учетом".

Отдельно упоминаются санкции на торговлю энергоресурсами, которые якобы не влияют на состояние "энергокомплекса, который стабильно развивается".

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Топ комментарии
+7
Рубио:
- завтра я встречусь с украинской делегацией,
- кто-то от нас встретится с российской, но не я, так как россия прислала делегацию низкого уровня, (брезгують )
- хотел бы ошибиться, но не думаю, что на переговорах будет прорыв,
- необходимо постоянное прекращение огня,
15.05.2025 22:30 Ответить
+7
Там так...така в них русская норма...:
15.05.2025 22:40 Ответить
+4
на чому вони у кремлі зараз сидять, що їх так штирить?
15.05.2025 22:38 Ответить
Рубио:
- завтра я встречусь с украинской делегацией,
- кто-то от нас встретится с российской, но не я, так как россия прислала делегацию низкого уровня, (брезгують )
- хотел бы ошибиться, но не думаю, что на переговорах будет прорыв,
- необходимо постоянное прекращение огня,
15.05.2025 22:30 Ответить
Можно ссылку на это заявление с выделенным текстом?
16.05.2025 05:46 Ответить
Щось пішло не так в немитих, бо зосередилися на гібридній війні?
І солов"їне гу@но зляпало нову передачку мозгомийку для дітлахів 5-6 рочків!
Назвало " пісочниця" - уявляєте цей орвеловський сюр?
15.05.2025 22:33 Ответить
Там так...така в них русская норма...:
15.05.2025 22:40 Ответить
пізно отримали - бубсель вже в Албанії
15.05.2025 22:37 Ответить
на чому вони у кремлі зараз сидять, що їх так штирить?
15.05.2025 22:38 Ответить
Раньше они были на колумбийском коксе (их даже ловили что дипломаты везли), потом походу пересели на афганистанский герыч, а сейчас по их заявлениям они на крокодил подсели 😁🤔
15.05.2025 23:15 Ответить
На пляшках Друже, на пляшках! Причому з ще часів івана грізного!
показать весь комментарий
рубік - лети в зад...
15.05.2025 22:39 Ответить
За телемарафон переживаю
показать весь комментарий
донін stile - це хаос!
як там було? - більше трешу ми тут проєздом...
15.05.2025 22:53 Ответить
Кілька "тез" із цієї методички я вже бачив тут на форумі.
15.05.2025 23:23 Ответить
До таких зустрічей треба ретельно готуватися, це не " пацанам стрєлку назначіть"- хочу щоб тот був і тот, а ...не прийшли , тоді і мені нема чого робити. Це рашкє дає можливість висувати надалі ще гірші умови. Думати треба перед тим як казати, ну це якщо не навмисно це було зроблено.
15.05.2025 23:44 Ответить
Я не прихильник Зелі, але тут він правильно вчинив, бо по суті: він щоб там не було президент України - найбільш обговорюваної та впливової Держави у світі, змилостився над якимось міжнародним злочинцем, який нелегітимно керує нелегітимною недодержавою терористом, приїхав на переговори, а те опущене (правда зі зрозумілих причин, бо звідти поїхав би в Україну а потім туди де проводитиметься спецтрибунал, можливо і на наших територіях чи на деокупованих, типу символічно) звісно не пртїзджає! Фінал: карти на руках(як ******** казати рудочубака) України змінилися зі стріт-флешу на роялфлеш!
16.05.2025 04:46 Ответить
Це страшне....
15.05.2025 23:59 Ответить
Кацапські змі щодня отримують якісь методички, в чому тут новина?
16.05.2025 07:23 Ответить
 
 