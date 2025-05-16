РФ робить все, щоб перетворити переговори на порожній процес, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія прагне перетворити переговорний процес на порожній.

Про це глава держави заявив на саміті Європейської політичної спільноти (EPC), передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня у нас був реальний шанс ухвалити важливі кроки для завершення цієї війни, якби тільки Путін не побоявся приїхати в Туреччину. ... Я був готовий до особистої зустрічі з Путіним в Анкарі чи в Стамбулі… щоб розв'язати суттєві проблеми. Але він на це не пішов", - сказав президент.

Він зазначив, що до Стамбулу прибула російська делегація дуже низького рівня.

За словами Зеленського, якщо на зустрічі не вдасться погодити принаймні припинення вогню, то це буде "100% підтвердженням того, що Путін продовжує підривати дипломатію".

Також президент звернув увагу, що РФ відправила на перемовини тих самих осіб, що й у 2022 році, не змінюючи свої підходи.

"Вони роблять багато заяв, погроз, але не вирішують нічого. Вони роблять все, щоб перетворити цю зустріч на постановочний порожній процес, як і в 2022. ... Наш пріоритет - це повне і безумовне припинення вогню, щоб припинилися вбивства і щоб була створена основа для дипломатії перш за все", - додав глава держави.

