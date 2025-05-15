Эрдоган готов принять Зеленского и Путина для переговоров, когда они будут готовы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил важность сохранения каналов диалога между Украиной и Россией и выразил готовность принять у себя президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, когда они будут готовы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию президента Турции, об этом президент Эрдоган заявил на переговорах с Зеленским.

Отмечается, что Эрдоган обсудил с Зеленским двусторонние и региональные вопросы, в частности усилия по прекращению войны между Украиной и Россией.

"Во время встречи президент Эрдоган заявил, что рад принимать президента Украины Зеленского в Анкаре. Наш Президент подчеркнул, что на нынешнем этапе ход украинско-российской войны требует решения путем прямых переговоров, и что достижение согласия относительно минимальной общей позиции имеет решающее значение для предотвращения дальнейших потерь жизней", - говорится в заявлении.

Читайте: Зеленский: Посредниками на переговорах Украины и РФ в Стамбуле будут США и Турция

Эрдоган подчеркнул, что сейчас достигнута историческая возможность для начала переговоров, и отметил, что он решительно поддерживает переговоры как на техническом уровне, так и на уровне лидеров.

Кроме того, президент Турции отметил важность сохранения каналов диалога между Украиной и Россией для скорейшего установления мира и выразил готовность принять у себя лидеров обеих стран, когда они будут к этому готовы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне очень несерьезно относятся к предложенным ими же прямым переговорам, - Зеленский

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.