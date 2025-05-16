Зеленський провів розмову з президентом ФІФА Інфантіно. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ФІФА Джані Інфантіно та Андрієм Шевченком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Спорт завжди має великий вплив на суспільства та держави в усьому світі. І ми дуже цінуємо такий сильний голос на підтримку України та досягнення справедливого й тривалого миру. Треба працювати разом заради миру і якнайшвидшого припинення вогню та достойного й справедливого завершення війни. Дипломатія має значення", - зазначив Зеленський.

Він подякував за підтримку наших людей, українських спортсменів, дітей.

