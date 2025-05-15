Глава МЗС Туреччини Фідан зустрінеться з російською делегацією сьогодні ввечері, - ЗМІ
Ввечері четверга, 15 травня, глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрінеться з російською делегацією.
Про це пише турецьке агентство Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністр закордонних справ Туреччини Фідан зустрінеться сьогодні ввечері в стамбульському палаці Долмабахче з російською делегацією на чолі з помічником Володимира Путіна Володимиром Мединським",- пише видання.
Переговори в Туреччині
Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.
Президент Зеленський прибув до Анкари.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.
