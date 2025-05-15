Рубио опроверг, что США против приглашения Зеленского на саммит НАТО: Не знаю, откуда такая информация
Глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.
Об этом он сказал журналистам в четверг, 15 мая, в Анталии после неформального заседания глав МИД стран НАТО, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Глава американской дипломатии опроверг сообщения СМИ о том, что США якобы выступают против приглашения Зеленского на саммит Североатлантического альянса, который состоится в Гааге 24-25 июня.
"Я не знаю, откуда такая информация", - сказал Рубио.
Дипломат отметил, что на встрече министров в Анталии "многие мои коллеги подняли вопрос о приглашении Зеленского, мы не выступили против".
Кроме этого, глава Госдепа напомнил, что на саммите ожидается участие лидеров четырех государств Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку в Альянсе уже давно есть практика приглашать представителей государств, не являющихся членами НАТО, на его встречи.
Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники писало, что президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала полномасштабного вторжения РФ не пригласили для участия в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...лохторату...зе шобла... похоже, вы с одной помойки...
Ну, а про "с одной помойки" - це головна теза ОПи і подоляка, бо інших аргументів там немає.
І про "Рубио не подтверждает" - "циплят по осени считают". Поживемо - побачимо.
Свєрхсупермеганадійне джерело інформації !!