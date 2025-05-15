Сикорский поднял вопрос шпионажа Венгрии в Украине на министерской встрече НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время министерской встречи стран НАТО спросил вела ли Венгрия шпионскую деятельность на территории Украины.

передает Цензор.НЕТ.

"Я подтверждаю, что на министерской встрече НАТО в Турции я спросил, правда ли, как утверждает Украина, что венгерская военная разведка проводила разведку в Подкарпатской Руси. Обе стороны должны предоставить доказательства по этому серьезному вопросу. Мне трудно понять враждебность Венгрии к оккупированной Украине", - подчеркнул министр.

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто ответил Сикорскому: "На сегодняшнем заседании НАТО Сикорский - один из самых провоенных политиков - попугайски повторил тезисы кампании Украины по дискредитации нас. Я решительно отвергаю его обвинения. Это скоординированная попытка дискредитировать и заставить замолчать нас относительно членства Украины в ЕС".

Что предшествовало?

Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

После заявления СБУ о разоблачении венгерской шпионской сети на Закарпатье Будапешт заявил, что выдворяет двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Украина в ответ объявила о выдворении двух венгерских дипломатов.

Также в Венгрии задержали и выдворили экс-дипломата из Украины.

Будапешт отменил запланированные на 12 мая консультации по нацменьшинствам после заявления СБУ о разоблаченной шпионской сети венгерской разведки.

