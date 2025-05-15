РУС
Эрдоган готов принять Зеленского и Путина для переговоров, когда они будут готовы

Встреча Зеленского и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил важность сохранения каналов диалога между Украиной и Россией и выразил готовность принять у себя президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, когда они будут готовы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию президента Турции, об этом президент Эрдоган заявил на переговорах с Зеленским.

Отмечается, что Эрдоган обсудил с Зеленским двусторонние и региональные вопросы, в частности усилия по прекращению войны между Украиной и Россией.

"Во время встречи президент Эрдоган заявил, что рад принимать президента Украины Зеленского в Анкаре. Наш Президент подчеркнул, что на нынешнем этапе ход украинско-российской войны требует решения путем прямых переговоров, и что достижение согласия относительно минимальной общей позиции имеет решающее значение для предотвращения дальнейших потерь жизней", - говорится в заявлении.

Читайте: Зеленский: Посредниками на переговорах Украины и РФ в Стамбуле будут США и Турция

Эрдоган подчеркнул, что сейчас достигнута историческая возможность для начала переговоров, и отметил, что он решительно поддерживает переговоры как на техническом уровне, так и на уровне лидеров.

Кроме того, президент Турции отметил важность сохранения каналов диалога между Украиной и Россией для скорейшего установления мира и выразил готовность принять у себя лидеров обеих стран, когда они будут к этому готовы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне очень несерьезно относятся к предложенным ими же прямым переговорам, - Зеленский

Эрдоган готов принять Зеленского и Путина

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

Зеленский Владимир (21661) путин владимир (32028) Турция (3530) Эрдоган Реджеп Тайип (941)
Не дочекається... Або перестане буть президентом, або Путіна нарешті, поховать зберуться... З "Блазнем" питання відкрите...
15.05.2025 18:41 Ответить
Що значить "вони будуть готові"? Зеленський стоїть біля тебе,довбой@б. Де *****? ...Як же задовбали ці маніпулятори на горі України.
15.05.2025 18:51 Ответить
Для Х..ла это пока неначаси
15.05.2025 19:04 Ответить
@ (в перекладі):
"- Пане президент, ви розчаровані рівнем делегації, яку Росія направила до Туреччини? Там навіть немає офісу путіна?
- Я нічого про це не знаю. Я взагалі ні в чому не розчарований. А ви хто і звідки?
- BBC News.
- Я не розчарований. Чого б мені бути розчарованим? Ми щойно отримали 4 трильйони доларів, а він запитує - чи я розчарований делегацією? Я нічого не знаю про цю делегацію. Я навіть не перевіряв. Слухайте, нічого не станеться, поки ми з путіним не сядемо за стіл. Розумієте? І, вочевидь, він взагалі не збирався їхати. Він збирався, але гадав, що я теж поїду. Він би не поїхав, якби мене там не було. Хочете ви того чи ні, але я не вірю, що щось станеться, доки ми з ним не зустрінемося.

15.05.2025 18:51 Ответить
Переводя на нормальный язык: Янелох, без }{уйла сюда больше не езди.
15.05.2025 19:22 Ответить
15.05.2025 19:34 Ответить
Сумно
15.05.2025 20:15 Ответить
"... и томить на м-а-а-маленьком огне до готовности."
Рецебт©
15.05.2025 23:55 Ответить
 
 