Зеленський провів розмову з президентом ФІФА Інфантіно. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ФІФА Джані Інфантіно та Андрієм Шевченком.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.
"Спорт завжди має великий вплив на суспільства та держави в усьому світі. І ми дуже цінуємо такий сильний голос на підтримку України та досягнення справедливого й тривалого миру. Треба працювати разом заради миру і якнайшвидшого припинення вогню та достойного й справедливого завершення війни. Дипломатія має значення", - зазначив Зеленський.
Він подякував за підтримку наших людей, українських спортсменів, дітей.
Топ коментарі
+18 Пayk #608285
показати весь коментар16.05.2025 00:47 Відповісти Посилання
+16 Герхард
показати весь коментар16.05.2025 00:41 Відповісти Посилання
+11 Харьков Сумской
показати весь коментар16.05.2025 00:36 Відповісти Посилання
Інша справа, що ви праві в тому, що, за яку би справу ЕрЗе не взявся би - він її провалить
Дії ЗЕ головним чином були розраховані на лохторат,типу злякався пуйл,а ЗЕ герой-лєопьорд і доречі подіяло.Дії ЗЕ настільки примітивні,що такий сценарій був викладений з самого початку шоу тут на цензор читачами,що мають на плечах голову.