РФ делает все, чтобы превратить переговоры в пустой процесс, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия стремится превратить переговорный процесс в пустой.

Об этом глава государства заявил на саммите Европейского политического сообщества (EPC), передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе у нас был реальный шанс принять важные шаги для завершения этой войны, если бы только Путин не побоялся приехать в Турцию. ... Я был готов к личной встрече с Путиным в Анкаре или в Стамбуле... чтобы решить существенные проблемы. Но он на это не пошел", - сказал президент.

Он отметил, что в Стамбул прибыла российская делегация очень низкого уровня.

Также читайте: Зеленский прибыл в Албанию на саммит Европейского политического сообщества

По словам Зеленского, если на встрече не удастся согласовать хотя бы прекращение огня, то это будет "100% подтверждением того, что Путин продолжает подрывать дипломатию".

Также президент обратил внимание, что РФ отправила на переговоры тех же лиц, что и в 2022 году, не меняя свои подходы.

"Они делают много заявлений, угроз, но не решают ничего. Они делают все, чтобы превратить эту встречу в постановочный пустой процесс, как и в 2022. ... Наш приоритет - это полное и безусловное прекращение огня, чтобы прекратились убийства и чтобы была создана основа для дипломатии прежде всего", - добавил глава государства.

Читайте: Зеленский должен быть приглашен на саммит НАТО, - глава МИД Литвы Будрис