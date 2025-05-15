Стармер о переговорах в Стамбуле: Именно из-за Путина задерживается прекращение огня
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после отказа диктатора РФ Владимира Путина прибыть на переговоры с Украиной в Стамбул обвинил его в затягивании времени на пути к прекращению огня.
Его заявление цитирует The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
"То, что произошло сегодня, является еще одним доказательством того, что именно Путин медлит. Именно из-за Путина задерживается прекращение огня. Украина уже давно, несколько месяцев назад, четко заявила, что готова к 30-дневному безоговорочному прекращению огня, и мы уже давно говорим, что именно Путин мешает миру", - сказал глава британского правительства.
Переговоры в Турции
Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.
Президент Зеленский прибыл в Анкару.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
Хто є Чорт який Замутив цю Війну. Але дивлячись на все це ***...во Зрозуміло що Захід та США Малохолні.
І передати Україні ще рік назад, росія відразу б пішла на переговори. В такому разі Захід би економив десятки мільярдів долларів не витрачаючи на тактичну зброю, і поставив Україну в кращу позицію на переговорах.
Но Захід туповатий, слабохарактерний і безініціативний.