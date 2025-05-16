Все члены НАТО к саммиту в июне согласятся тратить 5% ВВП на оборону, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что до саммита НАТО в Гааге все члены Альянса договорятся тратить на оборону 5% ВВП в течение следующих 10 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Могу сказать вам, что через шесть недель мы приближаемся к саммиту, на котором практически каждый член НАТО будет иметь долю в 2% или выше, но что еще важнее, многие будут иметь долю более 4%, и все согласятся с целью достичь 5% в течение следующего десятилетия", - отметил он.

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил на этой неделе, что Берлин поддерживает требование Трампа к членам оборонного альянса увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Саммит НАТО 2025 года состоится в Гааге с 24 по 25 июня.

