Прорив задля миру в Україні можливий лише після прямої зустрічі Трампа і Путіна, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не має "великих очікувань" від переговорів України та Росії у Стамбулі, а прорив для досягнення миру можливий лише після прямої розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Про це він заявив 15 травня в Туреччині після участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Держсекретар США заявив, що завтра, 16 травня, він зустрінеться з міністром закордонних справ Туреччини та делегацією з України в Стамбулі.

Це відбувається в той час, коли офіційні особи з України та Росії мають зустрітися для прямих переговорів 15 травня, але Рубіо сказав, що США "не покладають великих сподівань" на ці переговори.

"За моєю оцінкою, я не думаю, що у нас буде прорив, поки президент (Трамп) і президент Путін безпосередньо не поспілкуються на цю тему", - наголосив посадовець.

Раніше Володимир Зеленський розкритикував рівень делегації, надісланої Росією, назвавши її "масовкою".

Підтримуючи ці настрої, Рубіо сказав, що рівень російської делегації "не свідчить про прорив".

"Я сподіваюся, що я помиляюся. Сподіваюся, що я помиляюся на 100%. Сподіваюся, завтра вранці в новинах буде сказано, що перемир'я досягнуто. Але це не моя оцінка", - зауважив він.

Рубіо додав, що після завершення завтрашніх переговорів у Стамбулі США визначаться з графіком потенційної зустрічі Путіна і Трампа.

Нагадаємо, раніше лідер США Дональд Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

