Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі: очолюватиме Умєров

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

Проце йдеться в указі глави держави №306/2025, який опублікований на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України – делегаціями Турецької Республіки та Сполучених Штатів Америки, а також із представниками Російської Федерації, що заплановані на 15 – 16 травня 2025 року (м.Стамбул, Турецька Республіка), щодо досягнення справедливого і сталого миру в такому складі",- сказано в документі.

До складу делегації увійшли:

УМЄРОВ Рустем Енверович – Міністр оборони України, глава делегації

КИСЛИЦЯ Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України, член делегації

ПОКЛАД Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України, член делегації

ЛУГОВСЬКИЙ Олег Васильович – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України, член делегації

ШЕВЧЕНКО Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації

СКІБІЦЬКИЙ Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, член делегації

ШИНКАРЬОВ Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, член делегації

ДЬЯКОВ Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, член делегації

МАЛОВАЦЬКИЙ Олексій Володимирович – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації

ШЕРІХОВ Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації

КУЗЬМИЧОВ Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, член делегації

БЕВЗ Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України, член делегації.

Зазначається що глава делегації може вносити за погодженням з президентом України зміни до складу делегації України, залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

