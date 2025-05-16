РФ делает все, чтобы превратить переговоры в пустой процесс, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что Россия стремится превратить переговорный процесс в пустой.
Об этом глава государства заявил на саммите Европейского политического сообщества (EPC), передает Цензор.НЕТ.
"На этой неделе у нас был реальный шанс принять важные шаги для завершения этой войны, если бы только Путин не побоялся приехать в Турцию. ... Я был готов к личной встрече с Путиным в Анкаре или в Стамбуле... чтобы решить существенные проблемы. Но он на это не пошел", - сказал президент.
Он отметил, что в Стамбул прибыла российская делегация очень низкого уровня.
По словам Зеленского, если на встрече не удастся согласовать хотя бы прекращение огня, то это будет "100% подтверждением того, что Путин продолжает подрывать дипломатию".
Также президент обратил внимание, что РФ отправила на переговоры тех же лиц, что и в 2022 году, не меняя свои подходы.
"Они делают много заявлений, угроз, но не решают ничего. Они делают все, чтобы превратить эту встречу в постановочный пустой процесс, как и в 2022. ... Наш приоритет - это полное и безусловное прекращение огня, чтобы прекратились убийства и чтобы была создана основа для дипломатии прежде всего", - добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чому, ердоган не вирве язика у нашого пустопорожнього помела?
бо, вже нема нервів слухати та дивитися на це зе!одоробло!
Ну, реально вже всіх за...али цим спектаклем.
Вже немає тих хто цьому аплодує або вимагає додаткового виходу на сцену піз...болів.
Всі все добре розуміють але ніх...я не хочуть робити, хоч і здатні.
Просто хтось себе переконав, що з цього можна не хіло наварити і з'ї...атись з награбованим в тепле місце, або зачинитись в кордонах власних країн під золотим, платиновим, смарагдовим куполом.
Ніх...я не вийде.
Скоро.дрон за три копійки цей купол коцне як стару шкалупку, ховаючі під нею всіх хто втирав що так краще.