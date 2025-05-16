РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14868 посетителей онлайн
Новости Разговор Зеленского и Инфантино
3 346 28

Зеленский провел разговор с президентом ФИФА Инфантино. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ФИФА Джани Инфантино и Андреем Шевченко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Спорт всегда имеет большое влияние на общества и государства во всем мире. И мы очень ценим такой сильный голос в поддержку Украины и достижения справедливого и длительного мира. Надо работать вместе ради мира и скорейшего прекращения огня и достойного и справедливого завершения войны. Дипломатия имеет значение", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил за поддержку наших людей, украинских спортсменов, детей.

Читайте: Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле: возглавит Умеров

Джани Инфантино и Андрей Шевченко

Автор: 

Зеленский Владимир (21666) спорт (2447) ФИФА (237)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
На завтра заплановано.Окуенно живе вовочка.Катається нахаляву,нічого не робе,офшори поповнюються,царювать пожиттєво буде
показать весь комментарий
16.05.2025 00:47 Ответить
+16
А з директором блошиного цирку?
показать весь комментарий
16.05.2025 00:41 Ответить
+11
А це *********** лисий дружбан намбер ван.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А це *********** лисий дружбан намбер ван.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:36 Ответить
Ну якщо зєля взявся , то можна чекати від лисого гнд на повернення козлокацапів до змагань.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:39 Ответить
Одна справа, що інфантіно мріє скасувати бан касапів у офіційному (на жаль, не у всьому) європейському футболі, та й і у світовому для їх збірної. Тим більше, інфантіно до цього спонукав трамп, нещодавно, була така інфа.

Інша справа, що ви праві в тому, що, за яку би справу ЕрЗе не взявся би - він її провалить
показать весь комментарий
16.05.2025 00:55 Ответить
А з директором блошиного цирку?
показать весь комментарий
16.05.2025 00:41 Ответить
На завтра заплановано.Окуенно живе вовочка.Катається нахаляву,нічого не робе,офшори поповнюються,царювать пожиттєво буде
показать весь комментарий
16.05.2025 00:47 Ответить
Яке нах. катається? сциконув же вовочка до Зелі приїхати! Сидить у бункері на чемодані переляканий. А царювання може й пожиттєво, та жити йому залишилося ......, спецтрибунал вже близенько, як то писав якийсь пі.даросійський імбецил "анушка уже разліла масло"! Та і царювання таке собі, до влади прийшов у на початку, 2000их, довів і так занепадаючи країну до краху і розпаду на близько 30 держав (що доречі будуть підконтрольні Україні та Сюзникам), а кацапів луплять і зневажають по усьому світу!
показать весь комментарий
16.05.2025 04:56 Ответить
В тебе дуже потужно язик працює у відповідних місцях . Так чому ти ссаничу не допоміг ним підірвати мости в чонгарі?
показать весь комментарий
16.05.2025 06:31 Ответить
Те,що припхається пуйло,придумав ЗЕ .Пуйло говорив,що не приїде.Європа говорила,що Україна повинна відправити переговорну групу,оскільки і їм було відомо,що пуйла не буде.
Дії ЗЕ головним чином були розраховані на лохторат,типу злякався пуйл,а ЗЕ герой-лєопьорд і доречі подіяло.Дії ЗЕ настільки примітивні,що такий сценарій був викладений з самого початку шоу тут на цензор читачами,що мають на плечах голову.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:11 Ответить
Схоже, Шева в Цюріху нині
показать весь комментарий
16.05.2025 00:44 Ответить
Мабуть, «турбується» щодо цін на продаж суркісами, гравців з України??
показать весь комментарий
16.05.2025 01:14 Ответить
Ти вчергове підтвердив давно відому істину: всі кроти - перегонані 73/43%зебіли. І, відповідно - дебіли.
показать весь комментарий
16.05.2025 01:18 Ответить
Працює Вован , працює ... ніколи на військові цвинтарі сходити та квіти покласти на могили загиблих воїнів . Бо футбол то важливіше. А ще стільки видів спорту , на яких розігруються олімпійскі медалі ... і кожному голові федерації спорту треба зателефонувати і подякувати за допомогу в встановлені миру. Бідний Зеленський ... ніколи й жінці увагу приделити.
показать весь комментарий
16.05.2025 01:36 Ответить
Отут він в точку подякував. Коли в 2018 році намагались у кацапів відібрати ЧС-2018, це лисе чмо мало дупу не порвало, щоб залишилось.
показать весь комментарий
16.05.2025 04:37 Ответить
"Дипломатія має значення", - зазначив Зеленський, котрий в грудні 2022 року призначив сексологиню послом в Болгарії.
показать весь комментарий
16.05.2025 02:17 Ответить
Не біном ньютона: Трампутін хоче щоб збірна раші поїхала на чемпіонат світу, в штати.
показать весь комментарий
16.05.2025 02:33 Ответить
риго-шеву у уєфа не вибрали, хочуть в фіфа ригівську торпеду запустити
показать весь комментарий
16.05.2025 04:07 Ответить
а де кум шеви, ворог абраша -чукотський ?
показать весь комментарий
16.05.2025 04:08 Ответить
Герцог Чукотський тіпа не ворог, а посередник.
показать весь комментарий
16.05.2025 04:34 Ответить
Як би діяли наші ЗСУ на сході і на півдні якби Боневтік не провів переговори з президентом ФІФА? Та нічяк. Бачите, турбується Боневтік Потужно-Брехливий про захист держави, в пошарпаній електичці за свої кошли їздить по всьому світу, спить у самих дешевих хатках, а то і заночує на вулиці, під відкритим небом ... і турбується виключно про наші ЗСУ. Навіть коли спить - то у сні проявляє величезні турботи. Але якщо подивутися шмарафон і інші дуполизні ЗМІ, то Найвєлічайший Лідор Світу зовсім не спить, а думає про Україну.
показать весь комментарий
16.05.2025 06:57 Ответить
дауніто провів розмову з інфантіно
показать весь комментарий
16.05.2025 07:22 Ответить
Зеля, займись рішенням проблем у країні !!! Досить муйнею займатись !!!
показать весь комментарий
16.05.2025 07:32 Ответить
Воно буде і надалі займатися уней бо іншого не вміє
показать весь комментарий
16.05.2025 08:00 Ответить
Невже збирається грати за збірну країни? А якої? На саміт НАТО не пустили, то хоч заворотнім беком побуде.
показать весь комментарий
16.05.2025 08:21 Ответить
Це піздкць.....Так скоро і до *********** дойде
показать весь комментарий
16.05.2025 08:33 Ответить
Вів розмову, про необхідність підписати безпекові гарантії, та підтримки формули миру?
показать весь комментарий
16.05.2025 11:31 Ответить
 
 