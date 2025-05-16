УКР
Зеленський прибув до Албанії на саміт Європейської політичної спільноти

Зеленський прибув до Албанії для участі в саміті Європейської політичної спільноти

Президент Володимир Зеленський прибув до Албанії, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Сергій Никифоров.

"Так, Президент вже в Албанії для участі у саміті ЕРС", - зазначив він.

Напередодні Зеленський заявив, що разом із президентом Туреччини Ердоганом вирушить до Тирани (Албанія) для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Відомо, що шостий саміт Європейської політичної спільноти відбудеться 16 травня 2025 року в Тирані, Албанія.

Політичний туризм за рахунок бюжетних коштів --зростає. А користі--нуль.
16.05.2025 10:24 Відповісти
Може нагадати Албанії , про угоду , яку підписували в січні , нє забули ?

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3951192-ukraina-j-albania-*********-ugodu-pro-dovgostrokove-spivrobitnictvo-ta-pidtrimku.html

Про план Перемоги від Зеленського , також забули ?

16.05.2025 10:17 Відповісти
То для Вас і України користі нуль, а для Боневтіка розваги і супер відос для зелених баранів на шмарафон.
16.05.2025 10:38 Відповісти
Спільнота йому шось відсипле?
16.05.2025 10:22 Відповісти
ключове для зелених баранів,хоча барани думають , що вони лише вівці

16.05.2025 10:48 Відповісти
а що шановний Зе *** тільки у воюючійк раїні залишилося що човгати по Албанія -що курва немає найнагайніших питань наприклад чого в тебе сбушники кришують паріматч
16.05.2025 10:33 Відповісти
Нарешті Європа в безпеці - все-таки Зеленський прибув до Албанії на саміт Європейської політичної спільноти. Він крутиться, як білочка в колесі, старається скрізь встигнути і спасти Європу і догодити США рідкоземельними металами, і не спортити настрій пуйлу виготовленням ракет, бо що б було якби він не приїхав? А вчора була зустріч у ФІФА і знову, а якби він не приїхав? Ще до Папи Римського потрібно встигнути..., а порохоботи цього не знають і тільки критикують Бубочку - то не такий літак, то немає в літаку інтернету, то не на той стадіон прибув, то немає у Бубьочки костюма..., а навіщо йому в окопах костюм?
16.05.2025 10:37 Відповісти
У Туреччині сьогодні, 15 травня, стався землетрус. Його відчули в Анкарі, де зараз перебуває президент України Володимир Зеленський.

та яка, в сраку, безпека. зе!чмо всюди біду приносить.
хто хто, а україна по повній вижирає.
16.05.2025 10:48 Відповісти
зіпсувати
16.05.2025 13:33 Відповісти
Давайте почнем з того що на самітах ніякі документи не підписуються , ну там сіли по100 грам випили чи дорожку кокаїна потягнули . Ось він рівень зеленського процвітаюча і смердюча Албанія.
показати весь коментар
ну, навіщо ви так про албанію?
дуа ліпа з албанії.
гарно ж співає.

я вже пристаркуватий, але всю свою молодість хотів відвідати албанський нічний клуб. кажуть, дуже концептуально.
може, ще пощастить ....
16.05.2025 10:52 Відповісти
А що від того поца очікувати? Всі ж були в курсі ще 2019 хто він такий, ось і завів країну в глухий кут. Подати у відставку немає сміливості?
16.05.2025 10:44 Відповісти
Цікаво - Зеленський дійсно вважає, що його небрита морда, бомжацький вигляд, беззмістовне бурмотіння без папірця і безмежна хуцпа замість реальної роботи приносить якусь користь Україні?
Скоріше навпаки - європейські політики які може забули на час ХТО керує Україною - вчергове можуть здригнутися.
16.05.2025 10:55 Відповісти
Головне участь у шоу!
16.05.2025 11:41 Відповісти
 
 