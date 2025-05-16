США на переговорах в Стамбуле будет представлять директор по планированию политики Майкл Энтон

Соединенные Штаты на переговорах в Стамбуле будет представлять директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель Госдепартамента.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что трехсторонняя встреча Турции, России и Украины состоится в 12:30 по киевскому времени.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Также читайте: Рубио прибыл в Стамбул, где сегодня состоятся переговоры Украины и РФ, - Le Monde