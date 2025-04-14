Угорщина проти військових місій ЄС в Україні. Це для нас червона лінія, - Сійярто

Угорщина виступає проти військових місій ЄС із залученням військових інструкторів на території України, бо це "червона лінія". Будапешт також не підтримує санкції щодо імпорту енергоносіїв з Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на пресконференції після сьогоднішнього засідання глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, передає Цензор.НЕТ.

"Вони (члени ЄС, - ред.) хочуть скликати неформальну зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Україні в травні. Насамперед, вони хочуть збільшити вартість допомоги зброєю Україні до 40 мільярдів євро цього року, з яких найшвидше та найпершими будуть відправлені Україні 2 мільйони боєприпасів, які наразі готуються на осінь. Нині ведеться вся підготовча робота, тому що поки що вони можуть зробити це тільки на добровільній основі, завдяки попередній відмові Угорщини", - зазначив він.

Сійярто наголосив, що це не механізм обов'язкових платежів. Країни надаватимуть допомогу Україні тільки за бажанням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга зустрівся із Сійярто: Обговорили шляхи вирішення "проблемних питань" у відносинах України й Угорщини

Також глава МЗС Угорщини додав, що лідери країн ЄС хочуть відправити військових радників для навчання українських захисників.

За його словами, Будапешт проти того, щоб подібні місії проводилися на території України.

"Угорщина дистанціювалася від цієї місії, але це було фундаментальною умовою, що така місія, яка діє винятково за межами України, не повинна здійснюватися на території України військовими інструкторами ЄС. Для нас це червона лінія, і в жодному разі це не може бути реалізовано на території України, і ми не хочемо, щоб Європейський Союз спрямовував військових інструкторів або військових радників до Києва, тому що це несе в собі серйозний ризик подальшої ескалації війни в бік Європи", - сказав Сійярто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина добивається зняття санкцій ЄС з кількох російських олігархів, - Сійярто

"Ми це не підтримаємо, тому що Євросоюз відстає на кілька годин, а американці ведуть прямі переговори з росіянами, президент США і президент Росії розмовляють один з одним телефоном, їхні головні представники їздять до столиць один одного", - заявив він про запровадження санкцій ЄС на закупівлі енергоносіїв у Росії.

Сійярто додав, що Угорщина не несе відповідальності за початок війни РФ проти України.