Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі: очолюватиме Умєров
Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
Проце йдеться в указі глави держави №306/2025, який опублікований на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України – делегаціями Турецької Республіки та Сполучених Штатів Америки, а також із представниками Російської Федерації, що заплановані на 15 – 16 травня 2025 року (м.Стамбул, Турецька Республіка), щодо досягнення справедливого і сталого миру в такому складі",- сказано в документі.
До складу делегації увійшли:
УМЄРОВ Рустем Енверович – Міністр оборони України, глава делегації
КИСЛИЦЯ Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України, член делегації
ПОКЛАД Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України, член делегації
ЛУГОВСЬКИЙ Олег Васильович – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України, член делегації
ШЕВЧЕНКО Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації
СКІБІЦЬКИЙ Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, член делегації
ШИНКАРЬОВ Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, член делегації
ДЬЯКОВ Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, член делегації
МАЛОВАЦЬКИЙ Олексій Володимирович – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації
ШЕРІХОВ Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації
КУЗЬМИЧОВ Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, член делегації
БЕВЗ Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України, член делегації.
Зазначається що глава делегації може вносити за погодженням з президентом України зміни до складу делегації України, залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.
Переговори в Туреччині
Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.
Президент Зеленський прибув до Анкари.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2. Мікола Яновіч Азіров;
3...
Сколько же у нас непонятных и скорей всего, не нужных должностей...
Могли б теж якихось "клоунів" відправити ,але відправили тих хто володіє чутливою інформацією щодо ЗСУ і безпеки країни
Це - смердить
Особливо з урахуванням того , що минулого разу шапіто підписало у Стамбулі угоду де було і скорочення армії і денацифікація (перекладаючи на нормальну мову - винищення патріотів) України