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Новости Разоблачение шпионской сети разведки Венгрии Выслали венгерских дипломатов
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Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Украина объявила двум дипломатам Венгрии из Киева требование покинуть страну в течение 48 часов. Это ответ на действия Будапешта относительно "шпионажа под прикрытием".

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Киев вызвал венгерского посла во внешнеполитическое ведомство и вручил ему соответствующую ноту.

"Двое венгерских дипломатов должны покинуть нашу страну в течение 48 часов. Мы действуем в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов", - добавил Сибига.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выдворяет двух украинских дипломатов якобы за "шпионаж под прикрытием".

Что предшествовало?

СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Удалось задержать двух человек. По данным спецслужбистов, они собирали информацию о военной защищенности Закарпатской области, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона, а также изучали общественно-политические взгляды местных жителей.

Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чью личность уже идентифицировали.

В то же время Сийярто назвал это дело "пропагандой, к которой надо относиться с осторожностью".

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Автор: 

Венгрия (1965) высылка (103) дипломаты (637) Сибига Андрей (426)


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Топ комментарии
+10
Та нехей у себе вирішують, хто ж проти. Але нехай до нас з претензіями не лізуть про якісь ущімлєнія мад'яр та інше. Кому з етнічних мад'яр чи інших народів не подобається жити в Україні нехай заберуть собі, але мад'ярщину чи кацапщину в Україні робити чи вказувати як жити українцям нетреба.
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09.05.2025 20:40
+9
Ну не поспішайте наввипередки все оголошувати. Залишіть хоть щось для ішака в вечірньому відосіку!
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09.05.2025 19:57
+9
Від *******
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09.05.2025 20:08
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Один наш Батальйон "Свобода" швидко б зачистив Будапешт...
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09.05.2025 19:49 Ответить
від кого?
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09.05.2025 19:53 Ответить
Від *******
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09.05.2025 20:08 Ответить
а не скидається вам шановний що нехай мадяри самі вирішують за своїх *******, тим паче ми в своїй хаті не дамо ладу зі своїми уйобіками
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09.05.2025 20:20 Ответить
Та нехей у себе вирішують, хто ж проти. Але нехай до нас з претензіями не лізуть про якісь ущімлєнія мад'яр та інше. Кому з етнічних мад'яр чи інших народів не подобається жити в Україні нехай заберуть собі, але мад'ярщину чи кацапщину в Україні робити чи вказувати як жити українцям нетреба.
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09.05.2025 20:40 Ответить
а де це я писав що нехай до нас лізуть?
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09.05.2025 20:48 Ответить
Не писав, але натякав...
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09.05.2025 21:17 Ответить
буду чемним, у кожного свої фантазії
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09.05.2025 21:28 Ответить
Нуда...
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09.05.2025 21:53 Ответить
Ну хоч щось ви зробили правильно
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09.05.2025 19:54 Ответить
Ну не поспішайте наввипередки все оголошувати. Залишіть хоть щось для ішака в вечірньому відосіку!
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09.05.2025 19:57 Ответить
угорськи покидьки, оце у нас сусіди
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09.05.2025 20:01 Ответить
Югра-матушка...
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09.05.2025 20:15 Ответить
І знов дуже офіційно - у мережі Х.

А у черзі за ковбасою казали...
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09.05.2025 20:30 Ответить
Угорський журналіст Саболч Паньї стверджує, що спецслужби угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана шпигували за Україною ще кілька років тому.
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09.05.2025 20:41 Ответить
Тра було попередньо відпи...дити.
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09.05.2025 20:44 Ответить
І вперед ногами відправити азіатів засратих. Можна частинами. Війна, підірвались на розкиданих шахедами підривних уповільненої дії. А "занепокоєння" хай свому другу пуйлу відправляють, звідтам летить
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09.05.2025 21:39 Ответить
Ну і правильно
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09.05.2025 20:46 Ответить
Сибіга, альоооо: НОТУ Угорщиніі ви предʼявили, чи такі просто на словах досі претензії? Офіційно претензіі у шпигунстві Угорщині (ноту) хтось дасть? Шо це за цирк???
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09.05.2025 21:21 Ответить
Шо ти там розальокався, пшек? "Нота" буде. Тих двох ******** що взяли в Закарпатті "випадково" пристрелять тай на Лужанці ногами випихають на псячу мадьярщину, хай забирають. А шо робити, спроба втекти при проведенні слідчого експеримента по закладці розвідданих.... Буде їм цирк
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09.05.2025 21:50 Ответить
Після війни непагано було б продовжити плідне спілкування з угорцями, і вирішити питання що до відповідальності Угорщини і військових злочинах під час Другої Світової війни з виплатою компенсацій, репарацій інше. Бо ніщо не забуто, особливо на чиєму боці воювала Угорщина.
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09.05.2025 22:08 Ответить
 
 