Усі члени НАТО до саміту в червні погодяться витрачати 5% ВВП на оборону, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що до саміту НАТО в Гаазі всі члени Альянсу домовляться витрачати на оборону 5% ВВП протягом наступних 10 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Можу сказати вам, що за шість тижнів ми наближаємося до саміту, на якому практично кожен член НАТО матиме частку у 2% або вище, але що ще важливіше, багато хто матиме частку понад 4%, і всі погодяться з метою досягти 5% протягом наступного десятиліття", - зазначив він.

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив цього тижня, що Берлін підтримує вимогу Трампа до членів оборонного альянсу збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

Саміт НАТО 2025 року відбудеться в Гаазі з 24 по 25 червня.

