УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13654 відвідувача онлайн
Новини Саміт НАТО у Гаазі
271 1

Зеленський має бути запрошений на саміт НАТО, - глава МЗС Литви Будріс

Будріс про запрошення Зеленського на саміт НАТО

Президент України Володимир Зеленський має бути запрошений на саміт НАТО в Гаазі у червні, де Альянс має підтвердити своє зобов’язання підтримувати ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Так, під час неформальної зустрічі глав МЗС країн НАТО у Туреччині, яка відбулася в четвер, 15 травня, Будріс заявив, що український президент "має бути запрошений" на саміт НАТО в Гаазі у червні, де повинен почути чітке зобов’язання Альянсу підтримувати Збройні Сили України.

"У Гаазі ми маємо погодити надання Україні 40 млрд євро військової допомоги, адже її сили є першою лінією оборони. Ми повинні підтримати їх, бо це інвестиція у безпеку всієї Європи", – наголосив він.

Читайте: Усі члени НАТО до саміту в червні погодяться витрачати 5% ВВП на оборону, - Рубіо

Будріс зауважив, що очікує від саміту підтвердження домовленостей, досягнутих на попередніх зустрічах, зокрема – визнання незворотного шляху України до членства в НАТО.

"Членство в НАТО – це найкраща гарантія безпеки не лише для України, а й для всієї Європи", – додав він.

Також читайте: Питання участі Зеленського в саміті НАТО вирішуватиме Рютте, - глава МЗС Нідерландів Велдкамп

Раніше видання Euractiv з посиланням на джерела писало, що президента України Володимира Зеленського вперше з початку повномасштабного вторгення РФ не запросили для участі в основних дискусіях саміту НАТО, який відбудеться у червні, щоб "догодити" президенту США Дональду Трампу.

Своєю чергою очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Автор: 

Зеленський Володимир (25203) Литва (2515) НАТО (6723) саміт (826)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кому це продажне брехливе злодюжне чмо потрібне...
показати весь коментар
16.05.2025 14:51 Відповісти
 
 