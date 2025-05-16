Переговори України та РФ у Стамбулі завершилися (оновлено)
Зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
Про це повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Перемовини тривали менш як дві години.
Водночас, за даними російського "Інтерфаксу", російська та українська делегація "взяли паузу" в переговорах у Стамбулі.
За даними джерел українських ЗМІ, російська та українська делегація "взяли паузу" в переговорах у Стамбулі, вони ще не завершилися.
Станом на 16:00 переговори України та РФ у Стамбулі завершено. Міністр оборони Рустем Умєров дає пресконференцію за результатами зустрічі.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пересічним та воїнам ЗСУ на "нулі" так не жити ... тут хоча б вижити.
Не дали поводу прихильнику рф Трумпу заблокувати поставки. Це зараз головне.
Не гірше славнозвісного "Elvis has left the building!"
Ще не забулося як х7йло сцикливе від Жєкі Прігожіна втік з маскви й вбив потім підло, чмошник він сцикливий й є.
рукамитрупами х7йло "герой" захоплювати. А сам , особисто сцить зустрітись з Зе.
путин-*****
Кацап - нашваберний раб-дегенерат та нелюдь.
*****&кацапи - ПНХ.
ну привернули, Папа он з зявою вийшов і шо?
вихлоп 0.
2. Представить свои видения прекращения огня.
Бо як нема, то нічого і не буде.