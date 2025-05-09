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Новини Викриття шпигунської мережі розвідки Угорщини Вислання угорських дипломатів
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Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Україна оголосила двом дипломатам Угорщини з Києва вимогу покинути країну впродовж 48 годин. Це відповідь на дії Будапешта щодо "шпигунства під прикриттям".

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Київ викликав угорського посла до зовнішньополітичного відомства та вручив йому відповідну ноту. 

"Двоє угорських дипломатів мають залишити нашу країну протягом 48 годин. Ми діємо у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів", - додав Сибіга. 

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт видворяє двох українських дипломатів нібито за "шпигунство під прикриттям".

Що передувало?

СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Вдалося затримати двох людей. За даними спецслужбовців, вони збирали інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукали вразливі місця в наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчали суспільно-політичні погляди місцевих жителів.

Як установило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікували.

Водночас Сійярто назвав цю справу "пропагандою, до якої треба ставитися з обережністю".

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Автор: 

Угорщина (2303) вислання (97) дипломати (567) Сибіга Андрій (426)


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Один наш Батальйон "Свобода" швидко б зачистив Будапешт...
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09.05.2025 19:49 Відповісти
від кого?
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09.05.2025 19:53 Відповісти
Від *******
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09.05.2025 20:08 Відповісти
Ну хоч щось ви зробили правильно
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09.05.2025 19:54 Відповісти
Ну не поспішайте наввипередки все оголошувати. Залишіть хоть щось для ішака в вечірньому відосіку!
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09.05.2025 19:57 Відповісти
угорськи покидьки, оце у нас сусіди
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09.05.2025 20:01 Відповісти
 
 