Зеленский провел разговор с президентом ФИФА Инфантино. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ФИФА Джани Инфантино и Андреем Шевченко.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.
"Спорт всегда имеет большое влияние на общества и государства во всем мире. И мы очень ценим такой сильный голос в поддержку Украины и достижения справедливого и длительного мира. Надо работать вместе ради мира и скорейшего прекращения огня и достойного и справедливого завершения войны. Дипломатия имеет значение", - отметил Зеленский.
Он поблагодарил за поддержку наших людей, украинских спортсменов, детей.
