Прорив задля миру в Україні можливий лише після прямої зустрічі Трампа і Путіна, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не має "великих очікувань" від переговорів України та Росії у Стамбулі, а прорив для досягнення миру можливий лише після прямої розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.
Про це він заявив 15 травня в Туреччині після участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, передає Цензор.НЕТ.
Держсекретар США заявив, що завтра, 16 травня, він зустрінеться з міністром закордонних справ Туреччини та делегацією з України в Стамбулі.
Це відбувається в той час, коли офіційні особи з України та Росії мають зустрітися для прямих переговорів 15 травня, але Рубіо сказав, що США "не покладають великих сподівань" на ці переговори.
"За моєю оцінкою, я не думаю, що у нас буде прорив, поки президент (Трамп) і президент Путін безпосередньо не поспілкуються на цю тему", - наголосив посадовець.
Раніше Володимир Зеленський розкритикував рівень делегації, надісланої Росією, назвавши її "масовкою".
Підтримуючи ці настрої, Рубіо сказав, що рівень російської делегації "не свідчить про прорив".
"Я сподіваюся, що я помиляюся. Сподіваюся, що я помиляюся на 100%. Сподіваюся, завтра вранці в новинах буде сказано, що перемир'я досягнуто. Але це не моя оцінка", - зауважив він.
Рубіо додав, що після завершення завтрашніх переговорів у Стамбулі США визначаться з графіком потенційної зустрічі Путіна і Трампа.
Нагадаємо, раніше лідер США Дональд Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
