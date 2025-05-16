УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9311 відвідувач онлайн
Новини Переговори з Путіним Переговори у Туреччині
1 318 8

РФ робить все, щоб перетворити переговори на порожній процес, - Зеленський

Зеленський прокоментував переговори з Росією у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія прагне перетворити переговорний процес на порожній.

Про це глава держави заявив на саміті Європейської політичної спільноти (EPC), передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня у нас був реальний шанс ухвалити важливі кроки для завершення цієї війни, якби тільки Путін не побоявся приїхати в Туреччину. ... Я був готовий до особистої зустрічі з Путіним в Анкарі чи в Стамбулі… щоб розв'язати суттєві проблеми. Але він на це не пішов", - сказав президент.

Він зазначив, що до Стамбулу прибула російська делегація дуже низького рівня.

Також читайте: Зеленський прибув до Албанії на саміт Європейської політичної спільноти

За словами Зеленського, якщо на зустрічі не вдасться погодити принаймні припинення вогню, то це буде "100% підтвердженням того, що Путін продовжує підривати дипломатію".

Також президент звернув увагу, що РФ відправила на перемовини тих самих осіб, що й у 2022 році, не змінюючи свої підходи.

"Вони роблять багато заяв, погроз, але не вирішують нічого. Вони роблять все, щоб перетворити цю зустріч на постановочний порожній процес, як і в 2022. ... Наш пріоритет - це повне і безумовне припинення вогню, щоб припинилися вбивства і щоб була створена основа для дипломатії перш за все", - додав глава держави.

Читайте: Зеленський має бути запрошений на саміт НАТО, - глава МЗС Литви Будріс

Автор: 

Зеленський Володимир (25203) путін володимир (24642) Туреччина (3667) переговори з Росією (1411)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Який шанс піаніст? В пуйло все продумано. Ніякого миру. Не слухай трамплячу сволоту.Наведеш ще більшу біду на Україну.
показати весь коментар
16.05.2025 15:21 Відповісти
Не сіпайся і не жалійся нікому, бо тутки ти нічим не зарадиш!
показати весь коментар
16.05.2025 15:21 Відповісти
Та ты шо? Вы там все трое приложили руку. Натрепались за это время будь здоров. Единственный сейчас серьезный переговорщик от Украины - это наши ЗСУ, а не твой гельминт. В каком ларьке с шаурмой этого ларечного решалу научили подобным азам дипломатии?

показати весь коментар
16.05.2025 15:25 Відповісти
як що б плєшивий приїхав до стамбулу, ердоган, відразу повинен був би його заарештувати.
чому, ердоган не вирве язика у нашого пустопорожнього помела?
бо, вже нема нервів слухати та дивитися на це зе!одоробло!
показати весь коментар
16.05.2025 15:32 Відповісти
Абсолютно очевидний і загальновідомий факт що росіїї мир не потрібен, не для цього {утін війну починав. А пустопорожні заяви Zєльонського є яскравим підтвердження його некомпетентності і банальної топості.
показати весь коментар
16.05.2025 15:34 Відповісти
хороший узкий мертвый узкий. остальное болтовня
показати весь коментар
16.05.2025 15:36 Відповісти
Запад настолько слаб что россии наплевать что глупый трамп и без саксаулы европы говорят. Пока Украина не начнет наступать и доставать до россии , война закончится мтеранием страны с карты раз и навсегда
показати весь коментар
16.05.2025 18:10 Відповісти
Всі робоять вигляд що є сумніви щодо дій путіна і піз....ть про це день і ніч заради створення враження, що вони шукають істину.
Ну, реально вже всіх за...али цим спектаклем.
Вже немає тих хто цьому аплодує або вимагає додаткового виходу на сцену піз...болів.
Всі все добре розуміють але ніх...я не хочуть робити, хоч і здатні.
Просто хтось себе переконав, що з цього можна не хіло наварити і з'ї...атись з награбованим в тепле місце, або зачинитись в кордонах власних країн під золотим, платиновим, смарагдовим куполом.
Ніх...я не вийде.
Скоро.дрон за три копійки цей купол коцне як стару шкалупку, ховаючі під нею всіх хто втирав що так краще.
показати весь коментар
10.06.2025 11:52 Відповісти
 
 