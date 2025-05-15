РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9505 посетителей онлайн
Новости Переговоры в Турции
973 5

Россияне очень несерьезно относятся к предложенным ими же прямым переговорам, - Зеленский

Зеленский о российской делегации

Несмотря на то, что Россия сама предложила прямые переговоры, она относится к реальным переговорам несерьезно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре в четверг.

"После того, как мы поняли уровень российской делегации, мы видим, что они, к сожалению, очень несерьезно относятся к реальным переговорам. Пока мы не видим среди присутствующих тех, кто действительно принимает решение, хотя это было, хочу напомнить, предложение россиян к прямым переговорам, поддержка президента Трампа лично, что лидеры должны встретиться", - сказал Зеленский.

Также читайте: РФ готова к компромиссам на переговорах с Украиной в Стамбуле, - помощник Путина Мединский

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

Автор: 

Зеленский Владимир (21661) Турция (3530) переговоры с Россией (1290)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наше дело сейчас объяснить на пальцах рыжему полудурку, как Ху*ло его не уважает...
показать весь комментарий
15.05.2025 18:21 Ответить
Рыжему полудурку его же журналисты пытаются это объяснить, но тот не признает - отмазки лепит.
То говорит, что так и должно быть, тк он, Трампон, не поехал в Стамбул, а без него ***** там делать нечего, то вообще переводит тему - что мол - ему пофигу состав российской делегации - задавайте вопросы об успехах трама лучше.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:35 Ответить
А до чого тут журналісти, з ним повинні лікарі займатися
показать весь комментарий
15.05.2025 18:55 Ответить
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показать весь комментарий
15.05.2025 18:25 Ответить
Якщо немає ху...ла, то від переговорів толку немає зовсім. Вот його холопи і тішаться
показать весь комментарий
15.05.2025 18:49 Ответить
 
 