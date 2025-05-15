Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле: возглавит Умеров

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированные на 15-16 мая,

Об этом говорится в указе главы государства №306/2025, который опубликован на сайте Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины – делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, которые запланированы на 15 – 16 мая 2025 года (г.Стамбул, Турецкая Республика), по достижению справедливого и устойчивого мира в таком составе", - сказано в документе.

В состав делегации вошли:

УМЕРОВ Рустем Энверович – Министр обороны Украины, глава делегации

КИСЛИЦА Сергей Олегович – первый заместитель Министра иностранных дел Украины, член делегации

ПОКЛАД Александр Валентинович – заместитель Председателя Службы безопасности Украины, член делегации

ЛУГОВСКИЙ Олег Васильевич – первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины, член делегации

ШЕВЧЕНКО Алексей Николаевич – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации

СКИБИЦКИЙ Вадим Васильевич – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, член делегации

ШИНКАРЕВ Евгений Михайлович – заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации

ДЬЯКОВ Александр Иванович – заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации

МАЛОВАЦКИЙ Алексей Владимирович – начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации

ШЕРИХОВ Александр Игоревич – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации

КУЗЬМИЧЕВ Георгий Юрьевич – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, член делегации.

БЕВЗ Александр Александрович – советник Руководителя Офиса Президента Украины, член делегации.

Отмечается, что глава делегации может вносить по согласованию с президентом Украины изменения в состав делегации Украины, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

Переговоры в Турции

Пока известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая отправится в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

