Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии, - Сибига

Украина объявила двум дипломатам Венгрии из Киева требование покинуть страну в течение 48 часов. Это ответ на действия Будапешта относительно "шпионажа под прикрытием".

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Киев вызвал венгерского посла во внешнеполитическое ведомство и вручил ему соответствующую ноту.

"Двое венгерских дипломатов должны покинуть нашу страну в течение 48 часов. Мы действуем в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов", - добавил Сибига.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выдворяет двух украинских дипломатов якобы за "шпионаж под прикрытием".

Что предшествовало?

СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Удалось задержать двух человек. По данным спецслужбистов, они собирали информацию о военной защищенности Закарпатской области, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона, а также изучали общественно-политические взгляды местных жителей.

Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чью личность уже идентифицировали.

В то же время Сийярто назвал это дело "пропагандой, к которой надо относиться с осторожностью".

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