УКР
Викриття шпигунської мережі розвідки Угорщини
5 585 13

Сікорський порушив питання шпигунства Угорщини в Україні на міністерській зустрічі НАТО

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час міністерській зустрічі країн НАТО запитав чи вела Угорщина шпигунську діяльність на території України.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я підтверджую, що на міністерській зустрічі НАТО в Туреччині я запитав, чи правда, як стверджує Україна, що угорська військова розвідка проводила розвідку в Підкарпатській Русі. Обидві сторони повинні надати докази щодо цього серйозного питання. Мені важко зрозуміти ворожість Угорщини до окупованої України", - підкреслив міністр.

Глава МЗС Угорщини Петр Сійярто відповів Сікорському: "На сьогоднішньому засіданні НАТО Сікорський — один із найбільш провоєнних політиків — папугайськи повторив тези кампанії з дискредитації України проти нас. Я рішуче відкидаю його звинувачення. Це скоординована спроба дискредитувати та змусити замовкнути нас щодо членства України в ЄС".

Ситуація зі шпигунами на Закарпатті ставить під сумнів щирість намірів України врегулювати невирішені питання, - МЗС Угорщини про відтермінування переговорів

Що передувало?

Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Після заяви СБУ про викриття угорської шпигунської мережі на Закарпатті Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.

Також в Угорщині затримали й видворили ексдипломата з України.

Будапешт скасував заплановані на 12 травня консультації щодо нацменшин після заяви СБУ про викриту шпигунську мережу угорської розвідки.

Угорщина проти військових місій ЄС в Україні. Це для нас червона лінія, - Сійярто

Автор: 

Топ коментарі
+15
а у главы МЗС Венгрии риторика прям как с питепской подворотни...
15.05.2025 21:45 Відповісти
+8
****** відповіли настамнєт. знайомо.
15.05.2025 21:47 Відповісти
+8
Стреляйте их нафиг на месте по законам военного времени.
15.05.2025 21:56 Відповісти
"І шо ані вам атвєтілі"?
15.05.2025 21:44 Відповісти
а у главы МЗС Венгрии риторика прям как с питепской подворотни...
15.05.2025 21:45 Відповісти
Так зп оттуда, сцка
15.05.2025 21:57 Відповісти
****** відповіли настамнєт. знайомо.
15.05.2025 21:47 Відповісти
Стреляйте их нафиг на месте по законам военного времени.
15.05.2025 21:56 Відповісти
Пристрелили б, були докази, а то відпустили.
16.05.2025 07:26 Відповісти
угорці просто зрозуміли що в Україні є спецслужби і просто так промацувати свої вологі мрії не вийде ... а ******* вони зараз будуть що завгодно аби відвести від себе удар.
хоча це питання повино підняти ся на самому високому рівні в ЄС щоб всі усвідомили яке лайно пригрілося в складі союзу
15.05.2025 21:57 Відповісти
Прикро, але альянс скомпрометовано,москва знає їх плани, а Угорщина це вуха та очі рф у штабквартирі НАТО.
15.05.2025 22:02 Відповісти
Сікорському респект.
15.05.2025 22:23 Відповісти
Оте Сіярто таки ж тупе безпросвітно. Запитання ("чи правда?") не є звинуваченням. А от його дурна реакція його ж самого видає з потрохами.
15.05.2025 22:29 Відповісти
Підкарпатській Русі? Так називали наше закарпаття у складі Чехословаччитни. І ніби як заява правильна, а з іншої сторони якого біса?
15.05.2025 22:33 Відповісти
Було б дивно, якщо б Сіярро відповів: так, ми шпигували.
16.05.2025 09:12 Відповісти
 
 