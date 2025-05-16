УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9311 відвідувач онлайн
Новини переговори з РФ Переговори у Туреччині
19 155 46

Переговори України та РФ у Стамбулі завершилися (оновлено)

Переговори у Стамбулі 16 травня України та РФ завершилися

Зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася. 

Про це повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Перемовини тривали менш як дві години. 

Водночас, за даними російського "Інтерфаксу", російська та українська делегація "взяли паузу" в переговорах у Стамбулі. 

За даними джерел українських ЗМІ, російська та українська делегація "взяли паузу" в переговорах у Стамбулі, вони ще не завершилися. 

Станом на 16:00 переговори України та РФ у Стамбулі завершено. Міністр оборони Рустем Умєров дає пресконференцію за результатами зустрічі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна спілкується з РФ на переговорах у Стамбулі через перекладача, - ЗМІ

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ робить все, що перетворити переговори на порожній процес, - Зеленський

Автор: 

перемовини (3066) Стамбул (243) переговори з Росією (1411)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
З кацапом розмовляти,це як із шмаркатим цілуватись.
показати весь коментар
16.05.2025 15:56 Відповісти
+16
Шашлики!
показати весь коментар
16.05.2025 15:32 Відповісти
+12
ЦЕ ПОТУЖНО !
показати весь коментар
16.05.2025 15:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЦЕ ПОТУЖНО !
показати весь коментар
16.05.2025 15:30 Відповісти
Так , дійсно ПОТУЖНО відпочив НЕЗЛАМНИЙ ЗЕшмурдяк в Стамбулі - гарні готелі, смачна їжа, цікаві зустрічі з поважними панами , непоганий шопінг на турецьких базарах , інтерв'ю та відосики журналюгам зі шМарафону .
Пересічним та воїнам ЗСУ на "нулі" так не жити ... тут хоча б вижити.
показати весь коментар
17.05.2025 01:01 Відповісти
Щось i довго домовлялися! 😁
показати весь коментар
16.05.2025 15:31 Відповісти
З кацапом розмовляти,це як із шмаркатим цілуватись.
показати весь коментар
16.05.2025 15:56 Відповісти
Щоб зрозуміти, що з так званою 'російською делегацією' немає про що говорити, було достатньо максимум хвилин десять.
показати весь коментар
16.05.2025 21:07 Відповісти
Ну тепер заживемо. Всі в ресторан.
показати весь коментар
16.05.2025 15:32 Відповісти
Шашлики!
показати весь коментар
16.05.2025 15:32 Відповісти
Из свинособак !!!
показати весь коментар
16.05.2025 16:52 Відповісти
Так, ще будемо жити і не втрачати у рази більше людей, через припинення продажів зброї і зупинку того, що було виділено при Байдені.
Не дали поводу прихильнику рф Трумпу заблокувати поставки. Це зараз головне.
показати весь коментар
16.05.2025 15:54 Відповісти
Цікаво про що можна було дві години триндіти?
показати весь коментар
16.05.2025 15:32 Відповісти
Про що, та про що... - Про здрасте-досвiданiе.
показати весь коментар
16.05.2025 15:37 Відповісти
Про погоду.
показати весь коментар
16.05.2025 16:27 Відповісти
Жму руку, обнимаю
показати весь коментар
16.05.2025 16:49 Відповісти
2 години тиснути руку - це ж обом важкувато.
показати весь коментар
18.05.2025 01:17 Відповісти
Переговори України та РФ у Стамбулі завершилися

Не гірше славнозвісного "Elvis has left the building!"
показати весь коментар
16.05.2025 15:33 Відповісти
Тока ТээСку зря сожгли... но пыня - с.ыкло , побоялось приехать.
показати весь коментар
16.05.2025 15:34 Відповісти
пиня показав що клав з прибором на всіх,а про сцикло придумали довбні з бидломарафону,щоб лохторату було що обговорювати,і довбні це підхопили як папуги.
показати весь коментар
16.05.2025 15:51 Відповісти
Та не намагайся відмазати х7йла, засцяв він "і точка"
Ще не забулося як х7йло сцикливе від Жєкі Прігожіна втік з маскви й вбив потім підло, чмошник він сцикливий й є.
показати весь коментар
16.05.2025 17:40 Відповісти
Засцяв і захопив ще українських територій. А Зеленський не зассяв і просрав їх. Все так і є
показати весь коментар
16.05.2025 22:18 Відповісти
Чужими руками трупами х7йло "герой" захоплювати. А сам , особисто сцить зустрітись з Зе.
путин-*****
Кацап - нашваберний раб-дегенерат та нелюдь.
*****&кацапи - ПНХ.
показати весь коментар
17.05.2025 00:11 Відповісти
Ми так ніколи й не дізнаємося, про що вони там говорили?
показати весь коментар
16.05.2025 15:35 Відповісти
нагадайте, а в чому був сенс тих перемовин?
показати весь коментар
16.05.2025 15:39 Відповісти
Зустрінеться, і що?
показати весь коментар
16.05.2025 15:41 Відповісти
ткнуть Хйла, Трампа, оон и компанию в лужу мордой. но посольку они уже на исходе лет, то скорее всего - необучаемые. да и "наши" могут еще все успешно напартачить.
показати весь коментар
16.05.2025 15:51 Відповісти
Ну например в том что мы однозначтно заявляли что хотим мира и готовы идти на переговоры в самом высшем ранге участников без никаких предварительных условий. Не так важно в данном случае какой результат этих переговоров, скорее всего никакой - но мы выставляем себя в выгодном свете как пострадавшую сторону. А это важно для формирования настроений мирового сообщества. В любой стране Запада возможность правительства оказывать нам помощь очень зависит от настроений граждан этой страны. Потому нужно делать все чтобы завоевать их прихильність. Например в какой то стране есть политическая партия, купленная ******, которая на выборах выдвигает тезис о том что помощь Украине должна прекратиться. Но население воспринимает нашу страну как жертву агрессии, и считает в большинстве своем что помогать нужно. А такие заявления этой партии очень повлияют на ее политические перспективы. Потому вне зависимости от результатов наша дипломатия...ладно, не буду материться - наша дипломатия должна делать все и даже больше чтобы демонстрировать наше стремление к миру. Тем мы ослабляем позиции Мордора, которые в другом случае обязательно бы использовали наше нежелание участвовать в переговорах в пропагандистских целях.
показати весь коментар
16.05.2025 15:53 Відповісти
Для формування міжнародних настроїв насамперед треба трансформувати імідж Піні, щоб його перестали боятися, а почали вважати комічною та нікчемною істотою. Як на мене, то гроші було б ефективніше витрачати не на національний телемарафон і навіть не на поширення правди про російські злочини (більшістю людей це не дуже сприймається), а на продукти, де Росію показують країною дебілів, а її керівництво божевільними мерзотниками (зрозуміло, що це мають бути достатньо талановиті та цікаві для пересічного міжнародного загалу продукти). Згадайте, що той же цикл про Рембо зробив не мало для зруйнування радянської імперії.
показати весь коментар
16.05.2025 21:18 Відповісти
Привернути увагу до війни, ще раз нагадати світу шо русня це далбайоби з імперськими амбіціями. Цього мало?
показати весь коментар
16.05.2025 15:56 Відповісти
ну хіба що
показати весь коментар
16.05.2025 15:58 Відповісти
так ми по результату, чи привернути увагу?
ну привернули, Папа он з зявою вийшов і шо?
вихлоп 0.
показати весь коментар
16.05.2025 16:01 Відповісти
ЯК в чому? розважаємо Трампа.
показати весь коментар
16.05.2025 20:12 Відповісти
Їм ні до чого банкомати, вони гроші в тумбочках беруть.
показати весь коментар
16.05.2025 16:47 Відповісти
Так швидко устранили першопричину конфлікту(читай пукіна),молодці!
показати весь коментар
16.05.2025 15:51 Відповісти
Коли скінчиться шапіто?
показати весь коментар
16.05.2025 15:54 Відповісти
1. Договорились об обмене пленными 1000 на 1000
2. Представить свои видения прекращения огня.
показати весь коментар
16.05.2025 16:48 Відповісти
На жаль, не домовилися, а лише погодилися вивчити це питання.
показати весь коментар
16.05.2025 21:20 Відповісти
Головне питання: чи є в складі української делегації сексологи і сексологині?
Бо як нема, то нічого і не буде.
показати весь коментар
16.05.2025 17:40 Відповісти
Треба було не припинення вогню требувати, а вже зразу кордонів 91 року як мінімум, щось наші з ультиматумами сильно просіли. Було б дивно якби кацапи отак взяли і погодились на безкомпромісну умову капітана команди квк, адже в нього туз в рукаві у вигляді потужних заяв лідорів європи. Дивно що росіяни на переговори не прислали маслякова.
показати весь коментар
16.05.2025 22:58 Відповісти
Переговори України та РФ у Стамбулі завершилися (оновлено) ....ні чим
показати весь коментар
16.05.2025 23:14 Відповісти
 
 