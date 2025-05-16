РУС
Новости Переговоры в Турции
Представитель США не будет участвовать в переговорах РФ и Украины, - BBC

Переговоры в Турции. Представитель США не будет участвовать

Директор по политическому планированию Майкл Энтон, вероятно, не будет участвовать в переговорах Украины и РФ в Стамбуле.

Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

"По моей информации, американский чиновник Майкл Энтон - старший помощник Рубио - не будет присутствовать на встрече Россия-Украина-Турция в обеденное время. Он сначала проведет отдельную встречу с Мединским из российской делегации", - отмечает корреспондент издания.

Ранее СМИ сообщали, что США на переговорах в Стамбуле будет представлять директор по планированию политики Майкл Энтон.

Также читайте: Китай о переговорах Украины и РФ: Надеемся на "длительное" и "справедливое" мирное соглашение

США (27748) Турция (3532)
Це просто знущання(
показать весь комментарий
16.05.2025 12:09 Ответить
Це таке дипломатичне рендзю...
показать весь комментарий
16.05.2025 12:11 Ответить
Це антидипломотична потворність
показать весь комментарий
16.05.2025 12:15 Ответить
Якщо ніхто крім представників України та рф не буде присутній на "перемовинах", то потім москалі почнуть розмахувати якоюсь ганчіркої, стверджуючи, що ми на все погодилися та все підписалися.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:25 Ответить
Чого обурюватися, зустріч на рівні двірників, які не можуть приймати рішення, а просто роблять вигляд переговорів
показать весь комментарий
16.05.2025 12:40 Ответить
А мединський просто передасть ентону розпорядження ху...ла трампанутому
показать весь комментарий
16.05.2025 12:43 Ответить
від України на переговорах не буде нікого. дерьмаки-себіги точно не від нас
показать весь комментарий
16.05.2025 13:02 Ответить
 
 