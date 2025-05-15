Рубіо заперечив, що США проти запрошення Зеленського на саміт НАТО: Не знаю, звідки така інформація

Очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Про це він сказав журналістам у четвер, 15 травня, в Анталії після неформального засідання глав МЗС країн НАТО, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Глава американської дипломатії заперечив повідомлення ЗМІ про те, що США нібито виступають проти запрошення Зеленського на саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

"Я не знаю, звідки така інформація", – сказав Рубіо.

Дипломат зазначив, що на зустрічі міністрів в Анталії "багато моїх колег порушили питання про запрошення Зеленського, ми не виступили проти".

Окрім цього, очільник Держдепу нагадав, що на саміті очікується участь лідерів чотирьох держав Азійсько-Тихоокеанського регіону, оскільки в Альянсі вже давно є практика запрошувати представників держав, які не є членами НАТО, на його зустрічі.

Раніше видання Euractiv з посиланням на джерела писало, що президента України Володимира Зеленського вперше з початку повномасштабного вторгення РФ не запросили для участі в основних дискусіях саміту НАТО, який відбудеться у червні, щоб "догодити" президенту США Дональду Трампу.

