Стармер про переговори у Стамбулі: Саме через Путіна затримується припинення вогню

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після відмови диктатора РФ Володимира Путіна прибути на переговори з Україною у Стамбул звинуватив його в затягуванні часу на шляху до припинення вогню.

Його заяву цитує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що сталося сьогодні, є ще одним доказом того, що саме Путін зволікає. Саме через Путіна затримується припинення вогню. Україна вже давно, кілька місяців тому, чітко заявила, що готова до 30-денного беззастережного припинення вогню, і ми вже давно говоримо, що саме Путін стоїть на заваді миру", - сказав глава британського уряду.

Читайте також: Українська делегація буде в Стамбулі сьогодні та завтра, - Зеленський

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

Читайте також: Зеленський: Із Трампом не координував візит до Туреччини та переговори з РФ