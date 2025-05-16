Україна спілкується з РФ на переговорах у Стамбулі через перекладача, - ЗМІ
Українська делегація на переговорах у Стамбулі 16 травня спілкується із російською стороною через перекладача. Це підтверджують представники української сторони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело "24 каналу".
"Українська сторона на переговорах спілкується із росіянами через перекладача", - зазначили там.
Нагадаємо, перемовини української та російської сторони у Стамбулі тривають вже майже півтори години.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Тільки на державній!
- Больно!
*лунає постріл*
- Боляче!!!
- Ось так правильно.
вони і на своїй то не дуже...
феня от де вихід!
Кажуть, щоб договрняк вдався, це зближує.
Договорняк вдався. Але не зрослось.
виконавець от тільки не дуже...
відповідно, він бачив себе над процесом - країна живе окремо, ющенко окремо а йому просто підносять щоденно дари моря.
з такою стратегією більше одного терміну не всидиш.
та влада йому з самого почятку ні в який вулик не стучяла.
він був розчарований що українці не оцінили його геніяльности, я це прекрасно пам'ятаю.
дружина люба і ввічлива, діти гарні, небо голубе, жито жовте,
бджоли знову ж таки...
шо щє людині треба для щястя?
але моя думка неважлива.
як виберуть, - іншого шляху нема.
ні є - растоф!
у владу йдуть люди щоб компенсувати погане ставлення до себе від людей.
мені погане ставлення до мене від людей , якось, по цимбалах, аби добре ставилися до моїх ідей.
дякую за бесіду це і справді було цікаво...
Косиш під українця?
я не подаю по п'ятницях...
- А *****?!
в свій свинарник затягнете та будете катувати тим що на ти звертатиметеся?
до ваших плебейських забавок опускатися не буду бо я українець і маю право на українське звичаєве звертання на ви.
ви зі мною в одному наметі не мерзли, я не ваш батько тож тільки на ви.
а як мрійник - то мої думки з його співпадають на 99.9 %
на London is a capital of Great Brittan!
вони вже американці - я ні,,,,,
Грають у доміно.
Роздали каміння, кожен вивчив свої, не роблячи жодного ходу, оголошують результат гри - риба.
ну або знову ж таки, феня...
Цитата (GuAn @ 16.05.2025 - 18:45)Ахаха.. правда? Сразу вспомнил момент года полтора назад был, как Зеленский, когда ему задавали вопрос на русском, вложил в ухо наушник, типа чтобы ему перевели. Вот где **** клоун...
А порошенко? Его тогда российская журналистка где то выловила на международных мероприятиях и задала вопрос и он ей типа "задайте на украинском и я отвечу".
в украине ******* на национальном признаке, это нацизм называется, да?