Разоблачение шпионской сети разведки Венгрии
5 585 13

Сикорский поднял вопрос шпионажа Венгрии в Украине на министерской встрече НАТО

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время министерской встречи стран НАТО спросил вела ли Венгрия шпионскую деятельность на территории Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я подтверждаю, что на министерской встрече НАТО в Турции я спросил, правда ли, как утверждает Украина, что венгерская военная разведка проводила разведку в Подкарпатской Руси. Обе стороны должны предоставить доказательства по этому серьезному вопросу. Мне трудно понять враждебность Венгрии к оккупированной Украине", - подчеркнул министр.

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто ответил Сикорскому: "На сегодняшнем заседании НАТО Сикорский - один из самых провоенных политиков - попугайски повторил тезисы кампании Украины по дискредитации нас. Я решительно отвергаю его обвинения. Это скоординированная попытка дискредитировать и заставить замолчать нас относительно членства Украины в ЕС".

Читайте также: Ситуация со шпионами на Закарпатье ставит под сомнение искренность намерений Украины урегулировать нерешенные вопросы, - МИД Венгрии об отсрочке переговоров

Что предшествовало?

Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

После заявления СБУ о разоблачении венгерской шпионской сети на Закарпатье Будапешт заявил, что выдворяет двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Украина в ответ объявила о выдворении двух венгерских дипломатов.

Также в Венгрии задержали и выдворили экс-дипломата из Украины.

Будапешт отменил запланированные на 12 мая консультации по нацменьшинствам после заявления СБУ о разоблаченной шпионской сети венгерской разведки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия против военных миссий ЕС в Украине. Это для нас красная линия, - Сийярто

Топ комментарии
+15
а у главы МЗС Венгрии риторика прям как с питепской подворотни...
показать весь комментарий
15.05.2025 21:45 Ответить
+8
****** відповіли настамнєт. знайомо.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:47 Ответить
+8
Стреляйте их нафиг на месте по законам военного времени.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:56 Ответить
"І шо ані вам атвєтілі"?
показать весь комментарий
15.05.2025 21:44 Ответить
Так зп оттуда, сцка
показать весь комментарий
15.05.2025 21:57 Ответить
Пристрелили б, були докази, а то відпустили.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:26 Ответить
угорці просто зрозуміли що в Україні є спецслужби і просто так промацувати свої вологі мрії не вийде ... а ******* вони зараз будуть що завгодно аби відвести від себе удар.
хоча це питання повино підняти ся на самому високому рівні в ЄС щоб всі усвідомили яке лайно пригрілося в складі союзу
показать весь комментарий
15.05.2025 21:57 Ответить
Прикро, але альянс скомпрометовано,москва знає їх плани, а Угорщина це вуха та очі рф у штабквартирі НАТО.
показать весь комментарий
15.05.2025 22:02 Ответить
Сікорському респект.
показать весь комментарий
15.05.2025 22:23 Ответить
Оте Сіярто таки ж тупе безпросвітно. Запитання ("чи правда?") не є звинуваченням. А от його дурна реакція його ж самого видає з потрохами.
показать весь комментарий
15.05.2025 22:29 Ответить
Підкарпатській Русі? Так називали наше закарпаття у складі Чехословаччитни. І ніби як заява правильна, а з іншої сторони якого біса?
показать весь комментарий
15.05.2025 22:33 Ответить
Було б дивно, якщо б Сіярро відповів: так, ми шпигували.
показать весь комментарий
16.05.2025 09:12 Ответить
 
 