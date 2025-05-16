Зеленский провел разговор с президентом ФИФА Инфантино. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ФИФА Джани Инфантино и Андреем Шевченко.

"Спорт всегда имеет большое влияние на общества и государства во всем мире. И мы очень ценим такой сильный голос в поддержку Украины и достижения справедливого и длительного мира. Надо работать вместе ради мира и скорейшего прекращения огня и достойного и справедливого завершения войны. Дипломатия имеет значение", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил за поддержку наших людей, украинских спортсменов, детей.

