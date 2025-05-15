Ердоган готовий прийняти Зеленського і Путіна для переговорів, коли вони будуть готові

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив на важливості збереження каналів діалогу між Україною та Росією і висловив готовність прийняти у себе президента Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна, коли вони будуть готові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію президента Туреччини, про це президент Ердоган заявив на переговорах із Зеленським.

Зазначається, що Ердоган обговорив із Зеленським двосторонні та регіональні питання, зокрема зусилля щодо припинення війни між Україною і Росією.

"Під час зустрічі президент Ердоган заявив, що радий приймати президента України Зеленського в Анкарі. Наш Президент наголосив, що на нинішньому етапі перебіг українсько-російської війни потребує вирішення шляхом прямих переговорів, і що досягнення згоди щодо мінімальної спільної позиції має вирішальне значення для запобігання подальшим втратам життів", - йдеться в заяві.

Ердоган наголосив, що наразі досягнуто історичної можливості для початку переговорів, і наголосив, що він рішуче підтримує переговори як на технічному рівні, так і на рівні лідерів.

Крім того, президент Туреччини наголосив на важливості збереження каналів діалогу між Україною та Росією задля якнайшвидшого встановлення миру та висловив готовність прийняти у себе лідерів обох країн, коли вони будуть до цього готові.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.