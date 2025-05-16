Трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции стартовали в Стамбуле. ВИДЕО

Украина, Соединенные Штаты и Турция начали в Стамбуле трехсторонние переговоры делегаций.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что трехсторонняя встреча Турции, России и Украины состоится в 12:30 по киевскому времени.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

