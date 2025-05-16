Китай о переговорах Украины и РФ: Надеемся на "долгое" и "справедливое" мирное соглашение
В Пекине прокомментировали переговоры Украины и России в Турции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro, об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Мы надеемся, что все заинтересованные стороны продолжат переговоры и обсуждения с целью достижения справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, с целью достижения политического урегулирования украинского кризиса", - сказал он.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
щось вузькоокі жодного разу свого варіянту не озвучували
То яку справедливість вони чекають у мирній угоді?!? сподіваються, що підораша себе покарає?!?