Росіяни дуже несерйозно ставляться до запропонованих ними ж прямих перемовин, - Зеленський

Попри те, що Росія сама запропонувала прямі перемовини, вона ставиться до реальних переговорів несерйозно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі в четвер.

"Після того, як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони, на жаль, дуже несерйозно ставляться до реальних перемовин. Поки що ми не бачимо серед присутніх тих, хто дійсно ухвалює рішення, хоча це була, хочу нагадати, пропозиція росіян до прямих перемовин, підтримка президента Трампа особисто, що лідери повинні зустрітися", - сказав Зеленський.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.