РУС
19 155 46

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле завершились (обновлено)

Переговоры в Стамбуле 16 мая между Украиной и РФ завершились

Встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Переговоры продолжались менее двух часов.

В то же время, по данным российского "Интерфакса", российская и украинская делегация "взяли паузу" в переговорах в Стамбуле.

По данным источников украинских СМИ, российская и украинская делегации "взяли паузу" в переговорах в Стамбуле, они еще не завершились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина общается с РФ на переговорах в Стамбуле через переводчика, - СМИ

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ делает все, чтобы превратить переговоры в пустой процесс, - Зеленский

Автор: 

переговоры (5129) Стамбул (277) переговоры с Россией (1292)
Топ комментарии
+19
З кацапом розмовляти,це як із шмаркатим цілуватись.
16.05.2025 15:56 Ответить
+16
Шашлики!
16.05.2025 15:32 Ответить
+12
ЦЕ ПОТУЖНО !
16.05.2025 15:30 Ответить
ЦЕ ПОТУЖНО !
16.05.2025 15:30 Ответить
Так , дійсно ПОТУЖНО відпочив НЕЗЛАМНИЙ ЗЕшмурдяк в Стамбулі - гарні готелі, смачна їжа, цікаві зустрічі з поважними панами , непоганий шопінг на турецьких базарах , інтерв'ю та відосики журналюгам зі шМарафону .
Пересічним та воїнам ЗСУ на "нулі" так не жити ... тут хоча б вижити.
17.05.2025 01:01 Ответить
Щось i довго домовлялися! 😁
показать весь комментарий
16.05.2025 15:31 Ответить
З кацапом розмовляти,це як із шмаркатим цілуватись.
16.05.2025 15:56 Ответить
Щоб зрозуміти, що з так званою 'російською делегацією' немає про що говорити, було достатньо максимум хвилин десять.
16.05.2025 21:07 Ответить
Ну тепер заживемо. Всі в ресторан.
16.05.2025 15:32 Ответить
Шашлики!
16.05.2025 15:32 Ответить
Из свинособак !!!
16.05.2025 16:52 Ответить
Так, ще будемо жити і не втрачати у рази більше людей, через припинення продажів зброї і зупинку того, що було виділено при Байдені.
Не дали поводу прихильнику рф Трумпу заблокувати поставки. Це зараз головне.
16.05.2025 15:54 Ответить
Цікаво про що можна було дві години триндіти?
16.05.2025 15:32 Ответить
Про що, та про що... - Про здрасте-досвiданiе.
16.05.2025 15:37 Ответить
Про погоду.
16.05.2025 16:27 Ответить
Жму руку, обнимаю
16.05.2025 16:49 Ответить
2 години тиснути руку - це ж обом важкувато.
18.05.2025 01:17 Ответить
Переговори України та РФ у Стамбулі завершилися

Не гірше славнозвісного "Elvis has left the building!"
16.05.2025 15:33 Ответить
Тока ТээСку зря сожгли... но пыня - с.ыкло , побоялось приехать.
16.05.2025 15:34 Ответить
пиня показав що клав з прибором на всіх,а про сцикло придумали довбні з бидломарафону,щоб лохторату було що обговорювати,і довбні це підхопили як папуги.
16.05.2025 15:51 Ответить
Та не намагайся відмазати х7йла, засцяв він "і точка"
Ще не забулося як х7йло сцикливе від Жєкі Прігожіна втік з маскви й вбив потім підло, чмошник він сцикливий й є.
16.05.2025 17:40 Ответить
Засцяв і захопив ще українських територій. А Зеленський не зассяв і просрав їх. Все так і є
16.05.2025 22:18 Ответить
Чужими руками трупами х7йло "герой" захоплювати. А сам , особисто сцить зустрітись з Зе.
путин-*****
Кацап - нашваберний раб-дегенерат та нелюдь.
*****&кацапи - ПНХ.
17.05.2025 00:11 Ответить
Ми так ніколи й не дізнаємося, про що вони там говорили?
16.05.2025 15:35 Ответить
нагадайте, а в чому був сенс тих перемовин?
16.05.2025 15:39 Ответить
Зустрінеться, і що?
16.05.2025 15:41 Ответить
ткнуть Хйла, Трампа, оон и компанию в лужу мордой. но посольку они уже на исходе лет, то скорее всего - необучаемые. да и "наши" могут еще все успешно напартачить.
16.05.2025 15:51 Ответить
Ну например в том что мы однозначтно заявляли что хотим мира и готовы идти на переговоры в самом высшем ранге участников без никаких предварительных условий. Не так важно в данном случае какой результат этих переговоров, скорее всего никакой - но мы выставляем себя в выгодном свете как пострадавшую сторону. А это важно для формирования настроений мирового сообщества. В любой стране Запада возможность правительства оказывать нам помощь очень зависит от настроений граждан этой страны. Потому нужно делать все чтобы завоевать их прихильність. Например в какой то стране есть политическая партия, купленная ******, которая на выборах выдвигает тезис о том что помощь Украине должна прекратиться. Но население воспринимает нашу страну как жертву агрессии, и считает в большинстве своем что помогать нужно. А такие заявления этой партии очень повлияют на ее политические перспективы. Потому вне зависимости от результатов наша дипломатия...ладно, не буду материться - наша дипломатия должна делать все и даже больше чтобы демонстрировать наше стремление к миру. Тем мы ослабляем позиции Мордора, которые в другом случае обязательно бы использовали наше нежелание участвовать в переговорах в пропагандистских целях.
16.05.2025 15:53 Ответить
Для формування міжнародних настроїв насамперед треба трансформувати імідж Піні, щоб його перестали боятися, а почали вважати комічною та нікчемною істотою. Як на мене, то гроші було б ефективніше витрачати не на національний телемарафон і навіть не на поширення правди про російські злочини (більшістю людей це не дуже сприймається), а на продукти, де Росію показують країною дебілів, а її керівництво божевільними мерзотниками (зрозуміло, що це мають бути достатньо талановиті та цікаві для пересічного міжнародного загалу продукти). Згадайте, що той же цикл про Рембо зробив не мало для зруйнування радянської імперії.
16.05.2025 21:18 Ответить
Привернути увагу до війни, ще раз нагадати світу шо русня це далбайоби з імперськими амбіціями. Цього мало?
16.05.2025 15:56 Ответить
ну хіба що
16.05.2025 15:58 Ответить
так ми по результату, чи привернути увагу?
ну привернули, Папа он з зявою вийшов і шо?
вихлоп 0.
16.05.2025 16:01 Ответить
ЯК в чому? розважаємо Трампа.
16.05.2025 20:12 Ответить
Їм ні до чого банкомати, вони гроші в тумбочках беруть.
16.05.2025 16:47 Ответить
Так швидко устранили першопричину конфлікту(читай пукіна),молодці!
16.05.2025 15:51 Ответить
Коли скінчиться шапіто?
16.05.2025 15:54 Ответить
1. Договорились об обмене пленными 1000 на 1000
2. Представить свои видения прекращения огня.
16.05.2025 16:48 Ответить
На жаль, не домовилися, а лише погодилися вивчити це питання.
16.05.2025 21:20 Ответить
Головне питання: чи є в складі української делегації сексологи і сексологині?
Бо як нема, то нічого і не буде.
16.05.2025 17:40 Ответить
Треба було не припинення вогню требувати, а вже зразу кордонів 91 року як мінімум, щось наші з ультиматумами сильно просіли. Було б дивно якби кацапи отак взяли і погодились на безкомпромісну умову капітана команди квк, адже в нього туз в рукаві у вигляді потужних заяв лідорів європи. Дивно що росіяни на переговори не прислали маслякова.
16.05.2025 22:58 Ответить
Переговори України та РФ у Стамбулі завершилися (оновлено) ....ні чим
16.05.2025 23:14 Ответить
 
 