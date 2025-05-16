РУС
РФ делает все, чтобы превратить переговоры в пустой процесс, - Зеленский

Зеленский прокомментировал переговоры с Россией в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия стремится превратить переговорный процесс в пустой.

Об этом глава государства заявил на саммите Европейского политического сообщества (EPC), передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе у нас был реальный шанс принять важные шаги для завершения этой войны, если бы только Путин не побоялся приехать в Турцию. ... Я был готов к личной встрече с Путиным в Анкаре или в Стамбуле... чтобы решить существенные проблемы. Но он на это не пошел", - сказал президент.

Он отметил, что в Стамбул прибыла российская делегация очень низкого уровня.

Также читайте: Зеленский прибыл в Албанию на саммит Европейского политического сообщества

По словам Зеленского, если на встрече не удастся согласовать хотя бы прекращение огня, то это будет "100% подтверждением того, что Путин продолжает подрывать дипломатию".

Также президент обратил внимание, что РФ отправила на переговоры тех же лиц, что и в 2022 году, не меняя свои подходы.

"Они делают много заявлений, угроз, но не решают ничего. Они делают все, чтобы превратить эту встречу в постановочный пустой процесс, как и в 2022. ... Наш приоритет - это полное и безусловное прекращение огня, чтобы прекратились убийства и чтобы была создана основа для дипломатии прежде всего", - добавил глава государства.

Читайте: Зеленский должен быть приглашен на саммит НАТО, - глава МИД Литвы Будрис

Зеленский Владимир (21666) путин владимир (32036) Турция (3532) переговоры с Россией (1292)
Який шанс піаніст? В пуйло все продумано. Ніякого миру. Не слухай трамплячу сволоту.Наведеш ще більшу біду на Україну.
16.05.2025 15:21 Ответить
Не сіпайся і не жалійся нікому, бо тутки ти нічим не зарадиш!
16.05.2025 15:21 Ответить
Та ты шо? Вы там все трое приложили руку. Натрепались за это время будь здоров. Единственный сейчас серьезный переговорщик от Украины - это наши ЗСУ, а не твой гельминт. В каком ларьке с шаурмой этого ларечного решалу научили подобным азам дипломатии?

16.05.2025 15:25 Ответить
як що б плєшивий приїхав до стамбулу, ердоган, відразу повинен був би його заарештувати.
чому, ердоган не вирве язика у нашого пустопорожнього помела?
бо, вже нема нервів слухати та дивитися на це зе!одоробло!
16.05.2025 15:32 Ответить
Абсолютно очевидний і загальновідомий факт що росіїї мир не потрібен, не для цього {утін війну починав. А пустопорожні заяви Zєльонського є яскравим підтвердження його некомпетентності і банальної топості.
16.05.2025 15:34 Ответить
хороший узкий мертвый узкий. остальное болтовня
16.05.2025 15:36 Ответить
Запад настолько слаб что россии наплевать что глупый трамп и без саксаулы европы говорят. Пока Украина не начнет наступать и доставать до россии , война закончится мтеранием страны с карты раз и навсегда
16.05.2025 18:10 Ответить
Всі робоять вигляд що є сумніви щодо дій путіна і піз....ть про це день і ніч заради створення враження, що вони шукають істину.
Ну, реально вже всіх за...али цим спектаклем.
Вже немає тих хто цьому аплодує або вимагає додаткового виходу на сцену піз...болів.
Всі все добре розуміють але ніх...я не хочуть робити, хоч і здатні.
Просто хтось себе переконав, що з цього можна не хіло наварити і з'ї...атись з награбованим в тепле місце, або зачинитись в кордонах власних країн під золотим, платиновим, смарагдовим куполом.
Ніх...я не вийде.
Скоро.дрон за три копійки цей купол коцне як стару шкалупку, ховаючі під нею всіх хто втирав що так краще.
