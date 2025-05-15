РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10664 посетителя онлайн
Новости Переговоры в Турции
928 9

Стармер о переговорах в Стамбуле: Именно из-за Путина задерживается прекращение огня

Стармер отреагировал на отказ Путина ехать на переговоры в Стамбул

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после отказа диктатора РФ Владимира Путина прибыть на переговоры с Украиной в Стамбул обвинил его в затягивании времени на пути к прекращению огня.

Его заявление цитирует The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что произошло сегодня, является еще одним доказательством того, что именно Путин медлит. Именно из-за Путина задерживается прекращение огня. Украина уже давно, несколько месяцев назад, четко заявила, что готова к 30-дневному безоговорочному прекращению огня, и мы уже давно говорим, что именно Путин мешает миру", - сказал глава британского правительства.

Читайте также: Украинская делегация будет в Стамбуле сегодня и завтра, - Зеленский

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

Читайте также: Зеленский: С Трампом не координировал визит в Турцию и переговоры с РФ

Автор: 

путин владимир (32028) Стармер Кир (254) прекращения огня (330)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валіть, валіть на Пуйла! Мертві сорому не мають…
показать весь комментарий
15.05.2025 19:56 Ответить
Бо путін і розпочав війну. Поясніть це трампу. Він не вірить. Думає що кацапа спровокували і він злякався
показать весь комментарий
15.05.2025 19:56 Ответить
кацапам санкції, Україні зброю - це єдиний шлях до завершення війни
показать весь комментарий
15.05.2025 19:59 Ответить
Ви Що Тільки Зрозуміли
Хто є Чорт який Замутив цю Війну. Але дивлячись на все це ***...во Зрозуміло що Захід та США Малохолні.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:01 Ответить
Якби в Україні була інша влада, то війна би і не починалась. Так відкрити двері для вторгнення ніхто би не наважився, як ці
показать весь комментарий
15.05.2025 20:02 Ответить
многие сми сообщают, что погибла. летчица - надежда савченко, бывший депутат верховного совета
показать весь комментарий
15.05.2025 20:05 Ответить
За три роки Захід міг виробити для України кілька тисяч крилатих ракет, росія під санкціями виробляє 2000 в рік.

І передати Україні ще рік назад, росія відразу б пішла на переговори. В такому разі Захід би економив десятки мільярдів долларів не витрачаючи на тактичну зброю, і поставив Україну в кращу позицію на переговорах.

Но Захід туповатий, слабохарактерний і безініціативний.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:09 Ответить
Де виконання ультіматума? Знову балачки та дурні прогнози. Класична ситуація, коли погрожуєш та не виконуєш погроз, а значить стаєш просто порожнім місцем. Коаліція порожніх слів...
показать весь комментарий
15.05.2025 20:15 Ответить
 
 