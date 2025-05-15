Прорыв ради мира в Украине возможен только после прямой встречи Трампа и Путина, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не имеет "больших ожиданий" от переговоров Украины и России в Стамбуле, а прорыв для достижения мира возможен только после прямого разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Об этом он заявил 15 мая в Турции после участия во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, передает Цензор.НЕТ.

Госсекретарь США заявил, что завтра, 16 мая, он встретится с министром иностранных дел Турции и делегацией из Украины в Стамбуле.

Это происходит в то время, когда официальные лица из Украины и России должны встретиться для прямых переговоров 15 мая, но Рубио сказал, что США "не возлагают больших надежд" на эти переговоры.

"По моей оценке, я не думаю, что у нас будет прорыв, пока президент (Трамп) и президент Путин непосредственно не пообщаются на эту тему", - подчеркнул чиновник.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал уровень делегации, присланной Россией, назвав ее "массовкой".

Поддерживая эти настроения, Рубио сказал, что уровень российской делегации "не свидетельствует о прорыве".

"Я надеюсь, что я ошибаюсь. Надеюсь, что я ошибаюсь на 100%. Надеюсь, завтра утром в новостях будет сказано, что перемирие достигнуто. Но это не моя оценка", - отметил он.

Рубио добавил, что после завершения завтрашних переговоров в Стамбуле США определятся с графиком потенциальной встречи Путина и Трампа.

Напомним, ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что не будет никаких сдвигов в мирных переговорах относительно войны РФ против Украины, пока он не встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

