Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле: возглавит Умеров

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированные на 15-16 мая,

Об этом говорится в указе главы государства №306/2025, который опубликован на сайте Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины – делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, которые запланированы на 15 – 16 мая 2025 года (г.Стамбул, Турецкая Республика), по достижению справедливого и устойчивого мира в таком составе", - сказано в документе.

В состав делегации вошли:

УМЕРОВ Рустем Энверович – Министр обороны Украины, глава делегации

КИСЛИЦА Сергей Олегович – первый заместитель Министра иностранных дел Украины, член делегации

ПОКЛАД Александр Валентинович – заместитель Председателя Службы безопасности Украины, член делегации

ЛУГОВСКИЙ Олег Васильевич – первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины, член делегации

ШЕВЧЕНКО Алексей Николаевич – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации

СКИБИЦКИЙ Вадим Васильевич – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, член делегации

ШИНКАРЕВ Евгений Михайлович – заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации

ДЬЯКОВ Александр Иванович – заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации

МАЛОВАЦКИЙ Алексей Владимирович – начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации

ШЕРИХОВ Александр Игоревич – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации

КУЗЬМИЧЕВ Георгий Юрьевич – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, член делегации.

БЕВЗ Александр Александрович – советник Руководителя Офиса Президента Украины, член делегации.

Отмечается, что глава делегации может вносить по согласованию с президентом Украины изменения в состав делегации Украины, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

Читайте также: Зеленский: Посредниками на переговорах Украины и РФ в Стамбуле будут США и Турция

Переговоры в Турции

Пока известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая отправится в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прорыв ради мира в Украине возможен только после прямой встречи Трампа и Путина, - Рубио

Автор: 

+15
НАФІГА? - щоб легітимізувати секс Путіна з Трампом? Очевидно що це затіяно що Трамп спетляв від впровадження санкцій - мов ОН ІДУТЬ ПЕРЕГОВОРИ
показать весь комментарий
15.05.2025 21:24 Ответить
+14
Умеров - чистий українець, як і арахамія, чи гезніков. Дожилися, що віддали Україну в руки не українців, які її ненавидять, які будуть вирішувати наші питання безпеки і миру. Можна тільки подякувати 73% - дуже мудрий наріт, такого в світі більше не відшукати.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:37 Ответить
+13
А где директор Одесского зоопарка? Где главврач психиатрической лечебницы ? Послал совершенно некомпетентных людей.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:38 Ответить
1. Віктор Фьодоровіч Януковіч;
2. Мікола Яновіч Азіров;
3...
показать весь комментарий
15.05.2025 21:22 Ответить
НАФІГА? - щоб легітимізувати секс Путіна з Трампом? Очевидно що це затіяно що Трамп спетляв від впровадження санкцій - мов ОН ІДУТЬ ПЕРЕГОВОРИ
показать весь комментарий
15.05.2025 21:24 Ответить
Так трампон за будь-якого розкладу спетляє, щоб ми не робили. Але сратись з ним нам не з руки, бо зовсім кисень перекриє. От граємо з ним у підкидного дурня.
показать весь комментарий
15.05.2025 22:16 Ответить
може тому що трамб з зе-потужними наразі це одна фсб-шна шобла?
показать весь комментарий
15.05.2025 22:37 Ответить
Сто відсотків!!! Яке дибало, таке здибало. Два холуя пині педофіла.
показать весь комментарий
16.05.2025 09:45 Ответить
Радник єрмака яким боком?І чому тільки 1 дипломат?
показать весь комментарий
15.05.2025 21:26 Ответить
Доповнюється…Єрмак, Подоляк, Арахамія…
показать весь комментарий
15.05.2025 21:26 Ответить
Надо было отправить только двух одесситов, Стерненко и Гончаренко...
показать весь комментарий
15.05.2025 21:27 Ответить
Це така відповідь на затвердження групи фрії!Хочете новнеймів то ми їх вам зробимо з плюсом!Видно, що переговори не відбудуться !
показать весь комментарий
15.05.2025 21:30 Ответить
БЕВЗ Олександр Олександрович - радник Керівника Офісу Президента України, член делегації. Смотрящий від офісу)
показать весь комментарий
15.05.2025 21:31 Ответить
офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України

Сколько же у нас непонятных и скорей всего, не нужных должностей...
показать весь комментарий
15.05.2025 21:36 Ответить
Умеров - чистий українець, як і арахамія, чи гезніков. Дожилися, що віддали Україну в руки не українців, які її ненавидять, які будуть вирішувати наші питання безпеки і миру. Можна тільки подякувати 73% - дуже мудрий наріт, такого в світі більше не відшукати.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:37 Ответить
73% - дуже мудрий наріт-зєлєносєц...
показать весь комментарий
15.05.2025 21:41 Ответить
У когось є пояснення чого вся верхівка безпеки поперлась на цю зустріч?
Могли б теж якихось "клоунів" відправити ,але відправили тих хто володіє чутливою інформацією щодо ЗСУ і безпеки країни
Це - смердить
Особливо з урахуванням того , що минулого разу шапіто підписало у Стамбулі угоду де було і скорочення армії і денацифікація (перекладаючи на нормальну мову - винищення патріотів) України
показать весь комментарий
15.05.2025 21:38 Ответить
Теж про те подумала.... Ще й не гасили москалів останній тиждень надали час балалайні переозброїтись і перегрупуватись.
показать весь комментарий
16.05.2025 10:12 Ответить
А где директор Одесского зоопарка? Где главврач психиатрической лечебницы ? Послал совершенно некомпетентных людей.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:38 Ответить
ці теж некомпетентні, в противному випадку був би давно імпічмент Пересиденту по хворобі..
показать весь комментарий
16.05.2025 06:05 Ответить
минобороны, генштаб, сбу, разведка - куча народа которому, очевидно, нечем заниматься. устали атвайны, поехали отдохнуть в Турцию - там тепло. ну, раз Родина захотела так.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:42 Ответить
Гігант мислі! Мислі про гроші.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:43 Ответить
Хоспаде, в очках он еще большим укурышем кажется...
показать весь комментарий
15.05.2025 21:43 Ответить
похоже началась пора в1дпусток , в1дпочинок в Турц11 за державний рахунок
показать весь комментарий
15.05.2025 21:47 Ответить
Українська делегація буде вести переговори згідно Конституції та чинного законодавства державною мовою України, чи порушуючи українську Конституцію та українське законодавство державною мовою російської федерації? зараз буде - а англійською з Трампом можна?! - а путін буде з Трампом англійською говорити?
показать весь комментарий
15.05.2025 21:52 Ответить
Очевидно, що від цих "перемовин" навіть таке солом'яне опудало, як наш "президент" Зеленський, точно не чекають ніяких результатів. Бо Умєров - затичка - аби було щось цікаве для Зеленського, він впер би Єрмака.
показать весь комментарий
15.05.2025 22:18 Ответить
Коли б чи не вперше згідний із зеленським. Ці перемовини - повний пшик. Тож слати туди професіоналів - безсенсово, тільки себе принижувати. Але і ігнорувати не можна, ми ж за мир і все таке... Отже відплатимо кацапам тією ж монетою. Вони прислали довбнів - ми прислали таких самих...
показать весь комментарий
15.05.2025 22:26 Ответить
Не переговори а щось незрозуміле...там треба присутність компетентних людей а не наближених до...
показать весь комментарий
15.05.2025 23:02 Ответить
Це все імітація бурхливой діяльності, а також можливость для русні покращити своє положення на фронті → (як стверджують деяки військові коментатори).
показать весь комментарий
15.05.2025 23:04 Ответить
Дешева вистава і КВН
показать весь комментарий
15.05.2025 23:17 Ответить
А де Девід Браун?
показать весь комментарий
16.05.2025 01:15 Ответить
в принципі правильний склад. зі сторони рф заступник мзс, заступник міноборони, та головний це коротков - голова гру.
показать весь комментарий
16.05.2025 05:49 Ответить
зелені гниди в ступорі... як тепер критикувати мінські домовленості...
показать весь комментарий
16.05.2025 06:32 Ответить
Нема такого щоб ця жирна воровайка, умеров, не спаплюжила. Приклад бракованих мін самий яскравий. Те саме буде з перемовинами
показать весь комментарий
16.05.2025 07:30 Ответить
Спочатку довів Україну до поразки а тепер затвердив делегацію зрадників щоб доконати...
показать весь комментарий
16.05.2025 08:47 Ответить
а арахамія, єрмак.....
показать весь комментарий
16.05.2025 10:30 Ответить
Ворог має просування на Покровському напрямку та у Волноваському районі Донеччині, - Джерело:а зеленський 🤡 затвердив штат переговорників ,шоб красивенько легалізувати, здану українську теріторію , задовбав цей чмо зелене...
показать весь комментарий
16.05.2025 10:57 Ответить
Які перемовники такі і домовленості
показать весь комментарий
16.05.2025 10:59 Ответить
 
 