Зеленский должен быть приглашен на саммит НАТО, - глава МИД Литвы Будрис

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть приглашен на саммит НАТО в Гааге в июне, где Альянс должен подтвердить свое обязательство поддерживать ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Так, во время неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Турции, которая состоялась в четверг, 15 мая, Будрис заявил, что украинский президент "должен быть приглашен" на саммит НАТО в Гааге в июне, где должен услышать четкое обязательство Альянса поддерживать Вооруженные Силы Украины.

"В Гааге мы должны согласовать предоставление Украине 40 млрд евро военной помощи, ведь ее силы являются первой линией обороны. Мы должны поддержать их, потому что это инвестиция в безопасность всей Европы", - подчеркнул он.

Будрис отметил, что ожидает от саммита подтверждения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах, в частности - признание необратимого пути Украины к членству в НАТО.

"Членство в НАТО - это лучшая гарантия безопасности не только для Украины, но и для всей Европы", - добавил он.

Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники писало, что президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала полномасштабного вторжения РФ не пригласили для участия в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.

В свою очередь глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.