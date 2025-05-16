Переговоры Украины и РФ в Стамбуле завершились (обновлено)
Встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Переговоры продолжались менее двух часов.
В то же время, по данным российского "Интерфакса", российская и украинская делегация "взяли паузу" в переговорах в Стамбуле.
По данным источников украинских СМИ, российская и украинская делегации "взяли паузу" в переговорах в Стамбуле, они еще не завершились.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
