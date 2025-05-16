УКР
Україна спілкується з РФ на переговорах у Стамбулі через перекладача, - ЗМІ

Переговори у Стамбулі 16 травня - Україна спілкується через перекладача

Українська делегація на переговорах у Стамбулі 16 травня спілкується із російською стороною через перекладача. Це підтверджують представники української сторони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело "24 каналу".

"Українська сторона на переговорах спілкується із росіянами через перекладача", - зазначили там. 

Нагадаємо, перемовини української та російської сторони у Стамбулі тривають вже майже півтори години.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Топ коментарі
+13
А на якій мові ще можливо?
Тільки на державній!
показати весь коментар
16.05.2025 15:07
+13
- Це мовний патруль, сер, скажіть, як Вам вистрелити в ногу, то буде...?

- Больно!

*лунає постріл*

- Боляче!!!

- Ось так правильно.
показати весь коментар
16.05.2025 15:08
+13
отже, ющенко таки був правий що поїхав в москву зі своїм перекладачем а недоноски що волали що це неправильно просто недоноски.
показати весь коментар
16.05.2025 15:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А на якій мові ще можливо?
Тільки на державній!
показати весь коментар
16.05.2025 15:07
- Це мовний патруль, сер, скажіть, як Вам вистрелити в ногу, то буде...?

- Больно!

*лунає постріл*

- Боляче!!!

- Ось так правильно.
показати весь коментар
16.05.2025 15:08
а звідки ж довбні кацапняві можуть знати мову?
вони і на своїй то не дуже...
феня от де вихід!
показати весь коментар
16.05.2025 15:09
А кажете, що ТАМ, не читають Цензор...
показати весь коментар
16.05.2025 15:10
Епть,спілкуються через перекладача..?Так вже було таке в 17 сторіччі...Адіннарот,блеать...
показати весь коментар
16.05.2025 15:10
Правда? А минулого разу оті арахамії-хламідії-падаляки руку смердючим рахованим тиснули.
Кажуть, щоб договрняк вдався, це зближує.
Договорняк вдався. Але не зрослось.
показати весь коментар
16.05.2025 15:12
Ох в студіях гебельса гімно власне зідять за такої події! Будуть срати і одоазу жерти!
показати весь коментар
16.05.2025 15:15
Тільки так з варварами через перекладача і чим скоріше це зрозуміють громадяни тим краще ,адже чорти прийшли з війною "защищать русскоязичное населения" після того як варвари знищили переважно російськомовні міста :Маріуполь ,Бахмут ,Торецьк ,Марїнку ,Вовчанськ ,Купянськ ,Северодонецьк та інші міста невже після геноциду проти українців хтось хоче говорити мовою варварів.
показати весь коментар
16.05.2025 15:15
А Зеля з Їрмаком на кухні якою мовою спілкують?
показати весь коментар
16.05.2025 15:16
Квартальною.
показати весь коментар
16.05.2025 15:18
Українською-Руською
показати весь коментар
16.05.2025 15:21
суржик?
показати весь коментар
16.05.2025 15:25
ну щось таке, нещодавно натрапив на цікавий факт "коли людина відмінює слова однієї мови за правилами іншої, будує словосполучення та речення всупереч моделям рідної мови, вживає слова в нехарактерній для української мови граматичній формі, вона автоматично стає носієм суржику. Будь-який психолог підтвердить, що спотворена мова отупляє людину, робить її мислення примітивним."
показати весь коментар
16.05.2025 16:39
і все таки давайте зважимо на людей які намагаються перенастроїтися на мову... - тільки за намагання я би поставив їм тверду 5ку!
показати весь коментар
16.05.2025 16:44
одна справа, коли людина вивчає і переходить на українську, наприклад, то інша справа, тут мозок і розумові здібності розвиваються, а інша справа, коли, так розмовляють постійно і не намагаються це змінити, виправити, а виправдовуються, що типа суржик, вони так розмовляють, або ніби діалект, що неправда.
показати весь коментар
16.05.2025 16:54
і це теж правда, є таке сумне діло...
показати весь коментар
16.05.2025 16:59
Вулична фєня.
показати весь коментар
16.05.2025 15:57
отже, ющенко таки був правий що поїхав в москву зі своїм перекладачем а недоноски що волали що це неправильно просто недоноски.
показати весь коментар
16.05.2025 15:17
Ющенко був правий у всьому.
виконавець от тільки не дуже...
показати весь коментар
16.05.2025 15:24
по своїй натурі ющенко ганчірка.
відповідно, він бачив себе над процесом - країна живе окремо, ющенко окремо а йому просто підносять щоденно дари моря.
з такою стратегією більше одного терміну не всидиш.
показати весь коментар
16.05.2025 15:37
а він не дуже то й плакав - як Зелепуй
показати весь коментар
16.05.2025 15:42
слабенький, не сперечяюся,
та влада йому з самого почятку ні в який вулик не стучяла.
показати весь коментар
16.05.2025 15:43
не згоден.
він був розчарований що українці не оцінили його геніяльности, я це прекрасно пам'ятаю.
показати весь коментар
16.05.2025 15:52
хатка-мазанка, садок вишневий біля неї,
дружина люба і ввічлива, діти гарні, небо голубе, жито жовте,
бджоли знову ж таки...
шо щє людині треба для щястя?
показати весь коментар
16.05.2025 15:55
ну, я б позбавив пільг, пожиттєвої пенсії та пожиттєвої охорони.
але моя думка неважлива.
але моя думка неважлива.
показати весь коментар
16.05.2025 16:09
балотуйтесь і просовуйте свої думки законопроектами,
як виберуть, - іншого шляху нема.
ні є - растоф!
показати весь коментар
16.05.2025 16:15
я ж не ленінградський карлик, мені нема кому мститися за знущання чи малий зріст.
у владу йдуть люди щоб компенсувати погане ставлення до себе від людей.
мені погане ставлення до мене від людей , якось, по цимбалах, аби добре ставилися до моїх ідей.
показати весь коментар
16.05.2025 16:19
знову філософ з поцимбалами - виконавців от тільки бракує...
дякую за бесіду це і справді було цікаво...
показати весь коментар
16.05.2025 16:23
пятнадцать, сперечяюся, почятку, стучяла.
Косиш під українця?
Косиш під українця?
показати весь коментар
16.05.2025 16:04
ви за доїбаловом?
я не подаю по п'ятницях...
показати весь коментар
16.05.2025 16:08
- Русіш культуріш?
- А *****?!
показати весь коментар
16.05.2025 22:19
А Ви не задавалися питанням, для чого вуличні, безпородні двірняжки обгавкують камази? Щоб підняти свій статус у зграї! А як вийде обгавкати танк, то чемпіон на фсю жызь! Але гицель не знає, хто там чемпіон, чи не чемпіон...
показати весь коментар
16.05.2025 15:59
він займався саме своєю роботою, але як завжди були бажаючі стати сцарицею і все собі в свої загребущі руки, от і сталось як сталось.
показати весь коментар
16.05.2025 16:41
Тобто ти вважаєш, що Янукович був кращим Президентом, ніж Ющенко. Приведи приклад, коли Ющенко повів себе, як ганчірка.
показати весь коментар
16.05.2025 17:54
ми на ти?
показати весь коментар
16.05.2025 17:57
Не ухиляйся від відповіді.
показати весь коментар
16.05.2025 18:00
а то що.
в свій свинарник затягнете та будете катувати тим що на ти звертатиметеся?
до ваших плебейських забавок опускатися не буду бо я українець і маю право на українське звичаєве звертання на ви.
показати весь коментар
16.05.2025 18:04
Українці відповідають на поставлені питання, а не викручуються. Я тебе хотів рівним з собою поставити, але бачу, що ти не хочеш.
показати весь коментар
16.05.2025 18:08
на ти тільки до бойових побратимів можна та з дозволу до батьків.
ви зі мною в одному наметі не мерзли, я не ваш батько тож тільки на ви.
показати весь коментар
16.05.2025 18:18
На питання відповідати будемо?
показати весь коментар
16.05.2025 18:20
3-15, а Ющенко хіба був виконавцем? йому, як результат політреформи Мороза, залишили аж 2 повноваження.
показати весь коментар
16.05.2025 16:02
так писав вже - він як виконавець слабенький.
а як мрійник - то мої думки з його співпадають на 99.9 %
показати весь коментар
16.05.2025 16:06
Мрійник...коли його спитали, що він зробив
показати весь коментар
16.05.2025 18:05 Відповісти
англійською буба вже напаякав...
на London is a capital of Great Brittan!
показати весь коментар
16.05.2025 18:43 Відповісти
З неанглійцями, чи неамериканцями говорити англійською досить легко, а зі справжніми англійцями, чи американцями то вже зовсім інше...
показати весь коментар
16.05.2025 18:50 Відповісти
🤙
показати весь коментар
16.05.2025 18:55 Відповісти
п'ять сім рочків і американська школа?
вони вже американці - я ні,,,,,
показати весь коментар
16.05.2025 18:59 Відповісти
Ющенко таки був не правий що поїхав в москву зі своїм перекладачем. Треба було просто говорити там українською. Все останнє проблеми москви. На цих перемовинах слід було зробити так само.
показати весь коментар
16.05.2025 18:25 Відповісти
можна через сурдоперекладача, все одно балачки ніпрощо.
показати весь коментар
16.05.2025 15:18 Відповісти
Як у анекдоті:
Грають у доміно.
Роздали каміння, кожен вивчив свої, не роблячи жодного ходу, оголошують результат гри - риба.
показати весь коментар
16.05.2025 17:20 Відповісти
Не спрощуйте. Ще не один український політичний діяч не говорив з російськими політичними діячами українською мовою. Це геополітика - хто в домі хазяїн.
показати весь коментар
16.05.2025 18:52 Відповісти
Ну так за всіма правилами треба шоб делегація розмовляла державною мовою. Мені одне цікаво, при переговорах сербів і хорватів вони використовують перекладача? Мова в них однакова, але в одних це сербська, в інших - хорватська...
показати весь коментар
16.05.2025 15:21 Відповісти
два перекладачя.
ну або знову ж таки, феня...
показати весь коментар
16.05.2025 15:27 Відповісти
Навіщо цей цирк, якщо жодна зі сторін не хоче про щось домовлятися
показати весь коментар
16.05.2025 15:25 Відповісти
то, що прогнуться під кацапів і на їньому ізигу з ними розмовляти, то це рівнозначно визнання їх зверхності і приниження України.
показати весь коментар
16.05.2025 16:43 Відповісти
Русская реакция:




https://www.yaplakal.com/findpost/142243487/forum2/topic2933916.html 16.05.2025 - 14:49

4

Статус: Online

https://www.yaplakal.com/members/member225016.html
Орк

Регистрация: 14.01.12
Сообщений: 3137

Цитата (GuAn @ 16.05.2025 - 18:45)Ахаха.. правда? Сразу вспомнил момент года полтора назад был, как Зеленский, когда ему задавали вопрос на русском, вложил в ухо наушник, типа чтобы ему перевели. Вот где **** клоун...

А порошенко? Его тогда российская журналистка где то выловила на международных мероприятиях и задала вопрос и он ей типа "задайте на украинском и я отвечу".

в украине ******* на национальном признаке, это нацизм называется, да?
показати весь коментар
16.05.2025 15:26 Відповісти
Віктор федорович, Ви не зрозуміли, що Порошенко тоді не прагнув відповідати на питання тої журналістки.
показати весь коментар
16.05.2025 16:06 Відповісти
Він це десь казав?
показати весь коментар
16.05.2025 17:45 Відповісти
а якби задали питання якоюсь китайською мовою? є Україна, державна мова українська, звертаєшся до офіційних осіб українською мовою, або через перекладач, що не зрозуміло? х...ло ж не стане відповідати, якщо йому зададуть питання українською, навіть якутською чи татарською, що є нац мовами *********, а уцкій ізиг у нас немає ніякого статутсу, крім як іноземна мова.
показати весь коментар
16.05.2025 16:49 Відповісти
Так , вбити кацапів усіх , до останнього ...
показати весь коментар
16.05.2025 15:45 Відповісти
а це правильно! Щоб мордва знала своє місце!
показати весь коментар
16.05.2025 15:29 Відповісти
moss - анг - болото , і звідти -ква ква ква , так і з'явилась москва
показати весь коментар
16.05.2025 15:33 Відповісти
Мордва у росіі й так знає своє місце...
показати весь коментар
16.05.2025 18:54 Відповісти
❗️Переговори між рф та Україною - завершено!
показати весь коментар
16.05.2025 15:31 Відповісти
Нехай тридараси вчать українську мову. Хоча якщо полоненому оркові сказати українською мовою, він вже не потрібен, ведіть за сарай і стратьте, повірте, десь 60 відсотків цього бидла, це прекрасно зрозуміє. Їх з дитинства, там, на болотах вчать зневажати інші національності, навіть ті, які входять до складу кацапської підерації. Я знаю це, ще з тих часів, коли незадовго до розвалу совка служив у їх їб@чй маааскве.
показати весь коментар
16.05.2025 15:32 Відповісти
Тобто у російської сторони був перекладач, що перекладав українську на російську, а в української сторони перекладав російську на українську?
показати весь коментар
16.05.2025 15:40 Відповісти
А кацапи літєратурним язиком не спілкуються , тому нашому перекладачу не позаздриш ...
показати весь коментар
16.05.2025 15:48 Відповісти
ну нарешті дійшло...
показати весь коментар
16.05.2025 15:54 Відповісти
Мединський може з ними розмовляти на мові без перекладача, бо він українец. Народився та виріс у Черкаській області.
показати весь коментар
16.05.2025 16:06 Відповісти
Перекладач має бути завжди, і не тільки з поваги до державної мови. Поки перекладач говорить, переговорники мають кілька секунд на обмірковування і формулювання відповіді.
показати весь коментар
16.05.2025 16:10 Відповісти
хоч в Туреччині українською поговорять. Якби в Україні це робили може й війни не було б
показати весь коментар
16.05.2025 16:11 Відповісти
а хто в делегаціях крім Умєрова ще українець?
показати весь коментар
16.05.2025 16:20 Відповісти
Точно , бо нема Зе-боба філолога який може навіть з Трампом його англійською .. а кацапською так зовсім би видав перл .
показати весь коментар
16.05.2025 16:33 Відповісти
А взагалі, то не треба було нам перекладача. Треба було просто говорити українською мовою. Російську, на жаль, ми все ще не забули, а якби забули, то й війни цієї не було - росіі не потрібні україномовні.
показати весь коментар
16.05.2025 18:31 Відповісти
Найкраща новина за сьогодні.
показати весь коментар
16.05.2025 18:48 Відповісти
 
 