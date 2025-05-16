Зеленский прибыл в Албанию на саммит Европейского политического сообщества

Президент Владимир Зеленский прибыл в Албанию, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер Сергей Никифоров.

"Да, Президент уже в Албании для участия в саммите ЕРС", - отметил он.

Накануне Зеленский заявил, что вместе с президентом Турции Эрдоганом отправится в Тирану (Албания) для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Известно, что шестой саммит Европейского политического сообщества состоится 16 мая 2025 года в Тиране, Албания.

