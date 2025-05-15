Сікорський порушив питання шпигунства Угорщини в Україні на міністерській зустрічі НАТО
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час міністерській зустрічі країн НАТО запитав чи вела Угорщина шпигунську діяльність на території України.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Я підтверджую, що на міністерській зустрічі НАТО в Туреччині я запитав, чи правда, як стверджує Україна, що угорська військова розвідка проводила розвідку в Підкарпатській Русі. Обидві сторони повинні надати докази щодо цього серйозного питання. Мені важко зрозуміти ворожість Угорщини до окупованої України", - підкреслив міністр.
Глава МЗС Угорщини Петр Сійярто відповів Сікорському: "На сьогоднішньому засіданні НАТО Сікорський — один із найбільш провоєнних політиків — папугайськи повторив тези кампанії з дискредитації України проти нас. Я рішуче відкидаю його звинувачення. Це скоординована спроба дискредитувати та змусити замовкнути нас щодо членства України в ЄС".
Що передувало?
Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.
Після заяви СБУ про викриття угорської шпигунської мережі на Закарпатті Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.
Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.
Також в Угорщині затримали й видворили ексдипломата з України.
Будапешт скасував заплановані на 12 травня консультації щодо нацменшин після заяви СБУ про викриту шпигунську мережу угорської розвідки.
