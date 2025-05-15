УКР
Прорив задля миру в Україні можливий лише після прямої зустрічі Трампа і Путіна, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з Йоганном Вадефулем

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не має "великих очікувань" від переговорів України та Росії у Стамбулі, а прорив для досягнення миру можливий лише після прямої розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Про це він заявив 15 травня в Туреччині після участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Держсекретар США заявив, що завтра, 16 травня, він зустрінеться з міністром закордонних справ Туреччини та делегацією з України в Стамбулі.

Це відбувається в той час, коли офіційні особи з України та Росії мають зустрітися для прямих переговорів 15 травня, але Рубіо сказав, що США "не покладають великих сподівань" на ці переговори.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стармер про переговори у Стамбулі: Саме через Путіна затримується припинення вогню

"За моєю оцінкою, я не думаю, що у нас буде прорив, поки президент (Трамп) і президент Путін безпосередньо не поспілкуються на цю тему", - наголосив посадовець.

Раніше Володимир Зеленський розкритикував рівень делегації, надісланої Росією, назвавши її "масовкою".

Підтримуючи ці настрої, Рубіо сказав, що рівень російської делегації "не свідчить про прорив".

"Я сподіваюся, що я помиляюся. Сподіваюся, що я помиляюся на 100%. Сподіваюся, завтра вранці в новинах буде сказано, що перемир'я досягнуто. Але це не моя оцінка", - зауважив він.

Рубіо додав, що після завершення завтрашніх переговорів у Стамбулі США визначаться з графіком потенційної зустрічі Путіна і Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Із Трампом не координував візит до Туреччини та переговори з РФ

Нагадаємо, раніше лідер США Дональд Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубіо обговорив із Сибігою, Каллас та іншими європейськими міністрами шляхи досягнення миру в Україні

Стамбул (243) США (24092) Трамп Дональд (6963) Рубіо Марко (278) війна в Україні (5783)
Які ви паскудники, як ви хочете легалізувати воєного злочинця терориста путіна на совісті цієї істоти сотні тисяч убитих українців, це ще раз доводить хто такий Трамп.
15.05.2025 20:32 Відповісти
Схоже, операція "Спасти підполковника пуцина" входить у нову фазу.
15.05.2025 20:36 Відповісти
какого хрена тогда тампон сучил ногами и требовал немедленно ехать в Турцию переговариваться? кондом рыжий...
15.05.2025 20:45 Відповісти
Два цапика, два цапика горох молотили.Чи два козла ніяк не зустрінуться?
15.05.2025 20:30 Відповісти
буде дуже невдобно, якщо Україна пошле трампа мєлкім лєсом за Мюнхен-2024

.
15.05.2025 20:35 Відповісти
Не треба бути держсекретарем, щоб дійти такого висновку...
15.05.2025 20:30 Відповісти
Ага, после этого от смеха у многих прорывы будут в разных местах...
15.05.2025 20:30 Відповісти
Які ви паскудники, як ви хочете легалізувати воєного злочинця терориста путіна на совісті цієї істоти сотні тисяч убитих українців, це ще раз доводить хто такий Трамп.
15.05.2025 20:32 Відповісти
Схоже, операція "Спасти підполковника пуцина" входить у нову фазу.
15.05.2025 20:36 Відповісти
Який прорив? У кого і що прорве? 🤔 А якщо серйозно, то навіть дурні діти стають дорослими. А Рубіо і компанія дорослими не стали. Схоже і не стануть, бо у їхньому віці у казки вірять навіть не дурні, а хворі. Хворі ж відкидають об'єктивну реальність, натомість створюючи свою власну.
15.05.2025 20:34 Відповісти
Все вони розуміють, але роблять те, що каже Трамп

.
15.05.2025 20:36 Відповісти
Всі хворі на манію величі ********** оточувати себе холуями.
15.05.2025 20:41 Відповісти
нормальний в нас придурок, іншого і не очікували...
15.05.2025 21:53 Відповісти
Буде прорив памперсу в тих старих чортів.
15.05.2025 20:36 Відповісти
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

НЕЕЕЕЕ....ви уже домовлялись в Ер ріяді і вас послали! Тому що ОПА США НЕ ВОЮЄ і може віддати лише жопу трампа
15.05.2025 20:40 Відповісти
Так, це сьогодні вже почули: без Тромба нічого в світі не відбудеться.
15.05.2025 20:40 Відповісти
какого хрена тогда тампон сучил ногами и требовал немедленно ехать в Турцию переговариваться? кондом рыжий...
15.05.2025 20:45 Відповісти
не дуже там проривайся
15.05.2025 20:46 Відповісти
То нах*я був весь цей цирк?
пуйло послало вас з миром на 30 днів і потім з переговорами.
Обісцяні недоумки
15.05.2025 20:47 Відповісти
ну всі ж бачять шо доня проруснявий, падлюка навіть цього не ховає...
15.05.2025 20:48 Відповісти
Блін...вони не розуміють,що стали посміховиськом для всього світу...китайці вже животи порвали..
15.05.2025 20:51 Відповісти
Як вони хотять злигання двох покидьків… І вся оця катавасія зі Стамбулом була задля якось притягнути тему їх зустрічі. Трампище нею марить давно , йому є що розповісти на вуху любімаму другу. Покарай їх грім і блискавка!
15.05.2025 20:52 Відповісти
Щоб що?(((Вийде Трампон і скаже ,щоб віддали все *****?((((
15.05.2025 20:55 Відповісти
Трамп так хоче про рюріка послухати?
15.05.2025 20:57 Відповісти
Прорив задля миру в Україні можливий лише після прямої зустрічі Трампа і Путіна САМЕ ТОМУ АМЕРИКАНО-РАШИСТСЬКИЙ ПРОРИВ В СТАМБУЛІ, ЗА ВЗАЄМНОЇ ЗГОДИ КУЙЛА І ТРАМБОНА БУВ ВІДМІНЕНИЙ,ОСКІЛЬКИ ВІН І НЕ ПЛАНУВАВСЯ...
15.05.2025 20:58 Відповісти
Хрен клал ( или ложил) вовкин вова на Вас дорогие США.
15.05.2025 20:58 Відповісти
клав
15.05.2025 21:01 Відповісти
всі попитки в ***** 😂
15.05.2025 21:02 Відповісти
дініска, ти такі по мові моцно вдарив!
і цей поц каже мені, що він мені брат?
15.05.2025 21:12 Відповісти
підписуй контракт і в Україну!
бабки, перепіхалово - (ти девачка) - все для тебе!
15.05.2025 21:25 Відповісти
а бубі Оман літака не подарував...
15.05.2025 21:00 Відповісти
Ну то ***** тоді в Стамбул їхати?!
15.05.2025 21:17 Відповісти
понти
15.05.2025 21:39 Відповісти
Супер держава виявилася ринковим балаганом. Над трампом вже весь світ сміється, як над сільським дурачком, а воно раздуває щоки і тішеться. Плюгавий мужичьонка взяв усіх на понт і вмимається кров'ю від безкарності. Сотні розумних людей, чухають потилицю і намагаються зробити вигляд, що все добре. Світ зішов з розуму.
15.05.2025 21:43 Відповісти
Адійоти, блдь.
15.05.2025 21:52 Відповісти
війна в Україні закінчиться коли рудий гандон з )(уйлом опиняться в одному лепрозорію.
15.05.2025 21:57 Відповісти
вам в усі вуха орали в 18-19 шо буба це гной і ******* - не почули...
15.05.2025 21:59 Відповісти
Поясніть хтось,а навіщо всі ці зустрічі,є ж відеозв'язок? От який сенс витрачати гроші платників податків?
15.05.2025 22:02 Відповісти
а потрогати?
15.05.2025 22:03 Відповісти
Прорив у переговорах можливий, коли обидва ці самозакохані ідіоти здохнуть.
15.05.2025 23:53 Відповісти
Це дуже погано, що американці такими заявами ставлять злочинця путіна на рівень цивілізованого світу, не уявляю як можна тиснути цю криваву руку.
16.05.2025 00:54 Відповісти
Та не питання. Трам буде навколішки жерти лайно пуйла, а ти доїдатимеш за трампом.
16.05.2025 01:05 Відповісти
Путлерського трампла треба посилати нахер, від нього тільки шкода.
16.05.2025 07:52 Відповісти
 
 