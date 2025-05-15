УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7588 відвідувачів онлайн
Новини Переговори у Туреччині
6 683 37

Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі: очолюватиме Умєров

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

Проце йдеться в указі глави держави №306/2025, який опублікований на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України – делегаціями Турецької Республіки та Сполучених Штатів Америки, а також із представниками Російської Федерації, що заплановані на 15 – 16 травня 2025 року (м.Стамбул, Турецька Республіка), щодо досягнення справедливого і сталого миру в такому складі",- сказано в документі.

До складу делегації увійшли:

УМЄРОВ Рустем Енверович – Міністр оборони України, глава делегації

КИСЛИЦЯ Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України, член делегації

ПОКЛАД Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України, член делегації

ЛУГОВСЬКИЙ Олег Васильович – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України, член делегації

ШЕВЧЕНКО Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації

СКІБІЦЬКИЙ Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, член делегації

ШИНКАРЬОВ Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, член делегації

ДЬЯКОВ Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, член делегації

МАЛОВАЦЬКИЙ Олексій Володимирович – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації

ШЕРІХОВ Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації

КУЗЬМИЧОВ Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, член делегації

БЕВЗ Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України, член делегації.

Зазначається що глава делегації може вносити за погодженням з президентом України зміни до складу делегації України, залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Читайте також: Зеленський: Посередниками на переговорах України та РФ у Стамбулі будуть США і Туреччина

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

Читайте також: Прорив задля миру в Україні можливий лише після прямої зустрічі Трампа і Путіна, - Рубіо

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) перемовини (3066) Умєров Рустем (718)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
НАФІГА? - щоб легітимізувати секс Путіна з Трампом? Очевидно що це затіяно що Трамп спетляв від впровадження санкцій - мов ОН ІДУТЬ ПЕРЕГОВОРИ
показати весь коментар
15.05.2025 21:24 Відповісти
+14
Умеров - чистий українець, як і арахамія, чи гезніков. Дожилися, що віддали Україну в руки не українців, які її ненавидять, які будуть вирішувати наші питання безпеки і миру. Можна тільки подякувати 73% - дуже мудрий наріт, такого в світі більше не відшукати.
показати весь коментар
15.05.2025 21:37 Відповісти
+13
А где директор Одесского зоопарка? Где главврач психиатрической лечебницы ? Послал совершенно некомпетентных людей.
показати весь коментар
15.05.2025 21:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1. Віктор Фьодоровіч Януковіч;
2. Мікола Яновіч Азіров;
3...
показати весь коментар
15.05.2025 21:22 Відповісти
НАФІГА? - щоб легітимізувати секс Путіна з Трампом? Очевидно що це затіяно що Трамп спетляв від впровадження санкцій - мов ОН ІДУТЬ ПЕРЕГОВОРИ
показати весь коментар
15.05.2025 21:24 Відповісти
Так трампон за будь-якого розкладу спетляє, щоб ми не робили. Але сратись з ним нам не з руки, бо зовсім кисень перекриє. От граємо з ним у підкидного дурня.
показати весь коментар
15.05.2025 22:16 Відповісти
може тому що трамб з зе-потужними наразі це одна фсб-шна шобла?
показати весь коментар
15.05.2025 22:37 Відповісти
Сто відсотків!!! Яке дибало, таке здибало. Два холуя пині педофіла.
показати весь коментар
16.05.2025 09:45 Відповісти
Радник єрмака яким боком?І чому тільки 1 дипломат?
показати весь коментар
15.05.2025 21:26 Відповісти
Доповнюється…Єрмак, Подоляк, Арахамія…
показати весь коментар
15.05.2025 21:26 Відповісти
Надо было отправить только двух одесситов, Стерненко и Гончаренко...
показати весь коментар
15.05.2025 21:27 Відповісти
Це така відповідь на затвердження групи фрії!Хочете новнеймів то ми їх вам зробимо з плюсом!Видно, що переговори не відбудуться !
показати весь коментар
15.05.2025 21:30 Відповісти
БЕВЗ Олександр Олександрович - радник Керівника Офісу Президента України, член делегації. Смотрящий від офісу)
показати весь коментар
15.05.2025 21:31 Відповісти
офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України

Сколько же у нас непонятных и скорей всего, не нужных должностей...
показати весь коментар
15.05.2025 21:36 Відповісти
Умеров - чистий українець, як і арахамія, чи гезніков. Дожилися, що віддали Україну в руки не українців, які її ненавидять, які будуть вирішувати наші питання безпеки і миру. Можна тільки подякувати 73% - дуже мудрий наріт, такого в світі більше не відшукати.
показати весь коментар
15.05.2025 21:37 Відповісти
73% - дуже мудрий наріт-зєлєносєц...
показати весь коментар
15.05.2025 21:41 Відповісти
У когось є пояснення чого вся верхівка безпеки поперлась на цю зустріч?
Могли б теж якихось "клоунів" відправити ,але відправили тих хто володіє чутливою інформацією щодо ЗСУ і безпеки країни
Це - смердить
Особливо з урахуванням того , що минулого разу шапіто підписало у Стамбулі угоду де було і скорочення армії і денацифікація (перекладаючи на нормальну мову - винищення патріотів) України
показати весь коментар
15.05.2025 21:38 Відповісти
Теж про те подумала.... Ще й не гасили москалів останній тиждень надали час балалайні переозброїтись і перегрупуватись.
показати весь коментар
16.05.2025 10:12 Відповісти
А где директор Одесского зоопарка? Где главврач психиатрической лечебницы ? Послал совершенно некомпетентных людей.
показати весь коментар
15.05.2025 21:38 Відповісти
ці теж некомпетентні, в противному випадку був би давно імпічмент Пересиденту по хворобі..
показати весь коментар
16.05.2025 06:05 Відповісти
минобороны, генштаб, сбу, разведка - куча народа которому, очевидно, нечем заниматься. устали атвайны, поехали отдохнуть в Турцию - там тепло. ну, раз Родина захотела так.
показати весь коментар
15.05.2025 21:42 Відповісти
Гігант мислі! Мислі про гроші.
показати весь коментар
15.05.2025 21:43 Відповісти
Хоспаде, в очках он еще большим укурышем кажется...
показати весь коментар
15.05.2025 21:43 Відповісти
похоже началась пора в1дпусток , в1дпочинок в Турц11 за державний рахунок
показати весь коментар
15.05.2025 21:47 Відповісти
Українська делегація буде вести переговори згідно Конституції та чинного законодавства державною мовою України, чи порушуючи українську Конституцію та українське законодавство державною мовою російської федерації? зараз буде - а англійською з Трампом можна?! - а путін буде з Трампом англійською говорити?
показати весь коментар
15.05.2025 21:52 Відповісти
Очевидно, що від цих "перемовин" навіть таке солом'яне опудало, як наш "президент" Зеленський, точно не чекають ніяких результатів. Бо Умєров - затичка - аби було щось цікаве для Зеленського, він впер би Єрмака.
показати весь коментар
15.05.2025 22:18 Відповісти
Коли б чи не вперше згідний із зеленським. Ці перемовини - повний пшик. Тож слати туди професіоналів - безсенсово, тільки себе принижувати. Але і ігнорувати не можна, ми ж за мир і все таке... Отже відплатимо кацапам тією ж монетою. Вони прислали довбнів - ми прислали таких самих...
показати весь коментар
15.05.2025 22:26 Відповісти
Не переговори а щось незрозуміле...там треба присутність компетентних людей а не наближених до...
показати весь коментар
15.05.2025 23:02 Відповісти
Це все імітація бурхливой діяльності, а також можливость для русні покращити своє положення на фронті → (як стверджують деяки військові коментатори).
показати весь коментар
15.05.2025 23:04 Відповісти
Дешева вистава і КВН
показати весь коментар
15.05.2025 23:17 Відповісти
А де Девід Браун?
показати весь коментар
16.05.2025 01:15 Відповісти
в принципі правильний склад. зі сторони рф заступник мзс, заступник міноборони, та головний це коротков - голова гру.
показати весь коментар
16.05.2025 05:49 Відповісти
зелені гниди в ступорі... як тепер критикувати мінські домовленості...
показати весь коментар
16.05.2025 06:32 Відповісти
Нема такого щоб ця жирна воровайка, умеров, не спаплюжила. Приклад бракованих мін самий яскравий. Те саме буде з перемовинами
показати весь коментар
16.05.2025 07:30 Відповісти
Спочатку довів Україну до поразки а тепер затвердив делегацію зрадників щоб доконати...
показати весь коментар
16.05.2025 08:47 Відповісти
а арахамія, єрмак.....
показати весь коментар
16.05.2025 10:30 Відповісти
Ворог має просування на Покровському напрямку та у Волноваському районі Донеччині, - Джерело:а зеленський 🤡 затвердив штат переговорників ,шоб красивенько легалізувати, здану українську теріторію , задовбав цей чмо зелене...
показати весь коментар
16.05.2025 10:57 Відповісти
Які перемовники такі і домовленості
показати весь коментар
16.05.2025 10:59 Відповісти
 
 