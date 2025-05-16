УКР
Усі члени НАТО до саміту в червні погодяться витрачати 5% ВВП на оборону, - Рубіо

Всі в НАТО погодяться витрачати 5% ВВП на оборону

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що до саміту НАТО в Гаазі всі члени Альянсу домовляться витрачати на оборону 5% ВВП протягом наступних 10 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Можу сказати вам, що за шість тижнів ми наближаємося до саміту, на якому практично кожен член НАТО матиме частку у 2% або вище, але що ще важливіше, багато хто матиме частку понад 4%, і всі погодяться з метою досягти 5% протягом наступного десятиліття", - зазначив він.

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив цього тижня, що Берлін підтримує вимогу Трампа до членів оборонного альянсу збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

Саміт НАТО 2025 року відбудеться в Гаазі з 24 по 25 червня.

Якийсь різнобій - один досягне 5% цьогоріч а другий на 10 -тий р.
16.05.2025 08:32 Відповісти
Напевно у їх "рожевих" мріях ми будемо воювати ще 10 років, прикриваючи їм сраку, щоб вони не сильно поспішали, все зробили поступово...
16.05.2025 08:47 Відповісти
Рубіо один з дблів Рижого клована ,який несе що попало ротом , з таким діями неадекватів ,через 10 років питання чи залишаться США .
16.05.2025 09:53 Відповісти
Обіцяти - не женитись.
16.05.2025 08:36 Відповісти
ТАК США ж не витрачає 5%....АЛЬО.
16.05.2025 08:47 Відповісти
+++
3,5%.
16.05.2025 09:43 Відповісти
такі володя кращій друг! кому війна а кому бабло рікою
16.05.2025 09:01 Відповісти
 
 