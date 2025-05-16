Трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции стартовали в Стамбуле. ВИДЕО
Украина, Соединенные Штаты и Турция начали в Стамбуле трехсторонние переговоры делегаций.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что трехсторонняя встреча Турции, России и Украины состоится в 12:30 по киевскому времени.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Ви з глузду з'їхали... Цей балаган не можна називати переговорами!
Кримінальні невігласи зібралися, щоб створити вигляд прагнення миру. Нічо там вирішуватись не буде!
На Стамбулі2022 ще були два брати Подоляки - наш Михайло та його брат Володимир , полковник ФСБ Росармії , але минулого року мацковський брат чомусь раптом сконав ... мабуть ФСБ зачистило, бо забагато знав про той Стамбул2022 і міг щось бовкнути.
україну представляють падли і прєдатєлі, на чолі з зе!гнідою та єрмачиною.