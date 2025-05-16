Зеленський прибув до Албанії на саміт Європейської політичної спільноти
Президент Володимир Зеленський прибув до Албанії, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Сергій Никифоров.
"Так, Президент вже в Албанії для участі у саміті ЕРС", - зазначив він.
Напередодні Зеленський заявив, що разом із президентом Туреччини Ердоганом вирушить до Тирани (Албанія) для участі в саміті Європейської політичної спільноти.
Відомо, що шостий саміт Європейської політичної спільноти відбудеться 16 травня 2025 року в Тирані, Албанія.
Про план Перемоги від Зеленського , також забули ?
для зелених баранів,хоча барани думають , що вони лише вівці
та яка, в сраку, безпека. зе!чмо всюди біду приносить.
хто хто, а україна по повній вижирає.
дуа ліпа з албанії.
гарно ж співає.
я вже пристаркуватий, але всю свою молодість хотів відвідати албанський нічний клуб. кажуть, дуже концептуально.
може, ще пощастить ....
Скоріше навпаки - європейські політики які може забули на час ХТО керує Україною - вчергове можуть здригнутися.