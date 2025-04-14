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Новини Іноземні миротворці в Україні Угорщина проти підтримки України
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Угорщина проти військових місій ЄС в Україні. Це для нас червона лінія, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Угорщина виступає проти військових місій ЄС із залученням військових інструкторів на території України, бо це "червона лінія". Будапешт також не підтримує санкції щодо імпорту енергоносіїв з Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на пресконференції після сьогоднішнього засідання глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, передає Цензор.НЕТ.

"Вони (члени ЄС, - ред.) хочуть скликати неформальну зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Україні в травні. Насамперед, вони хочуть збільшити вартість допомоги зброєю Україні до 40 мільярдів євро цього року, з яких найшвидше та найпершими будуть відправлені Україні 2 мільйони боєприпасів, які наразі готуються на осінь. Нині ведеться вся підготовча робота, тому що поки що вони можуть зробити це тільки на добровільній основі, завдяки попередній відмові Угорщини", - зазначив він.

Сійярто наголосив, що це не механізм обов'язкових платежів. Країни надаватимуть допомогу Україні тільки за бажанням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга зустрівся із Сійярто: Обговорили шляхи вирішення "проблемних питань" у відносинах України й Угорщини

Також глава МЗС Угорщини додав, що лідери країн ЄС хочуть відправити військових радників для навчання українських захисників.

За його словами, Будапешт проти того, щоб подібні місії проводилися на території України.

"Угорщина дистанціювалася від цієї місії, але це було фундаментальною умовою, що така місія, яка діє винятково за межами України, не повинна здійснюватися на території України військовими інструкторами ЄС. Для нас це червона лінія, і в жодному разі це не може бути реалізовано на території України, і ми не хочемо, щоб Європейський Союз спрямовував військових інструкторів або військових радників до Києва, тому що це несе в собі серйозний ризик подальшої ескалації війни в бік Європи", - сказав Сійярто.

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"Ми це не підтримаємо, тому що Євросоюз відстає на кілька годин, а американці ведуть прямі переговори з росіянами, президент США і президент Росії розмовляють один з одним телефоном, їхні головні представники їздять до столиць один одного", - заявив він про запровадження санкцій ЄС на закупівлі енергоносіїв у Росії.

Сійярто додав, що Угорщина не несе відповідальності за початок війни РФ проти України.

Автор: 

Угорщина (2276) миротворці (832) санкції (11821) Сійярто Петер (354)


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Топ коментарі
+14
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14.04.2025 17:26
+11
Вже дістала та Угорщина! Може настав час їм нагадати, що ми поки не згаду,ємо події 1939 року під Хустом на Красному полі? Поки не згадуємо ...
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14.04.2025 17:27
+10
Цікаво, коли ці ******** засвітяться на парді у ХУ в честь ТОЛЬКА "русодєди пабєждалі" , що скаже на те ЄС ?
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14.04.2025 17:27
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14.04.2025 17:26 Відповісти
ідіоти зовсім відрізняються від покидьків.
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14.04.2025 19:27 Відповісти
Вже дістала та Угорщина! Може настав час їм нагадати, що ми поки не згаду,ємо події 1939 року під Хустом на Красному полі? Поки не згадуємо ...
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14.04.2025 17:27 Відповісти
Цікаво, коли ці ******** засвітяться на парді у ХУ в честь ТОЛЬКА "русодєди пабєждалі" , що скаже на те ЄС ?
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14.04.2025 17:27 Відповісти
пуйловські шавки гавкають - караван йде!
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14.04.2025 17:28 Відповісти
коли там вибори в Угорщинц? Сподіваюся, що Петер Мадяр викине тих Орбанів і Сціяртів на смітник..
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14.04.2025 17:30 Відповісти
А їм, придуркам, яке діло? Війська не на їх території будуть стоять...
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14.04.2025 17:31 Відповісти
Ну і де там та луб'янська чєпуха яка допитувалась в мене чому словацький головчорт не правий коли кришив батон на коаліцію охочих? ))
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14.04.2025 17:31 Відповісти
А я взагалі категорично проти існування такого анклаву хла, як *угорщина*.
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14.04.2025 17:32 Відповісти
Тут можна частково погодитись з цим *******: Для України червоною лінією є допуск мадяр в будь-якому вигляді на територію України.
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14.04.2025 17:34 Відповісти
Хорошо переговорили! Продуктивно! Профессионалы в нашем цирке
Напоминаю, встреча была неделю назад. Какие довольные лица. Что же могло пойти не так?

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14.04.2025 17:59 Відповісти
Интересно, какие национальные интересы мы сдали на той встрече неделю назад?
И что нам опять пообещала Угорщина и ОПЯТЬ ставит палки в колеса, несмотря на уступки?
Может хватит лизать сраку угорцам?????
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14.04.2025 18:01 Відповісти
Мабуть ху....ло подарунок передав, тому такі довільни рожи,
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14.04.2025 18:46 Відповісти
Піди подохни, путєнська хвойда русіфілісна
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14.04.2025 18:00 Відповісти
Для Венгрии красная линия Урал. С восточной стороны, для точности). Любите там с русскими друг друга до изнеможения.
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14.04.2025 18:00 Відповісти
Як же суки файно влаштувалися, на дотаціях ЄС, на грошах рашки, за спинами українців, частенькі, в білих комірцях і малюють червоні лінії.
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14.04.2025 18:05 Відповісти
Грубаные угры. Что с ними случилось. Чем их купила рашка...
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14.04.2025 18:15 Відповісти
Не їх, а цього урода, навіщо платити всім, коли можна одному, намного дешевше
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14.04.2025 18:44 Відповісти
пішовнахпдрс
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14.04.2025 18:15 Відповісти
можеш ту лінію навіть на лобі цвяхом надряпати
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14.04.2025 18:29 Відповісти
Та стосовно того шо ****** ********** підстилки ніхто й не сумнівається
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14.04.2025 18:32 Відповісти
Правильно казати що ху...ло дало команду (конечно і грошей) як вам треба робити
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14.04.2025 18:42 Відповісти
У їхньому випадку, ці лінії коричневі, і явно не з шоколаду...
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14.04.2025 18:45 Відповісти
Немає вже давно ніякої Угорщини. Є Будапештський федеральний округ Рашистської ********* на чолі з губернатором Орбаном.
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14.04.2025 18:45 Відповісти
Неможе бути у них "ЧЕРВОНИХ" ліній...
У гівна усі лінії коричневі...
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14.04.2025 18:53 Відповісти
Щось з європейського сортиру знов завоняло. Може Європі вже слід припинити фінансування цих покидьків та дипломатично вказати їм на двері?
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14.04.2025 19:29 Відповісти
А пхати кацапські гроші до своїх кишень то лінії зелені
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14.04.2025 20:48 Відповісти
Ще один з покерфейсом несе прутню. І цей розуміє краще чим Орбан, чим йому це загрожує
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15.04.2025 08:06 Відповісти
 
 