Представитель США не будет участвовать в переговорах РФ и Украины, - BBC
Директор по политическому планированию Майкл Энтон, вероятно, не будет участвовать в переговорах Украины и РФ в Стамбуле.
Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.
"По моей информации, американский чиновник Майкл Энтон - старший помощник Рубио - не будет присутствовать на встрече Россия-Украина-Турция в обеденное время. Он сначала проведет отдельную встречу с Мединским из российской делегации", - отмечает корреспондент издания.
Ранее СМИ сообщали, что США на переговорах в Стамбуле будет представлять директор по планированию политики Майкл Энтон.
