Рубіо заперечив, що США проти запрошення Зеленського на саміт НАТО: Не знаю, звідки така інформація

Марко Рубіо про запрошення Зеленського на саміт НАТО

Очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Про це він сказав  журналістам у четвер, 15 травня, в Анталії після неформального засідання глав МЗС країн НАТО, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Глава американської дипломатії заперечив повідомлення ЗМІ про те, що США нібито виступають проти запрошення Зеленського на саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

"Я не знаю, звідки така інформація", – сказав Рубіо.

Дипломат зазначив, що на зустрічі міністрів в Анталії "багато моїх колег порушили питання про запрошення Зеленського, ми не виступили проти".

Окрім цього, очільник Держдепу нагадав, що на саміті очікується участь лідерів чотирьох держав Азійсько-Тихоокеанського регіону, оскільки в Альянсі вже давно є практика запрошувати представників держав, які не є членами НАТО, на його зустрічі.

Раніше видання Euractiv з посиланням на джерела писало, що президента України Володимира Зеленського вперше з початку повномасштабного вторгення РФ не запросили для участі в основних дискусіях саміту НАТО, який відбудеться у червні, щоб "догодити" президенту США Дональду Трампу.

Читайте також: Питання участі Зеленського в саміті НАТО вирішуватиме Рютте, - глава МЗС Нідерландів Велдкамп

вы хоть иногда фильтруйте свой базар. тут речь идет о представительстве Украины на саммите НАТО. оставляйте хоть иногда свои избирательные обиды при себе, а то выглядите филиалом соловйовской помойки...
15.05.2025 21:49 Відповісти
повторюсь - речь идет о представительстве УКРАИНЫ на саммите НАТО... и, кстати, в этой инфе Рубио не подтверждает нежелание США видеть там Украину. но вам это не интересно, главное - побольше помоев.
...лохторату...зе шобла... похоже, вы с одной помойки...
15.05.2025 22:19 Відповісти
Ви так ******* разом з трампом і ****** що сам чорт голову скрутить і не розбереться. Дебіли ***.
15.05.2025 21:11 Відповісти
Бо треба телемарафону пояснити аудиторії, чому Шашличного не запросили.
15.05.2025 21:09 Відповісти
вы хоть иногда фильтруйте свой базар. тут речь идет о представительстве Украины на саммите НАТО. оставляйте хоть иногда свои избирательные обиды при себе, а то выглядите филиалом соловйовской помойки...
15.05.2025 21:49 Відповісти
А шо ж він не так сказав? Треба пояснювати лохторату, а казати правду ніхто з ЗЕшобли не збирався і не збирається. Так що ж тут з "базару" чи з "избирательные обиды"? Походу, фільтрувати "базар" треба, скоріше за все, вам...уважаемый.
15.05.2025 22:05 Відповісти
повторюсь - речь идет о представительстве УКРАИНЫ на саммите НАТО... и, кстати, в этой инфе Рубио не подтверждает нежелание США видеть там Украину. но вам это не интересно, главное - побольше помоев.
...лохторату...зе шобла... похоже, вы с одной помойки...
15.05.2025 22:19 Відповісти
дякую за позицію, читаю коменти і наче зайшов в якийсь дебільний з-паблік. жах
16.05.2025 00:10 Відповісти
Ну, про "о представительстве УКРАИНЫ на саммите НАТО" треба було думати завчасно, а не зараз, коли стендапер і його шобла зробили стільки, що багато хто вже не хоче бачити НІЯКЕ "представительство" України тими, кого туди посилає ЗЕ, а більше за все - самого ЗЕ.
Ну, а про "с одной помойки" - це головна теза ОПи і подоляка, бо інших аргументів там немає.
І про "Рубио не подтверждает" - "циплят по осени считают". Поживемо - побачимо.
16.05.2025 11:39 Відповісти
Ви так ******* разом з трампом і ****** що сам чорт голову скрутить і не розбереться. Дебіли ***.
15.05.2025 21:11 Відповісти
Команда наперсточників.А Трам п так зей брехун і хабарник.О імідж.
15.05.2025 21:13 Відповісти
Трамп з 2019 року був проти, щоб Зеленскій з'являвся на всіх площадках НАТО. Тому Зеленскому прийшлось їх всіх ігнорувати.
15.05.2025 21:13 Відповісти
хтось пи&дить
15.05.2025 21:14 Відповісти
Перевзувся?
15.05.2025 21:18 Відповісти
15.05.2025 21:18 Відповісти
👉 Раніше видання Euractiv з посиланням на джерела писало )) Джерело: https://censor.net/ua/n3552498
Свєрхсупермеганадійне джерело інформації !!
15.05.2025 21:35 Відповісти
ни да, ни нет не сказал. хороший политик.
16.05.2025 05:51 Відповісти
 
 