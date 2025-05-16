Представитель США не будет участвовать в переговорах РФ и Украины, - BBC

Директор по политическому планированию Майкл Энтон, вероятно, не будет участвовать в переговорах Украины и РФ в Стамбуле.

Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

"По моей информации, американский чиновник Майкл Энтон - старший помощник Рубио - не будет присутствовать на встрече Россия-Украина-Турция в обеденное время. Он сначала проведет отдельную встречу с Мединским из российской делегации", - отмечает корреспондент издания.

Ранее СМИ сообщали, что США на переговорах в Стамбуле будет представлять директор по планированию политики Майкл Энтон.

