РУС
Новости Переговоры в Турции
5 245 27

Трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции стартовали в Стамбуле. ВИДЕО

Переговоры в Стамбуле. Встреча США, Украины и Турции

Украина, Соединенные Штаты и Турция начали в Стамбуле трехсторонние переговоры делегаций.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что трехсторонняя встреча Турции, России и Украины состоится в 12:30 по киевскому времени.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Читайте: США на переговорах в Стамбуле будет представлять директор по планированию политики Майкл Энтон

США (27748) Турция (3532)
Топ комментарии
+6
На ролику видно Сибігу,Рубіо,Єрмака.Що Єрмак там робить,яка роль завгоспа,по суті директора сараю президента? Не дуже за багато йому довіряє ЗЕленський?Чує моє серце,що до добра не доведе.По-друге,Сибіга і Мединський - різні в категоріях "важковиків".
16.05.2025 11:29 Ответить
+5
16.05.2025 10:58 Ответить
+4
В списку делегації для переговорів єрмак відсутній А тут він в першому ряду. Це що, чергова брехня чи самозахват єрмака?
16.05.2025 12:03 Ответить
16.05.2025 10:58 Ответить
Розкажіть нам вкотре як справжній герой України Зеленський, принизив путіна і як весь світ зрозумів яке воно *****...
16.05.2025 11:44 Ответить
Україна, Сполучені Штати та Туреччина розпочали у Стамбулі тристоронні переговори делегацій. аде рашисти???
16.05.2025 11:05 Ответить
Вони о 12.30: Туреччина Україна мордор
16.05.2025 11:09 Ответить
Похоже что-то пропустил, там часом война с Турцией не началась? Все равно победа дипломатии...
16.05.2025 11:12 Ответить
І здогадайтесь з першого разу хто кому буде вказівки давати. Інакше сенсу цієї зустрічі нема.
16.05.2025 11:17 Ответить
Як переговори!?
Ви з глузду з'їхали... Цей балаган не можна називати переговорами!
Кримінальні невігласи зібралися, щоб створити вигляд прагнення миру. Нічо там вирішуватись не буде!
16.05.2025 11:27 Ответить
16.05.2025 11:29 Ответить
Це називається - країна псевдодемократії і псевдореспубліка. Хто що хоче - те й робить!? Всі негідники, які управляли цією державаю (Крачук, Кучма, Янукович, Порошенко, Зеленський) сприяли тому, щоб в країні нівелювалося поняття верховенства права! Ну і "патріотичний" український "нарід", в основній своїй масі, робить все, щоб на нашиих теренах не існувало правової держави, а царювало невігластво, анархія, і безлад!!!
16.05.2025 11:43 Ответить
І тіко ти у білому пальто )
16.05.2025 12:35 Ответить
Без Верховного Резидента Єрмака неможна вести перемовини ... він завжди , навіть в Україні, на зв'язку зі своїм батьком у Мацкві, колишнім співробітником ГРУ Росармії.

На Стамбулі2022 ще були два брати Подоляки - наш Михайло та його брат Володимир , полковник ФСБ Росармії , але минулого року мацковський брат чомусь раптом сконав ... мабуть ФСБ зачистило, бо забагато знав про той Стамбул2022 і міг щось бовкнути.
16.05.2025 12:25 Ответить
НА Х І Б А !?!?!
16.05.2025 11:34 Ответить
з цього роя не буде *****
16.05.2025 11:50 Ответить
натягують рейтинг яневтік-ятуту
16.05.2025 12:59 Ответить
А хто там черед "наших" українець? Може, с'їбіга? Бо там перемовини татар-маланців-хзкого з кимзнахз. А мудрий нарід потужно довіряє маланським сталевим яйцям
16.05.2025 11:51 Ответить
Ніякі це не переговори. Розпочався насправді фарс з метою російської сторони затягувати час та демонструвати ніби своє 'прагнення до миру' та з метою української сторони це продемонструвати. Які там можуть бути домовленості в принципі, якщо росіяни приїхали просувати ідіотську угоду 2022-го року, а наша делегація -- обговорювати технічні деталі гіпотетичного 30-денного перемир'я (саме про це свідчить персональний склад обох делегацій), тобто ми їм про Хому, а вони нам про Ярему?
16.05.2025 12:00 Ответить
16.05.2025 12:03 Ответить
Как Близнецы, Весы и Водолей пытались договориться… (Дмитро Корнійчук)
16.05.2025 12:19 Ответить
російська делегація проти присутності представників США на прямих переговорах РФ з Україною, представник Туреччини після привітання має покинути прямі переговори,
16.05.2025 12:20 Ответить
****** єрмачило, воно там якого ***?
16.05.2025 12:27 Ответить
Я вибачаюсь. Наскільки пам'ятаю, у 2022 році приЗЕдент казав, що хто почне з москалями перемовини, той падло і прєдатель. Щось змінилося?
16.05.2025 12:29 Ответить
нічого!
україну представляють падли і прєдатєлі, на чолі з зе!гнідою та єрмачиною.
16.05.2025 13:10 Ответить
Крым делят?
16.05.2025 12:42 Ответить
а наші таки крупніши - і вищі і товщі!
16.05.2025 12:53 Ответить
то, все від нервів.
16.05.2025 13:15 Ответить
ясна річ, піклуються бо...
16.05.2025 13:24 Ответить
 
 