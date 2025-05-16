РУС
Новости Переговоры в Турции
1 299 14

США на переговорах в Стамбуле будет представлять директор по планированию политики Майкл Энтон

Кто будет на переговорах в Турции от США

Соединенные Штаты на переговорах в Стамбуле будет представлять директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель Госдепартамента.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что трехсторонняя встреча Турции, России и Украины состоится в 12:30 по киевскому времени.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Автор: 

Госдепартамент США (1876) США (27748) Турция (3532)
Топ комментарии
+6
шо так високо?
вже б рядову секретарку з держдепу відправили на перемовини
16.05.2025 10:27 Ответить
+3
ну знайшли того хто погодився штані протирати на марних перемовинах, могли просто з посольства якогось секретаря прислати..
16.05.2025 10:39 Ответить
+3
Для довбой@ба мєдінскага це занадто поважний пан.
16.05.2025 10:39 Ответить
Уже не дворник, но еще не стрелочник
16.05.2025 10:43 Ответить
якби ярмак був би справжнім завгоспом - відправили б його
16.05.2025 10:28 Ответить
цікаво, чому не виконується це розпорядження

https://www.president.gov.ua/documents/142025-rp-54129
16.05.2025 10:53 Ответить
Директор з планування політики - це не він підказує Трампу його дії?
16.05.2025 10:29 Ответить
Пацани тусують кайфують літають, а Україна стікає кровʼю вже 12й рік
16.05.2025 10:52 Ответить
якщо серед членів української делегації є хоч одна притомна людина - нехай запитає у турків чи може Байрактар збивати шахеди

бо Ф-16 скоро кончаться

16.05.2025 10:55 Ответить
було б непогано, щоб ти закрило свій спермоприймач

якщо вже навіть лінуєшся гуглоперекладачем користуватися

я не зобов'язаний свинособачу розуміти
16.05.2025 11:01 Ответить
Ух Ти ж плять.....Ця американська курка .не варту мабуть уваги навіть "рашистських кротів" з ОП
16.05.2025 11:08 Ответить
такий самий ніхто у США як представники рашки на переговорах
16.05.2025 12:25 Ответить
 
 