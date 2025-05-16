РУС
Новости Переговоры в Турции
1 148 10

Китай о переговорах Украины и РФ: Надеемся на "долгое" и "справедливое" мирное соглашение

Китай прокомментировал переговоры Украины и РФ

В Пекине прокомментировали переговоры Украины и России в Турции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro, об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Мы надеемся, что все заинтересованные стороны продолжат переговоры и обсуждения с целью достижения справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, с целью достижения политического урегулирования украинского кризиса", - сказал он.

Смотрите: Трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции стартовали в Стамбуле. ВИДЕО

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ рассматривает переговоры с Украиной как продолжение "прерванных переговоров" в 2022 году, - Мединский

Автор: 

Китай (3130) переговоры с Россией (1292)
+10
Про яку "справедливу" угоду мова якщо Китай підтримує РФ
показать весь комментарий
16.05.2025 11:53 Ответить
+5
цікаво дізнатися китайську версію "справедливої угоди"
щось вузькоокі жодного разу свого варіянту не озвучували
показать весь комментарий
16.05.2025 11:59 Ответить
+3
про шо жуй *** там шепче
показать весь комментарий
16.05.2025 11:56 Ответить
