Прорыв ради мира в Украине возможен только после прямой встречи Трампа и Путина, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не имеет "больших ожиданий" от переговоров Украины и России в Стамбуле, а прорыв для достижения мира возможен только после прямого разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Об этом он заявил 15 мая в Турции после участия во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, передает Цензор.НЕТ.
Госсекретарь США заявил, что завтра, 16 мая, он встретится с министром иностранных дел Турции и делегацией из Украины в Стамбуле.
Это происходит в то время, когда официальные лица из Украины и России должны встретиться для прямых переговоров 15 мая, но Рубио сказал, что США "не возлагают больших надежд" на эти переговоры.
"По моей оценке, я не думаю, что у нас будет прорыв, пока президент (Трамп) и президент Путин непосредственно не пообщаются на эту тему", - подчеркнул чиновник.
Ранее Владимир Зеленский раскритиковал уровень делегации, присланной Россией, назвав ее "массовкой".
Поддерживая эти настроения, Рубио сказал, что уровень российской делегации "не свидетельствует о прорыве".
"Я надеюсь, что я ошибаюсь. Надеюсь, что я ошибаюсь на 100%. Надеюсь, завтра утром в новостях будет сказано, что перемирие достигнуто. Но это не моя оценка", - отметил он.
Рубио добавил, что после завершения завтрашних переговоров в Стамбуле США определятся с графиком потенциальной встречи Путина и Трампа.
Напомним, ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что не будет никаких сдвигов в мирных переговорах относительно войны РФ против Украины, пока он не встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
.
НЕЕЕЕЕ....ви уже домовлялись в Ер ріяді і вас послали! Тому що ОПА США НЕ ВОЮЄ і може віддати лише жопу трампа
пуйло послало вас з миром на 30 днів і потім з переговорами.
Обісцяні недоумки
і цей поц каже мені, що він мені брат?
бабки, перепіхалово - (ти девачка) - все для тебе!