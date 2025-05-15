УКР
Новини Переговори у Туреччині
Росіяни дуже несерйозно ставляться до запропонованих ними ж прямих перемовин, - Зеленський

Зеленський про російську делегацію

Попри те, що Росія сама запропонувала прямі перемовини, вона ставиться до реальних переговорів несерйозно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі в четвер.

"Після того, як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони, на жаль, дуже несерйозно ставляться до реальних перемовин. Поки що ми не бачимо серед присутніх тих, хто дійсно ухвалює рішення, хоча це була, хочу нагадати, пропозиція росіян до прямих перемовин, підтримка президента Трампа особисто, що лідери повинні зустрітися", - сказав Зеленський.

Також читайте: РФ готова до компромісів на переговорах з Україною у Стамбулі, - помічник Путіна Мединський

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) Туреччина (3665) переговори з Росією (1408)
Наше дело сейчас объяснить на пальцах рыжему полудурку, как Ху*ло его не уважает...
показати весь коментар
15.05.2025 18:21 Відповісти
Рыжему полудурку его же журналисты пытаются это объяснить, но тот не признает - отмазки лепит.
То говорит, что так и должно быть, тк он, Трампон, не поехал в Стамбул, а без него ***** там делать нечего, то вообще переводит тему - что мол - ему пофигу состав российской делегации - задавайте вопросы об успехах трама лучше.
показати весь коментар
15.05.2025 18:35 Відповісти
А до чого тут журналісти, з ним повинні лікарі займатися
показати весь коментар
15.05.2025 18:55 Відповісти
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
15.05.2025 18:25 Відповісти
Якщо немає ху...ла, то від переговорів толку немає зовсім. Вот його холопи і тішаться
показати весь коментар
15.05.2025 18:49 Відповісти
 
 