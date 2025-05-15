Россияне очень несерьезно относятся к предложенным ими же прямым переговорам, - Зеленский
Несмотря на то, что Россия сама предложила прямые переговоры, она относится к реальным переговорам несерьезно.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре в четверг.
"После того, как мы поняли уровень российской делегации, мы видим, что они, к сожалению, очень несерьезно относятся к реальным переговорам. Пока мы не видим среди присутствующих тех, кто действительно принимает решение, хотя это было, хочу напомнить, предложение россиян к прямым переговорам, поддержка президента Трампа лично, что лидеры должны встретиться", - сказал Зеленский.
Переговоры в Турции
Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.
Президент Зеленский прибыл в Анкару.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
