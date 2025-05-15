УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9310 відвідувачів онлайн
Новини Переговори у Туреччині
928 9

Стармер про переговори у Стамбулі: Саме через Путіна затримується припинення вогню

Стармер відреагував на відмову Путіна їхати на перемовини в Стамбул

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після відмови диктатора РФ Володимира Путіна прибути на переговори з Україною у Стамбул звинуватив його в затягуванні часу на шляху до припинення вогню.

Його заяву цитує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що сталося сьогодні, є ще одним доказом того, що саме Путін зволікає. Саме через Путіна затримується припинення вогню. Україна вже давно, кілька місяців тому, чітко заявила, що готова до 30-денного беззастережного припинення вогню, і ми вже давно говоримо, що саме Путін стоїть на заваді миру", - сказав глава британського уряду.

Читайте також: Українська делегація буде в Стамбулі сьогодні та завтра, - Зеленський

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

Читайте також: Зеленський: Із Трампом не координував візит до Туреччини та переговори з РФ

Автор: 

путін володимир (24633) Стармер Кір (257) припинення вогню (330)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валіть, валіть на Пуйла! Мертві сорому не мають…
показати весь коментар
15.05.2025 19:56 Відповісти
Бо путін і розпочав війну. Поясніть це трампу. Він не вірить. Думає що кацапа спровокували і він злякався
показати весь коментар
15.05.2025 19:56 Відповісти
кацапам санкції, Україні зброю - це єдиний шлях до завершення війни
показати весь коментар
15.05.2025 19:59 Відповісти
Ви Що Тільки Зрозуміли
Хто є Чорт який Замутив цю Війну. Але дивлячись на все це ***...во Зрозуміло що Захід та США Малохолні.
показати весь коментар
15.05.2025 20:01 Відповісти
Якби в Україні була інша влада, то війна би і не починалась. Так відкрити двері для вторгнення ніхто би не наважився, як ці
показати весь коментар
15.05.2025 20:02 Відповісти
многие сми сообщают, что погибла. летчица - надежда савченко, бывший депутат верховного совета
показати весь коментар
15.05.2025 20:05 Відповісти
За три роки Захід міг виробити для України кілька тисяч крилатих ракет, росія під санкціями виробляє 2000 в рік.

І передати Україні ще рік назад, росія відразу б пішла на переговори. В такому разі Захід би економив десятки мільярдів долларів не витрачаючи на тактичну зброю, і поставив Україну в кращу позицію на переговорах.

Но Захід туповатий, слабохарактерний і безініціативний.
показати весь коментар
15.05.2025 20:09 Відповісти
Де виконання ультіматума? Знову балачки та дурні прогнози. Класична ситуація, коли погрожуєш та не виконуєш погроз, а значить стаєш просто порожнім місцем. Коаліція порожніх слів...
показати весь коментар
15.05.2025 20:15 Відповісти
 
 