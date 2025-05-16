Зеленский прибыл в Албанию на саммит Европейского политического сообщества
Президент Владимир Зеленский прибыл в Албанию, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер Сергей Никифоров.
"Да, Президент уже в Албании для участия в саммите ЕРС", - отметил он.
Накануне Зеленский заявил, что вместе с президентом Турции Эрдоганом отправится в Тирану (Албания) для участия в саммите Европейского политического сообщества.
Известно, что шестой саммит Европейского политического сообщества состоится 16 мая 2025 года в Тиране, Албания.
Топ комментарии
+6 Василь Казімко
показать весь комментарий16.05.2025 10:24 Ответить Ссылка
+4 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий16.05.2025 10:17 Ответить Ссылка
+3 Поділля16
показать весь комментарий16.05.2025 10:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3951192-ukraina-j-albania-*********-ugodu-pro-dovgostrokove-spivrobitnictvo-ta-pidtrimku.html
Про план Перемоги від Зеленського , також забули ?
для зелених баранів,хоча барани думають , що вони лише вівці
та яка, в сраку, безпека. зе!чмо всюди біду приносить.
хто хто, а україна по повній вижирає.
дуа ліпа з албанії.
гарно ж співає.
я вже пристаркуватий, але всю свою молодість хотів відвідати албанський нічний клуб. кажуть, дуже концептуально.
може, ще пощастить ....
Скоріше навпаки - європейські політики які може забули на час ХТО керує Україною - вчергове можуть здригнутися.