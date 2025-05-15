Стармер про переговори у Стамбулі: Саме через Путіна затримується припинення вогню
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після відмови диктатора РФ Володимира Путіна прибути на переговори з Україною у Стамбул звинуватив його в затягуванні часу на шляху до припинення вогню.
Його заяву цитує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що сталося сьогодні, є ще одним доказом того, що саме Путін зволікає. Саме через Путіна затримується припинення вогню. Україна вже давно, кілька місяців тому, чітко заявила, що готова до 30-денного беззастережного припинення вогню, і ми вже давно говоримо, що саме Путін стоїть на заваді миру", - сказав глава британського уряду.
Переговори в Туреччині
Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.
Президент Зеленський прибув до Анкари.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.
Хто є Чорт який Замутив цю Війну. Але дивлячись на все це ***...во Зрозуміло що Захід та США Малохолні.
І передати Україні ще рік назад, росія відразу б пішла на переговори. В такому разі Захід би економив десятки мільярдів долларів не витрачаючи на тактичну зброю, і поставив Україну в кращу позицію на переговорах.
Но Захід туповатий, слабохарактерний і безініціативний.