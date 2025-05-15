Глава МИД Турции Фидан встретится с российской делегацией сегодня вечером, - СМИ

Вечером четверга, 15 мая, глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан встретится с российской делегацией.

"Министр иностранных дел Турции Фидан встретится сегодня вечером в стамбульском дворце Долмабахче с российской делегацией во главе с помощником Владимира Путина Владимиром Мединским",- пишет издание.

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

