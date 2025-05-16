Зеленський прибув до Албанії на саміт Європейської політичної спільноти

Президент Володимир Зеленський прибув до Албанії, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Сергій Никифоров.

"Так, Президент вже в Албанії для участі у саміті ЕРС", - зазначив він.

Напередодні Зеленський заявив, що разом із президентом Туреччини Ердоганом вирушить до Тирани (Албанія) для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Відомо, що шостий саміт Європейської політичної спільноти відбудеться 16 травня 2025 року в Тирані, Албанія.

Також читайте: Зеленський провів розмову з президентом ФІФА Інфантіно. ФОТО