РФ робить все, щоб перетворити переговори на порожній процес, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія прагне перетворити переговорний процес на порожній.
Про це глава держави заявив на саміті Європейської політичної спільноти (EPC), передає Цензор.НЕТ.
"Цього тижня у нас був реальний шанс ухвалити важливі кроки для завершення цієї війни, якби тільки Путін не побоявся приїхати в Туреччину. ... Я був готовий до особистої зустрічі з Путіним в Анкарі чи в Стамбулі… щоб розв'язати суттєві проблеми. Але він на це не пішов", - сказав президент.
Він зазначив, що до Стамбулу прибула російська делегація дуже низького рівня.
За словами Зеленського, якщо на зустрічі не вдасться погодити принаймні припинення вогню, то це буде "100% підтвердженням того, що Путін продовжує підривати дипломатію".
Також президент звернув увагу, що РФ відправила на перемовини тих самих осіб, що й у 2022 році, не змінюючи свої підходи.
"Вони роблять багато заяв, погроз, але не вирішують нічого. Вони роблять все, щоб перетворити цю зустріч на постановочний порожній процес, як і в 2022. ... Наш пріоритет - це повне і безумовне припинення вогню, щоб припинилися вбивства і щоб була створена основа для дипломатії перш за все", - додав глава держави.
чому, ердоган не вирве язика у нашого пустопорожнього помела?
бо, вже нема нервів слухати та дивитися на це зе!одоробло!
Ну, реально вже всіх за...али цим спектаклем.
Вже немає тих хто цьому аплодує або вимагає додаткового виходу на сцену піз...болів.
Всі все добре розуміють але ніх...я не хочуть робити, хоч і здатні.
Просто хтось себе переконав, що з цього можна не хіло наварити і з'ї...атись з награбованим в тепле місце, або зачинитись в кордонах власних країн під золотим, платиновим, смарагдовим куполом.
Ніх...я не вийде.
Скоро.дрон за три копійки цей купол коцне як стару шкалупку, ховаючі під нею всіх хто втирав що так краще.