РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9658 посетителей онлайн
Новости Саммит НАТО в Гааге
1 608 15

Рубио опроверг, что США против приглашения Зеленского на саммит НАТО: Не знаю, откуда такая информация

Марко Рубио о приглашении Зеленского на саммит НАТО

Глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

Об этом он сказал журналистам в четверг, 15 мая, в Анталии после неформального заседания глав МИД стран НАТО, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Глава американской дипломатии опроверг сообщения СМИ о том, что США якобы выступают против приглашения Зеленского на саммит Североатлантического альянса, который состоится в Гааге 24-25 июня.

"Я не знаю, откуда такая информация", - сказал Рубио.

Дипломат отметил, что на встрече министров в Анталии "многие мои коллеги подняли вопрос о приглашении Зеленского, мы не выступили против".

Кроме этого, глава Госдепа напомнил, что на саммите ожидается участие лидеров четырех государств Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку в Альянсе уже давно есть практика приглашать представителей государств, не являющихся членами НАТО, на его встречи.

Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники писало, что президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала полномасштабного вторжения РФ не пригласили для участия в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.

Читайте также: Вопрос участия Зеленского в саммите НАТО будет решать Рютте, - глава МИД Нидерландов Велдкамп

Автор: 

Зеленский Владимир (21661) НАТО (10256) саммит (1231) Рубио Марко (272)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
вы хоть иногда фильтруйте свой базар. тут речь идет о представительстве Украины на саммите НАТО. оставляйте хоть иногда свои избирательные обиды при себе, а то выглядите филиалом соловйовской помойки...
показать весь комментарий
15.05.2025 21:49 Ответить
+4
повторюсь - речь идет о представительстве УКРАИНЫ на саммите НАТО... и, кстати, в этой инфе Рубио не подтверждает нежелание США видеть там Украину. но вам это не интересно, главное - побольше помоев.
...лохторату...зе шобла... похоже, вы с одной помойки...
показать весь комментарий
15.05.2025 22:19 Ответить
+3
Ви так ******* разом з трампом і ****** що сам чорт голову скрутить і не розбереться. Дебіли ***.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бо треба телемарафону пояснити аудиторії, чому Шашличного не запросили.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:09 Ответить
вы хоть иногда фильтруйте свой базар. тут речь идет о представительстве Украины на саммите НАТО. оставляйте хоть иногда свои избирательные обиды при себе, а то выглядите филиалом соловйовской помойки...
показать весь комментарий
15.05.2025 21:49 Ответить
А шо ж він не так сказав? Треба пояснювати лохторату, а казати правду ніхто з ЗЕшобли не збирався і не збирається. Так що ж тут з "базару" чи з "избирательные обиды"? Походу, фільтрувати "базар" треба, скоріше за все, вам...уважаемый.
показать весь комментарий
15.05.2025 22:05 Ответить
повторюсь - речь идет о представительстве УКРАИНЫ на саммите НАТО... и, кстати, в этой инфе Рубио не подтверждает нежелание США видеть там Украину. но вам это не интересно, главное - побольше помоев.
...лохторату...зе шобла... похоже, вы с одной помойки...
показать весь комментарий
15.05.2025 22:19 Ответить
дякую за позицію, читаю коменти і наче зайшов в якийсь дебільний з-паблік. жах
показать весь комментарий
16.05.2025 00:10 Ответить
Ну, про "о представительстве УКРАИНЫ на саммите НАТО" треба було думати завчасно, а не зараз, коли стендапер і його шобла зробили стільки, що багато хто вже не хоче бачити НІЯКЕ "представительство" України тими, кого туди посилає ЗЕ, а більше за все - самого ЗЕ.
Ну, а про "с одной помойки" - це головна теза ОПи і подоляка, бо інших аргументів там немає.
І про "Рубио не подтверждает" - "циплят по осени считают". Поживемо - побачимо.
показать весь комментарий
16.05.2025 11:39 Ответить
Ви так ******* разом з трампом і ****** що сам чорт голову скрутить і не розбереться. Дебіли ***.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:11 Ответить
Команда наперсточників.А Трам п так зей брехун і хабарник.О імідж.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:13 Ответить
Трамп з 2019 року був проти, щоб Зеленскій з'являвся на всіх площадках НАТО. Тому Зеленскому прийшлось їх всіх ігнорувати.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:13 Ответить
хтось пи&дить
показать весь комментарий
15.05.2025 21:14 Ответить
Перевзувся?
показать весь комментарий
15.05.2025 21:18 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 21:18 Ответить
👉 Раніше видання Euractiv з посиланням на джерела писало )) Джерело: https://censor.net/ua/n3552498
Свєрхсупермеганадійне джерело інформації !!
показать весь комментарий
15.05.2025 21:35 Ответить
ни да, ни нет не сказал. хороший политик.
показать весь комментарий
16.05.2025 05:51 Ответить
 
 