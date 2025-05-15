РУС
Прорыв ради мира в Украине возможен только после прямой встречи Трампа и Путина, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио поговорил с Йоганном Вадефулем

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не имеет "больших ожиданий" от переговоров Украины и России в Стамбуле, а прорыв для достижения мира возможен только после прямого разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Об этом он заявил 15 мая в Турции после участия во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, передает Цензор.НЕТ.

Госсекретарь США заявил, что завтра, 16 мая, он встретится с министром иностранных дел Турции и делегацией из Украины в Стамбуле.

Это происходит в то время, когда официальные лица из Украины и России должны встретиться для прямых переговоров 15 мая, но Рубио сказал, что США "не возлагают больших надежд" на эти переговоры.

"По моей оценке, я не думаю, что у нас будет прорыв, пока президент (Трамп) и президент Путин непосредственно не пообщаются на эту тему", - подчеркнул чиновник.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал уровень делегации, присланной Россией, назвав ее "массовкой".

Поддерживая эти настроения, Рубио сказал, что уровень российской делегации "не свидетельствует о прорыве".

"Я надеюсь, что я ошибаюсь. Надеюсь, что я ошибаюсь на 100%. Надеюсь, завтра утром в новостях будет сказано, что перемирие достигнуто. Но это не моя оценка", - отметил он.

Рубио добавил, что после завершения завтрашних переговоров в Стамбуле США определятся с графиком потенциальной встречи Путина и Трампа.

Напомним, ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что не будет никаких сдвигов в мирных переговорах относительно войны РФ против Украины, пока он не встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

+23
Які ви паскудники, як ви хочете легалізувати воєного злочинця терориста путіна на совісті цієї істоти сотні тисяч убитих українців, це ще раз доводить хто такий Трамп.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:32 Ответить
+15
Схоже, операція "Спасти підполковника пуцина" входить у нову фазу.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:36 Ответить
+13
какого хрена тогда тампон сучил ногами и требовал немедленно ехать в Турцию переговариваться? кондом рыжий...
показать весь комментарий
15.05.2025 20:45 Ответить
Два цапика, два цапика горох молотили.Чи два козла ніяк не зустрінуться?
показать весь комментарий
15.05.2025 20:30 Ответить
буде дуже невдобно, якщо Україна пошле трампа мєлкім лєсом за Мюнхен-2024

.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:35 Ответить
Не треба бути держсекретарем, щоб дійти такого висновку...
показать весь комментарий
15.05.2025 20:30 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 20:39 Ответить
Ага, после этого от смеха у многих прорывы будут в разных местах...
показать весь комментарий
15.05.2025 20:30 Ответить
Які ви паскудники, як ви хочете легалізувати воєного злочинця терориста путіна на совісті цієї істоти сотні тисяч убитих українців, це ще раз доводить хто такий Трамп.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:32 Ответить
Схоже, операція "Спасти підполковника пуцина" входить у нову фазу.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:36 Ответить
Який прорив? У кого і що прорве? 🤔 А якщо серйозно, то навіть дурні діти стають дорослими. А Рубіо і компанія дорослими не стали. Схоже і не стануть, бо у їхньому віці у казки вірять навіть не дурні, а хворі. Хворі ж відкидають об'єктивну реальність, натомість створюючи свою власну.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:34 Ответить
Все вони розуміють, але роблять те, що каже Трамп

.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:36 Ответить
Всі хворі на манію величі ********** оточувати себе холуями.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:41 Ответить
нормальний в нас придурок, іншого і не очікували...
показать весь комментарий
15.05.2025 21:53 Ответить
Буде прорив памперсу в тих старих чортів.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:36 Ответить
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

НЕЕЕЕЕ....ви уже домовлялись в Ер ріяді і вас послали! Тому що ОПА США НЕ ВОЮЄ і може віддати лише жопу трампа
показать весь комментарий
15.05.2025 20:40 Ответить
Так, це сьогодні вже почули: без Тромба нічого в світі не відбудеться.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:40 Ответить
какого хрена тогда тампон сучил ногами и требовал немедленно ехать в Турцию переговариваться? кондом рыжий...
показать весь комментарий
15.05.2025 20:45 Ответить
не дуже там проривайся
показать весь комментарий
15.05.2025 20:46 Ответить
То нах*я був весь цей цирк?
пуйло послало вас з миром на 30 днів і потім з переговорами.
Обісцяні недоумки
показать весь комментарий
15.05.2025 20:47 Ответить
ну всі ж бачять шо доня проруснявий, падлюка навіть цього не ховає...
показать весь комментарий
15.05.2025 20:48 Ответить
Блін...вони не розуміють,що стали посміховиськом для всього світу...китайці вже животи порвали..
показать весь комментарий
15.05.2025 20:51 Ответить
Як вони хотять злигання двох покидьків… І вся оця катавасія зі Стамбулом була задля якось притягнути тему їх зустрічі. Трампище нею марить давно , йому є що розповісти на вуху любімаму другу. Покарай їх грім і блискавка!
показать весь комментарий
15.05.2025 20:52 Ответить
Щоб що?(((Вийде Трампон і скаже ,щоб віддали все *****?((((
показать весь комментарий
15.05.2025 20:55 Ответить
Трамп так хоче про рюріка послухати?
показать весь комментарий
15.05.2025 20:57 Ответить
Прорив задля миру в Україні можливий лише після прямої зустрічі Трампа і Путіна САМЕ ТОМУ АМЕРИКАНО-РАШИСТСЬКИЙ ПРОРИВ В СТАМБУЛІ, ЗА ВЗАЄМНОЇ ЗГОДИ КУЙЛА І ТРАМБОНА БУВ ВІДМІНЕНИЙ,ОСКІЛЬКИ ВІН І НЕ ПЛАНУВАВСЯ...
показать весь комментарий
15.05.2025 20:58 Ответить
Хрен клал ( или ложил) вовкин вова на Вас дорогие США.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:58 Ответить
клав
показать весь комментарий
15.05.2025 21:01 Ответить
всі попитки в ***** 😂
показать весь комментарий
15.05.2025 21:02 Ответить
дініска, ти такі по мові моцно вдарив!
і цей поц каже мені, що він мені брат?
показать весь комментарий
15.05.2025 21:12 Ответить
підписуй контракт і в Україну!
бабки, перепіхалово - (ти девачка) - все для тебе!
показать весь комментарий
15.05.2025 21:25 Ответить
а бубі Оман літака не подарував...
показать весь комментарий
15.05.2025 21:00 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 21:03 Ответить
Ну то ***** тоді в Стамбул їхати?!
показать весь комментарий
15.05.2025 21:17 Ответить
понти
показать весь комментарий
15.05.2025 21:39 Ответить
Супер держава виявилася ринковим балаганом. Над трампом вже весь світ сміється, як над сільським дурачком, а воно раздуває щоки і тішеться. Плюгавий мужичьонка взяв усіх на понт і вмимається кров'ю від безкарності. Сотні розумних людей, чухають потилицю і намагаються зробити вигляд, що все добре. Світ зішов з розуму.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:43 Ответить
Адійоти, блдь.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:52 Ответить
війна в Україні закінчиться коли рудий гандон з )(уйлом опиняться в одному лепрозорію.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:57 Ответить
вам в усі вуха орали в 18-19 шо буба це гной і ******* - не почули...
показать весь комментарий
15.05.2025 21:59 Ответить
Поясніть хтось,а навіщо всі ці зустрічі,є ж відеозв'язок? От який сенс витрачати гроші платників податків?
показать весь комментарий
15.05.2025 22:02 Ответить
а потрогати?
показать весь комментарий
15.05.2025 22:03 Ответить
Прорив у переговорах можливий, коли обидва ці самозакохані ідіоти здохнуть.
показать весь комментарий
15.05.2025 23:53 Ответить
Це дуже погано, що американці такими заявами ставлять злочинця путіна на рівень цивілізованого світу, не уявляю як можна тиснути цю криваву руку.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:54 Ответить
Та не питання. Трам буде навколішки жерти лайно пуйла, а ти доїдатимеш за трампом.
показать весь комментарий
16.05.2025 01:05 Ответить
Путлерського трампла треба посилати нахер, від нього тільки шкода.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:52 Ответить
 
 