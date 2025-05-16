Зеленський має бути запрошений на саміт НАТО, - глава МЗС Литви Будріс

Президент України Володимир Зеленський має бути запрошений на саміт НАТО в Гаазі у червні, де Альянс має підтвердити своє зобов’язання підтримувати ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Так, під час неформальної зустрічі глав МЗС країн НАТО у Туреччині, яка відбулася в четвер, 15 травня, Будріс заявив, що український президент "має бути запрошений" на саміт НАТО в Гаазі у червні, де повинен почути чітке зобов’язання Альянсу підтримувати Збройні Сили України.

"У Гаазі ми маємо погодити надання Україні 40 млрд євро військової допомоги, адже її сили є першою лінією оборони. Ми повинні підтримати їх, бо це інвестиція у безпеку всієї Європи", – наголосив він.

Читайте: Усі члени НАТО до саміту в червні погодяться витрачати 5% ВВП на оборону, - Рубіо

Будріс зауважив, що очікує від саміту підтвердження домовленостей, досягнутих на попередніх зустрічах, зокрема – визнання незворотного шляху України до членства в НАТО.

"Членство в НАТО – це найкраща гарантія безпеки не лише для України, а й для всієї Європи", – додав він.

Також читайте: Питання участі Зеленського в саміті НАТО вирішуватиме Рютте, - глава МЗС Нідерландів Велдкамп

Раніше видання Euractiv з посиланням на джерела писало, що президента України Володимира Зеленського вперше з початку повномасштабного вторгення РФ не запросили для участі в основних дискусіях саміту НАТО, який відбудеться у червні, щоб "догодити" президенту США Дональду Трампу.

Своєю чергою очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.